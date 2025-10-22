Liverpool: komoly változtatások Frankfurtban – egy magyar és egy klubikon is áldozatul esett Slot rotálásának

Már csak ez hiányzott: Angliában ragadt a Liverpool, elmaradt Szoboszlai sajtótájékoztatója
Pont válogatottunk csapatkapitánya beszélt volna.
Szoboszlai Dominik ezúttal is ott van a középpálya tengelyében, Kerkez Milos és Mohamed Szalah viszont kimaradt az Eintracht Frankfurt elleni BL-kezdőből. A Liverpool négymeccses vereségsorozatát zárná le a felforgatott csapattal.
A kalandos előzmények után szerda este 21 órától az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára a Liverpool a Bajnokok Ligája főtábláján. Noha Arne Slot és játékosai a repülőgép-probléma miatt jelentős késéssel érkeztek meg a német nagyvárosba, szándékuk egyértelmű: megpróbálni lezárni rosszul kinéző négymeccses vereségsorozatukat. A Manchester United ellen hazai pályán elbukott Premier League-rangadót követően ismét beindultak az előzetes találgatások a szerdai liverpooli kezdőcsapattal kapcsolatban, és annyit elöljáróban elárulhatunk: megint nem Jamie Carraghernek lett igaza...
Azoknak viszont igen, akik nagy változásokat sürgettek a szenvedő csapatban: a holland mester öt helyen is változtatott a kezdőn a hétvégi bajnokihoz képest! Magyar szempontból a leglényegesebb, hogy Szoboszlai Dominik természetesen ismét ott van a pályán, ezúttal a középpálya jobb oldalán, Kerkez Milos helyén viszont a rutinos Andy Robertson kezd szerdán. A védelem másik oldalán Conor Bradley-t Jeremie Frimpong váltja, és bekerült a csapatba Curtis Jones és Florian Wirtz is – Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister kárára.
A legnagyobb kimaradó azonban egyértelműen Mohamed Szalah, aki időtlen idők óta nem kezdett a kispadon fontos tétmeccset: az ő helyén a holtversenyben házi gólkirály Hugo Ekitiké nyit, így egyszerre lesz a pályán a Cody Gakpo, Alexander Isak, Ekitiké támadótrió.
