Robbanásközeli a helyzet a briteknél: a fiatal férfiaknak nagyon elege van a bűnözőkből és a migránsokból

A fiatal brit férfiak Nigel Farage pártja felé, míg a nők a Zöldekhez húznak – számolt be a Telegraph a JL Partners közvélemény-kutatása alapján. A lap szerint a Munkáspárt hagyományos fölénye megroppanni látszik a legfiatalabb korosztályban, amivel az utolsó szalmaszála is kicsúszhat Keir Starmer miniszterelnök kezéből.

Kemi Badenoch és Keir Starmer – Az Egyesült Királyság dinoszauruszai képtelenek mit kezdeni a Reform UK-meteorral

Forrás: Aaron Chown / POOL / AFP

Éles nemi megosztottság

A felmérés rávilágított arra, hogy a fiatalok politikai orientációja ma már markánsan nemek mentén oszlik meg: