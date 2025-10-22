Liverpool: komoly változtatások Frankfurtban – egy magyar és egy klubikon is áldozatul esett Slot rotálásának

Azoknak viszont igen, akik nagy változásokat sürgettek a szenvedő csapatban: a holland mester öt helyen is változtatott a kezdőn a hétvégi bajnokihoz képest! Magyar szempontból a leglényegesebb, hogy Szoboszlai Dominik természetesen ismét ott van a pályán, ezúttal a középpálya jobb oldalán, Kerkez Milos helyén viszont a rutinos Andy Robertson kezd szerdán. A védelem másik oldalán Conor Bradley-t Jeremie Frimpong váltja, és bekerült a csapatba Curtis Jones és Florian Wirtz is – Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister kárára.

A legnagyobb kimaradó azonban egyértelműen Mohamed Szalah, aki időtlen idők óta nem kezdett a kispadon fontos tétmeccset: az ő helyén a holtversenyben házi gólkirály Hugo Ekitiké nyit, így egyszerre lesz a pályán a Cody Gakpo, Alexander Isak, Ekitiké támadótrió.