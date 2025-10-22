Súlyos kritikát fogalmaztak meg az Újpest–FTC játékvezetőjéről

A játékvezető-elemzésekre szakosodott Spori Facebook-oldal vette górcső alá a botrányba fulladó Újpest–FTC derbin közreműködő Bogár Gergő vasárnapi teljesítményét. A korábbi bírók által működtetett portál felemás értékeléssel és 6-os pontszámmal jutalmazta a játékvezetőt: kiemelik, noha a hatodik derbijét fújó Bogár a mérkőzés túlnyomó részében és a kétes esteknél is többnyire jó döntéseket hozott, immáron nem először hiányzott belőle a kellő erélyesség, aminek egyenes következménye volt, hogy a végén kicsúszott a kezéből a meccs, s elszabadultak az indulatok.

Az a bizonyos piros lap, amiről azóta egy ország beszél: Bogár Gergő játékvezető az FTC-kapus Gróf Dávid kiállításánál nem mérlegelhetett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Szomorú tényre világított rá az UTE és az FTC derbije

A verdikt összességében súlyos: „Bogár Gergő újra bizonyította: nem tud kézben tartani egy rangadót. Az utolsó 10 perc eseményei jól mutatják, hogy a meccs kicsúszott a kezéből – és sajnos ez nem egyedi eset, a Paks–Puskás találkozón is hasonló volt a helyzet.