10. 22.
szerda
Arne Slot Liverpool Jamie Carragher Szoboszlai Dominik

Kihagyta Szoboszlait a kezdőből – a Liverpool-szurkolók reakciójával azonban nem számolt

2025. október 22. 17:19

Már megint Jamie Carragher: a Liverpool legendájáról egyre nehezebb eldönteni, szándékosan nevetteti-e ki magát, vagy tényleg ennyire más mozit néz. Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy Szoboszlai Dominiket kipécézte magának, de a legújabb agyszüleményére ezen túlmenően sincsenek épkézláb magyarázatok...

2025. október 22. 17:19
null

Az a helyzet, hogy amilyen jó futballista volt Jamie Carragher, annyira megosztó szakértőként. A Liverpool egykori BL-győztes kiválóságának rendkívül, fogalmazzunk így, egyedi a látásmódja, emiatt sokszor kétségkívül érdekes aspektusokból tud rávilágítani bizonyos részletekre, másrészről viszont meggondolatlan kijelentéseivel, nagyotmondásaival számos alkalommal tette már magát közröhej tárgyává Angliában, sok szurkoló nem is tudja komolyan venni. 

Jamie Carragher megint Szoboszlait ekézi
Jamie Carraghernek vannak megmagyarázhatatlan heppjei, Szoboszlai Dominikre például már jó ideje utazik (Fotó: AFP/Pool/Peter Powell)

És hát sokszor az az érzése az embernek vele kapcsolatban, hogy egy ideje már szándékosan rá is játszik erre az „imidzsre”: 

mintha csak azért próbálna minél erőltetettebb és polgárpukkasztóbb véleményeket megfogalmazni, hogy még többet beszéljenek róla.

Ennek legújabb ékes példája az a liverpooli „álomkezdő”, ami Carragher szerint a Vörösök és Arne Slot jelenlegi problémáit lenne hivatott megoldani. Más magyarázat ugyanis nem nagyon van erre az összeállításra (vagy ha van, akkor azt már alighanem a tudatmódosító szerek között kellene keresni): 

Ezzel a formációval tulajdonképpen még a legkisebb baj, hogy tökéletesen életszerűtlen Hugo Ekitikével a 10-es poszton és Florian Wirtz-cel a balszélen. De egyrészről Carragher saját magának mond ellent például Mohamed Szalah csapatba nevezésével, alig néhány napja ugyanis ő maga volt az, aki az egyik leghangosabban követelte ki az egyiptomit a kezdőből, mondván, függetlenül attól, hogy Szalah mekkora klubikon, már nem szabadna neki automatikusan helyet biztosítani. 

Arra pedig végképp nincsen épkézláb magyarázat, miként hagyhatja ki valaki a csapatból a hányatott klubidény eddigi két legjobbját, a holtversenyben házi gólkirály Cody Gakpót, valamint azt a Szoboszlai Dominiket, aki gyakorlatilag konszenzusosan a Liverpool jelenlegi legfontosabb oszlopa és motorja.

Persze, tudjuk, Carragher eddig is sportot űzött Szoboszlai indokolatlan ekézéséből, de talán még most sem lenne késő belátni, mekkorát tévedett – főleg, amikor már tényleg csak a vak nem látja, esetleg aki direkt nem akarja…

Carragher válaszul meg is kapta a hőn áhított kiemelt figyelmet a szurkolóktól: 

Na ezért nevezte őt Messi szamárnak…”

Szóval ugyanaz a hátsó négyes, mint a hétvégi vereség során? Ráadásul nem pont ő mondta a meccs után, hogy Szalahnak nem szabadna már minden meccsen kezdenie?”

Kivenni Gakpót és Szoboszlait, a szezonunk két vitán felül legjobb és legkonzisztensebb játékosát?!”

Padoztatná a legjobb formában lévő játékosunkat? Dominikot egyszerűen nem lehet a padra tenni.”

Carragher agymenései ide vagy oda, szerda este sok mindenre választ kapunk: a négymeccses vereségsorozatban lévő Liverpool a kalandos előzmények után magyar idő szerint 21 órától lép pályára a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurt vendégeként. Más kérdés, a tévében ezt sem láthatjuk majd...

(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Takagi
2025. október 22. 18:20
Pont le van sz..a a gyökér véleményeivel együtt.
vakiki
2025. október 22. 17:55
Biztos magyarfóbiás a hülye. Állandóan Szoboszlaival van elfoglalva. Oszt a Wirtz tetszik neki? Pedig az sehol sincs pillanatnyilag.
Vata Aripeit
2025. október 22. 17:25
Mondjuk a tv-ben pont láthatjuk, igaz nem ingyen, de mivel mindenkinek van vmilyen előfizetése...akit pl a bl érdekel, de nincs már két gombóc fagyira se pénze, az nyugodtan mondja le a netflixet, hbo-t, a net4-t vagy az atv-t...kinek mi a fontos. ( ja és one előfizetőként még ingyenes is)
