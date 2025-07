Reform UK: a rendhagyó politikai formáció, amely a torykat és a Munkáspártot is bedarálná

Mi szükség volt az üzleti modellre?

Farage nagy meglepetést keltett azzal a kijelentésével, hogy „mi egy céget vezetünk, nem egy pártot”, illetve azzal, hogy ténylegesen részvénytársaságként jegyeztette be a Reform UK-t. A pártvezető mindig is csodálta az olasz Öt Csillag Mozgalom hasonló szisztémáját, ezért döntött ő is amellett, hogy ilyen új alapokra helyezi a működést. A részvényesek szűk körét a vezetőség alkotja – Farage jelenleg egyedüli többségi tulajdonos -, az összes jelölt személyéről ők döntenek, az anyagi hátteret pedig a regisztrált támogatók biztosítják. Ez a fajta rendszer Farage személyiségének is jobban kedvez, aki eddig minden politikai formációban erősen koncentrált vezetést épített ki, és nem tűrt meg maga mellett más, karizmatikus politikust. Ahogy látni fogjuk, ez a Reform berkein belül sem lett másképp.