10. 23.
csütörtök
Liverpool Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Mintha zsinóron húzták volna: Szoboszlai gólpassza után nagyszerű gólt lőtt Frankfurtban! (VIDEÓ)

2025. október 22. 22:44

A magyar válogatott csapatkapitánya ismét tanári játékkal emelkedik ki a magára találó Liverpoolból.

2025. október 22. 22:44
null

A magyar válogatott bomba formában lévő csapatkapitánya az Arsenal elleni emlékezetes szabadrúgásgólja után szerdán a Bajnokok Ligájában szerezte meg idénybeli második találatát. Szoboszlai Dominik az Eintracht Frankfurt otthonában is szenzációs: tanári játéka és eszement munkamennyisége mellett 

egy gólpasszt már az első félidőben is adott Ibrahima Konaténak szögletből, a negyedik liverpooli találat előtt is ő szerzett labdát, és csinálta meg a helyzetet, a 70. minutumban pedig a 16-oson kívülről tűpontosan lőtte ki Michael Zetterer bal alsóját – mintha zsinóron húzták volna a labdát!

Eintracht Frankfurt 1-(5) Liverpool - Szoboszlai 70'
byu/977x inLiverpoolFC

Ezt is ajánljuk a témában

Ami pedig Szoboszlai első félidőbeli statisztikáit illeti, a számok magukért beszélnek...

 

Szoboszlai Dominik számai a Frankfurt ellen egy félidő alatt – brutális... (Forrás: SofaScore)

(Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Összesen 8 komment

ekeke1
2025. október 22. 23:34
Kerkezt sajnálom, ha nem lesznek sérülések valószínűleg kibérelt egy helyet a kispadon. Salah a probléma és a megoldása, ahogy kihagyták, abban a pillanatban felszabadultan tudtak játszani a többiek, még Wirz is. Szoboszlai a meccs embere. A megtépázott önbizalomnak jót tett a mai meccs.
grenki-2
2025. október 22. 23:30
Nagy meccs volt 👍😀
sersem
2025. október 22. 23:21
A This is Anfield-en a meccs emberének is szavazták meg.
nekateal
2025. október 22. 23:07
Nagyon szép gól volt!
