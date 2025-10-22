Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kerez Milos Liverpool Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Liverpool: komoly változtatások Frankfurtban – egy magyar és egy klubikon is áldozatul esett Slot rotálásának

2025. október 22. 20:04

Szoboszlai Dominik ezúttal is ott van a középpálya tengelyében, Kerkez Milos és Mohamed Szalah viszont kimaradt az Eintracht Frankfurt elleni BL-kezdőből. A Liverpool négymeccses vereségsorozatát zárná le a felforgatott csapattal.

2025. október 22. 20:04
null

A kalandos előzmények után szerda este 21 órától az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára a Liverpool a Bajnokok Ligája főtábláján. Noha Arne Slot és játékosai a repülőgép-probléma miatt jelentős késéssel érkeztek meg a német nagyvárosba, szándékuk egyértelmű: megpróbálni lezárni rosszul kinéző négymeccses vereségsorozatukat. A Manchester United ellen hazai pályán elbukott Premier League-rangadót követően ismét beindultak az előzetes találgatások a szerdai liverpooli kezdőcsapattal kapcsolatban, és annyit elöljáróban elárulhatunk: megint nem Jamie Carraghernek lett igaza...

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Azoknak viszont igen, akik nagy változásokat sürgettek a szenvedő csapatban: a holland mester öt helyen is változtatott a kezdőn a hétvégi bajnokihoz képest! Magyar szempontból a leglényegesebb, hogy Szoboszlai Dominik természetesen ismét ott van a pályán, ezúttal a középpálya jobb oldalán, Kerkez Milos helyén viszont a rutinos Andy Robertson kezd szerdán. A védelem másik oldalán Conor Bradley-t Jeremie Frimpong váltja, és bekerült a csapatba Curtis Jones és Florian Wirtz is – Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister kárára. 

A legnagyobb kimaradó azonban egyértelműen Mohamed Szalah, aki időtlen idők óta nem kezdett a kispadon fontos tétmeccset: az ő helyén a holtversenyben házi gólkirály Hugo Ekitiké nyit, így egyszerre lesz a pályán a Cody Gakpo, Alexander Isak, Ekitiké támadótrió. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grün
2025. október 22. 20:25
ez a liverpool mindenhogyan sz@r, sz-el, vagy nélküle, kérdés, hogy milyen bukta lesz, sima, vagy kiszenvedett…
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!