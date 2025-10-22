Robbanásközeli a helyzet a briteknél: a fiatal férfiaknak nagyon elege van a bűnözőkből és a migránsokból

Mélyponton a brit baloldal: Farage pedig népszerűbb, mint valaha
A miniszterelnök személyeskedő retorikája milliókat sértett meg – Farage szerint ez a Munkáspárt zuhanásának oka.
A Munkáspárt könnyen ráfázhat, ha tényleg 16 évre szállítja le a szavazati jog korhatárát.
A fiatal brit férfiak Nigel Farage pártja felé, míg a nők a Zöldekhez húznak – számolt be a Telegraph a JL Partners közvélemény-kutatása alapján. A lap szerint a Munkáspárt hagyományos fölénye megroppanni látszik a legfiatalabb korosztályban, amivel az utolsó szalmaszála is kicsúszhat Keir Starmer miniszterelnök kezéből.
A felmérés rávilágított arra, hogy a fiatalok politikai orientációja ma már markánsan nemek mentén oszlik meg:
A miniszterelnök személyeskedő retorikája milliókat sértett meg – Farage szerint ez a Munkáspárt zuhanásának oka.
A különbség az Egyesült Államok tavalyi elnökválasztásának mintáját követi:
a fiatal férfiak inkább jobbra, a nők inkább balra húznak.
Ott a 30 alatti férfiak 49–48 arányban Donald Trumpot támogatták Kamala Harris ellenében, miközben a nők 61 százaléka Harrisre szavazott.
A 16–20 éves férfiak
Bemutatjuk az embert, aki kivezette az Egyesült Királyságot az EU-ból, most pedig miniszterelnöki babérokra tör.
A fiatal nők körében viszont teljes a bizonytalanság:
A Telegraph szerint az adatok azt mutatják, hogy a toryk szinte teljesen eljelentéktelenedtek a fiatalok körében.
A felmérés külön vizsgálta a „Covid-generációt”, azokat a 16–23 éves fiatalokat, akik a járvány idején még nem voltak nagykorúak.
A csoport férfi tagjai között
A „Covid-generációs” nők inkább a Zöld Pártot választanák (27%), míg a Munkáspárt 26, a Reform UK 18, a toryk pedig csupán 7 százalékon állnak náluk.
Alig lézengett néhány szimpatizáns a nagy múltú politikai alakulat idei összejövetelén. Könnyen eltűnhet a Konzervatív Párt.
A kutatók szerint ezzel a fiatal generáció kettészakadt: az egyik fele a jobboldalhoz, a másik a zöldpolitikába burkolózó baloldalhoz húz,
a hagyományos, mainstream pártok pedig alig tudják megszólítani őket.
A fiatal férfiak a felmérés szerint
látják Nagy-Britannia legfőbb problémájának.
Ezzel szemben a nők
említették életbe vágó gondokként.
A brit jobboldali politika reménysége ugyanakkor nem mentes a belső konfliktusoktól és kockázatoktól.
A kutatás vezetője, Nicholas Stephenson, az Onward agytröszt szakértője szerint a különbségek nemcsak politikaiak, sőt elsősorban nem azok, hanem érzelmi alapúak:
A fiatal nők arról számolnak be, hogy kevésbé elégedettek az életükkel, gyakrabban érzik magukat stresszesnek, és úgy látják, hogy a társadalom igazságtalanul bánik velük.”
Emellett szerinte
„a migrációt és a bűnözést sokkal kevésbé tartják lényeges kérdéseknek”.
A Telegraph szerint mindez új korszakot jelez a brit politikában: a generációs törésvonalakat most már nem a gazdasági helyzet vagy az oktatás, hanem a nemi identitás és az értékrend határozza meg. Ez pedig alapjaiban rajzolhatja át a brit pártrendszert a jövő választásain.
A 2025-ös MCC Feszten az egyik leginnovatívabb brit politikai stratégával beszélgettünk, aki többedmagával sikerre vitte a brexitkampányt, később pedig Boris Johnson miniszterelnök főtanácsadója volt.
***
Fotó: BENJAMIN CREMEL / AFP