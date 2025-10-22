Ft
Kemi Badenoch egyesült királyság Reform UK Munkáspárt Nagy-Britannia konzervatív párt közvélemény-kutatás Keir Starmer Nigel Farage

Robbanásközeli a helyzet a briteknél: a fiatal férfiaknak nagyon elege van a bűnözőkből és a migránsokból

2025. október 22. 21:35

A Munkáspárt könnyen ráfázhat, ha tényleg 16 évre szállítja le a szavazati jog korhatárát.

2025. október 22. 21:35
null

A fiatal brit férfiak Nigel Farage pártja felé, míg a nők a Zöldekhez húznak – számolt be a Telegraph a JL Partners közvélemény-kutatása alapján. A lap szerint a Munkáspárt hagyományos fölénye megroppanni látszik a legfiatalabb korosztályban, amivel az utolsó szalmaszála is kicsúszhat Keir Starmer miniszterelnök kezéből.

Kemi Badenoch és Keir Starmer – Az Egyesült Királyság dinoszauruszai képtelenek mit kezdeni a Reform UK-meteorral
Forrás: Aaron Chown / POOL / AFP

Éles nemi megosztottság

A felmérés rávilágított arra, hogy a fiatalok politikai orientációja ma már markánsan nemek mentén oszlik meg:

  • a 16–25 éves nők 27 százaléka a Munkáspártra szavazna, de
  • a Zöld Párt is 25 százalékra számíthat a köreikben, míg
  • a Reform csupán 18 százalékot érne el náluk.

A különbség az Egyesült Államok tavalyi elnökválasztásának mintáját követi:

a fiatal férfiak inkább jobbra, a nők inkább balra húznak.

Ott a 30 alatti férfiak 49–48 arányban Donald Trumpot támogatták Kamala Harris ellenében, miközben a nők 61 százaléka Harrisre szavazott.

A srácoknál Farage a befutó

A 16–20 éves férfiak

  • 34 százaléka szerint Nigel Farage lenne a legalkalmasabb miniszterelnök, míg
  • 26 százalék Starmerre,
  • 10 százalék pedig a konzervatív pártvezetőre, Kemi Badenochra voksolna.

A fiatal nők körében viszont teljes a bizonytalanság:

  • 45 százalékuk nem tudott választ adni arra kérdésre, kit látna szívesen a Downing street 10-ben,
  • 31 százalékuk Starmerre,
  • 16 százalékuk pedig Farage-ra szavazna.

A Telegraph szerint az adatok azt mutatják, hogy a toryk  szinte teljesen eljelentéktelenedtek a fiatalok körében.

A „Covid-generáció” rendszerellenes

A felmérés külön vizsgálta a „Covid-generációt”, azokat a 16–23 éves fiatalokat, akik a járvány idején még nem voltak nagykorúak.

A csoport férfi tagjai között

  • 33 százalék támogatná a Reform UK-t,
  • 23 százalék a Munkáspártot,
  • 14 százalék a Zöldeket, és
  • mindössze 13 százalék a konzervatívokat.

A „Covid-generációs” nők inkább a Zöld Pártot választanák (27%), míg a Munkáspárt 26, a Reform UK 18, a toryk pedig csupán 7 százalékon állnak náluk.

A kutatók szerint ezzel a fiatal generáció kettészakadt: az egyik fele a jobboldalhoz, a másik a zöldpolitikába burkolózó baloldalhoz húz,

a hagyományos, mainstream pártok pedig alig tudják megszólítani őket.

Az értékrendek ellentéte

A fiatal férfiak a felmérés szerint

  • az egekbe szökő adóterheket,
  • a bűnözést és
  • a bevándorlást

látják Nagy-Britannia legfőbb problémájának.

Ezzel szemben a nők

  • a magas élelmiszer- és energiaköltségeket,
  • a lakhatási válságot és
  • a gázai háborút

említették életbe vágó gondokként.

A kutatás vezetője, Nicholas Stephenson, az Onward agytröszt szakértője szerint a különbségek nemcsak politikaiak, sőt elsősorban nem azok, hanem érzelmi alapúak:

A fiatal nők arról számolnak be, hogy kevésbé elégedettek az életükkel, gyakrabban érzik magukat stresszesnek, és úgy látják, hogy a társadalom igazságtalanul bánik velük.”

Emellett szerinte

„a migrációt és a bűnözést sokkal kevésbé tartják lényeges kérdéseknek”.

A Telegraph szerint mindez új korszakot jelez a brit politikában: a generációs törésvonalakat most már nem a gazdasági helyzet vagy az oktatás, hanem a nemi identitás és az értékrend határozza meg. Ez pedig alapjaiban rajzolhatja át a brit pártrendszert a jövő választásain.

***

Fotó: BENJAMIN CREMEL / AFP
 

