Súlyos kritikát fogalmaztak meg az Újpest–FTC játékvezetőjéről

Megvan, milyen büntetést kapott az MLSZ-től a labdaszedőt fellökő Gróf Dávid
A kollégák szerint Bogár Gergőben nincs meg a kellő erélyesség a hasonló hőfokú rangadók kezeléséhez. A szakportál az FTC kapusa, Gróf Dávid közfelháborodást kiváltó esetét is megvizsgálta „bírószemmel”.
A játékvezető-elemzésekre szakosodott Spori Facebook-oldal vette górcső alá a botrányba fulladó Újpest–FTC derbin közreműködő Bogár Gergő vasárnapi teljesítményét. A korábbi bírók által működtetett portál felemás értékeléssel és 6-os pontszámmal jutalmazta a játékvezetőt: kiemelik, noha a hatodik derbijét fújó Bogár a mérkőzés túlnyomó részében és a kétes esteknél is többnyire jó döntéseket hozott, immáron nem először hiányzott belőle a kellő erélyesség, aminek egyenes következménye volt, hogy a végén kicsúszott a kezéből a meccs, s elszabadultak az indulatok.
A verdikt összességében súlyos: „Bogár Gergő újra bizonyította: nem tud kézben tartani egy rangadót. Az utolsó 10 perc eseményei jól mutatják, hogy a meccs kicsúszott a kezéből – és sajnos ez nem egyedi eset, a Paks–Puskás találkozón is hasonló volt a helyzet.
Bogárnak nincs meg az a karakteres fellépése, ami egy forró hangulatú derbihez kellene – mégis az egyik legtöbbet foglalkoztatott játékvezető. Egy átlagos szurkoló talán legyintene, hogy „nem volt nagy hiba”, de ez a meccs is rávilágít arra, mennyire gyenge most a bírói keret."
Mint ismert, a hosszabbításban egy labdaszedő fiú felökleléséért kiállított ferencvárosi Gróf Dávid végül szerdán négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott az MLSZ-től, miközben a házon belül következményeket sem ússza meg. Érdekesség, a Spori a közfelháborodást kiváltó esetről is elmondta a véleményét játékvezetői szakszemmel, ezt alább olvashatják.
