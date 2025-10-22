Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bogár Gergő Újpest játékvezető Ferencváros NB I FTC

Súlyos kritikát fogalmaztak meg az Újpest–FTC játékvezetőjéről

2025. október 22. 20:09

A kollégák szerint Bogár Gergőben nincs meg a kellő erélyesség a hasonló hőfokú rangadók kezeléséhez. A szakportál az FTC kapusa, Gróf Dávid közfelháborodást kiváltó esetét is megvizsgálta „bírószemmel”.

2025. október 22. 20:09
null

A játékvezető-elemzésekre szakosodott Spori Facebook-oldal vette górcső alá a botrányba fulladó Újpest–FTC derbin közreműködő Bogár Gergő vasárnapi teljesítményét. A korábbi bírók által működtetett portál felemás értékeléssel és 6-os pontszámmal jutalmazta a játékvezetőt: kiemelik, noha a hatodik derbijét fújó Bogár a mérkőzés túlnyomó részében és a kétes esteknél is többnyire jó döntéseket hozott, immáron nem először hiányzott belőle a kellő erélyesség, aminek egyenes következménye volt, hogy a végén kicsúszott a kezéből a meccs, s elszabadultak az indulatok. 

Bogár Gergő kiállítja az FTC-kapus Gróf Dávidot
Az a bizonyos piros lap, amiről azóta egy ország beszél: Bogár Gergő játékvezető az FTC-kapus Gróf Dávid kiállításánál nem mérlegelhetett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Szomorú tényre világított rá az UTE és az FTC derbije

A verdikt összességében súlyos: „Bogár Gergő újra bizonyította: nem tud kézben tartani egy rangadót. Az utolsó 10 perc eseményei jól mutatják, hogy a meccs kicsúszott a kezéből – és sajnos ez nem egyedi eset, a Paks–Puskás találkozón is hasonló volt a helyzet. 

Bogárnak nincs meg az a karakteres fellépése, ami egy forró hangulatú derbihez kellene – mégis az egyik legtöbbet foglalkoztatott játékvezető. Egy átlagos szurkoló talán legyintene, hogy „nem volt nagy hiba”, de ez a meccs is rávilágít arra, mennyire gyenge most a bírói keret."

Mint ismert, a hosszabbításban egy labdaszedő fiú felökleléséért kiállított ferencvárosi Gróf Dávid végül szerdán négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott az MLSZ-től, miközben a házon belül következményeket sem ússza meg. Érdekesség, a Spori a közfelháborodást kiváltó esetről is elmondta a véleményét játékvezetői szakszemmel, ezt alább olvashatják. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!