Európa Nagy-Britannia Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Telegraph: Ukrajna veszíteni fog

2025. augusztus 15. 17:55

A brit lap szerint Londonnak sürgősen fel kell készülnie egy még nagyobb fenyegetésre.

2025. augusztus 15. 17:55


Nyugaton egyre többen fogalmazzák meg: el kell engedni a kijevi győzelem reményét, mert az ukrán–orosz háború már Putyin javára látszik eldőlni – fogalmazza meg az eddig jó részt tabunak számító álláspontot a Telegraph.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója 2017-ben / Forrás: SAUL LOEB / AFP

A lap brit biztonságpolitikai szakértőkre hivatkozva azt írja, hogy közeleg a konfliktus vége, és szerintük Londonnak sürgősen fel kell készülnie egy még nagyobb fenyegetésre.



Természetesen Donald Trump kritizálása sem maradhatott ki a cikkből (a brit sajtó újabban nagyon illetékesnek érzi magát ebben, augusztus 13-án a The Guardian fejtette ki nemtetszését az amerikai fővárosban zajló rendteremtéssel kapcsolatban). A pénteki alaszkai Trump–Putyin-találkozó kapcsán a brit védelmi források

„árulásnak” minősítették, hogy a szabad világ vezetője kész ukrán területeket „kiosztani” az orosz elnöknek, azt pedig, hogy Trump ritkaföldfémekhez hagyná hozzáférni Putyint Ukrajnában, „neokolonizmusnak” bélyegezték.



A cikk szerzője szerint Ukrajna nemcsak az „America first” politikától, hanem Európa védelmi tétlenségétől is szenved. Az új washingtoni stratégia már nem Oroszország lassú gyengítését célozza, hanem

Moszkva potenciális szövetségbe vonását Kína feltartóztatására.

Emiatt mindkét fél érdekelt lehet a háború lezárásában, Ukrajna pedig a támogatás hiányában egyre nagyobb gazdasági és demográfiai veszteségeket szenved.

Thomas Graham amerikai Oroszország-szakértő szerint Moszkva most szinte mindent elérhet:

  • Ukrajna nem csatlakozik a NATO-hoz,
  • az orosz erőket nem űzik ki a megszállt területekről és
  • az orosz ajkú ukrán lakosság is orosz ellenőrzés alatt marad.

A cikk szerzője attól tart, hogy a megállapodás után Putyin hadereje feltöltésére és új célpontokra – például Moldova, Grúzia – összpontosíthat.

Szerinte előfordulhat, hogy egy évtizeden belül Európa-szerte fegyveres konfliktusok robbannak ki, amit az Egyesült Államok sokat hangoztatott európai kivonulása miatt

csak Európa katonai erejének drasztikus növelése előzheti meg.

A szakértők szerint brit szempontból sürgős döntést igényel, hogy a szárazföldi erőkre vagy a tengeri és légi képességekre összpontosítsanak a haderőfejlesztés terén, különösen az Északi-sarkvidék védelmében, illetve a hibrid hadviselés elleni felkészülésben.

Mark Galeotti Oroszország-szakértő úgy látja, hogy Moszkva egyre inkább a „kényelmetlenség fegyverré alakítására” épít, vagyis a mindennapi élet zavarásával igyekszik megbénítani a nyugati társadalmakat. Mint fogalmazott:

„Az orosz hadviselés lényege az, hogy megpróbáljon megbénítani minket: annyira kiábrándítson a saját rendszerünkből, hogy állandóan azon járjon az eszünk, hogy semmi sem működik, és megkérdőjelezzük az alapvetéseket, így képtelenek legyünk bármiféle szervezett akadályt gördíteni az orosz tevékenység elé.”



A cikk arra a végkövetkeztetésre jut, hogy

a Nyugat legnagyobb külpolitikai kudarca a XXI. században az, hogy Ukrajna elveszítette a háborút Oroszországgal szemben.

Nagy-Britanniának és Európának pedig most kell felkészülnie a következő korszak elkerülhetetlen csapásaira.

***

Fotó:  Andreas SOLARO / AFP

turulminator2
2025. augusztus 15. 19:05
"az orosz ajkú ukrán lakosság is orosz ellenőrzés alatt marad" ez mit jelent ?
Kanmacska
2025. augusztus 15. 19:04
Hülye angolok, angol hülyék.
tibesz99
2025. augusztus 15. 19:04
"Nem gondoltuk volna, hogy a Szovjetúnió ilyen erős" (H. Géza, 1986) :DDD
faramuci
2025. augusztus 15. 19:01
"Londonnak sürgősen fel kell készülnie egy még nagyobb fenyegetésre" Ki az édesanyja p....ja fenyegeti Londont,a saját hülyeségén kívül..??🙄
