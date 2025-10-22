Mintha zsinóron húzták volna: Szoboszlai gólpassza után nagyszerű gólt lőtt Frankfurtban! (VIDEÓ)

egy gólpasszt már az első félidőben is adott Ibrahima Konaténak szögletből, a negyedik liverpooli találat előtt is ő szerzett labdát, és csinálta meg a helyzetet, a 70. minutumban pedig a 16-oson kívülről tűpontosan lőtte ki Michael Zetterer bal alsóját – mintha zsinóron húzták volna a labdát!