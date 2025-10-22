Mintha zsinóron húzták volna: Szoboszlai gólpassza után nagyszerű gólt lőtt Frankfurtban! (VIDEÓ)

Frankfurt–Liverpool: a korai ijedség után Szoboszlai vezetésével gálázott az angol bajnok
Fordulópont az egész szezonjukra nézve?
A magyar válogatott csapatkapitánya ismét tanári játékkal emelkedik ki a magára találó Liverpoolból.
A magyar válogatott bomba formában lévő csapatkapitánya az Arsenal elleni emlékezetes szabadrúgásgólja után szerdán a Bajnokok Ligájában szerezte meg idénybeli második találatát. Szoboszlai Dominik az Eintracht Frankfurt otthonában is szenzációs: tanári játéka és eszement munkamennyisége mellett
egy gólpasszt már az első félidőben is adott Ibrahima Konaténak szögletből, a negyedik liverpooli találat előtt is ő szerzett labdát, és csinálta meg a helyzetet, a 70. minutumban pedig a 16-oson kívülről tűpontosan lőtte ki Michael Zetterer bal alsóját – mintha zsinóron húzták volna a labdát!
Ami pedig Szoboszlai első félidőbeli statisztikáit illeti, a számok magukért beszélnek...
