08. 13.
szerda
bűnözés Nemzeti Gárda Donald Trump Washington D.C. Egyesült Államok

Trump katonái megszállták Washingtont, de „egyelőre senkit sem lőttek agyon”

2025. augusztus 13. 19:23

A brit lap a bűnözés felszámolásában is Trump erőszakos hatalomátvételét látja.

2025. augusztus 13. 19:23
null

„Trump katonai megszállása Washington DC-ben puszta erődemonstráció” címmel jelent meg a Guardian cikke, azzal kapcsolatban, hogy az elnök a héten elrendelte, hogy a Nemzeti Gárda vegye át az irányítást az amerikai főváros rendőrsége felett, és a szövetségi erők 800 tagjával kezdje meg a bűnözés hatékony felszámolását.

Donald Trump bejelenti a Nemzeti Gárda bevetését Washington D. C.-ben
Forrás: Jim WATSON / AFP

A brit lap szerzője erőfitogtatással vádolja Trumpot, aki az 1973-as D.C. Home Rule Act egyik ritkán alkalmazott szakaszára hivatkozva vonta egy hónapra közvetlen elnöki irányítás alá a rendvédelmet a városban.

A Guardian szerint

nincs is vészhelyzet (...) Amerika legliberálisabb, fajilag legsokszínűbb és kulturálisan legvirágzóbb városaiban”.

Utalva arra, hogy az elnök hétfőn arról is beszélt, hogy az intézkedést kiterjesztheti Baltimore, Oakland és New York városaira is.

A cikk szerint Trump azon kijelentése, hogy „a bűnözés teljesen elszabadult”, nem állja meg a helyét, mert a hivatalos statisztikák szerint csökkent az erőszakos bűncselekmények aránya.

A szerző úgy véli, hogy a bevetett katonai alakulatok nem egy valós problémára reagálnak, hanem csupán

a Trump-kormányzat erődemonstrációjáról, illetve a demokrata városvezetők uralmának megkérdőjelezéséről van szó.

A felháborodott újságíró ennyivel nem elégszik meg: egyszerre próbálja nevetségesnek és fenyegetőnek beállítani a Nemzeti Gárda tagjait, akik szerinte „valós bűnözés híján céltalanul bóklásznak” a nyáron „elviselhetetlenül forró” fővárosban, ám ezzel mégis valahogy „tömegtüntetéseket fognak provokálni” maguk ellen.

A szerző szerint „senkinek sem kellene komolyan elhinnie” a bűnözés elleni fellépés érvét, és költői kérdésekbe csomagolva, hosszan fejtegeti, hogy szerinte

Donald Trump autoriter lépései akkor is bújtatott diktatúrának minősülnek, „ha főváros utcáin masírozó katonák egyelőre senkit sem lőttek agyon”.

Az okfejtés végére pedig már előkerülnek a baloldali sajtó örök toposzai:

  • a fasizmus,
  • a szimbolikus-célzatos-mitikus nyelvezet,
  • a rendteremtés hazugságnak bélyegzése és
  • az erőszakos hatalomátvétel sugallása.

***

Fotó: Alex WROBLEWSKI / AFP

Összesen 5 komment

canadian-deplorable
2025. augusztus 13. 20:28
A helyzet az, hogy a washingtoni rendőrség honlapján megtalálhatók a bűnügyi statisztikák sok évre visszamenőleg. Az elmúlt 2-3 évben valóban csökkenőben van a bűnözés. Tehát Trump a bűnözést tényleg csak ürügynek használja. Az már más kérdés, hogy kurvára nem érdekel. Washington liberális koszfészek, lakóinak 76%-a regisztrált demokrata, és csak 6% republikánus. Trump jól teszi, hogy átveszi az ellenőrzést, mert a pánikba eső demokraták bármilyen gazságra képesek.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 13. 20:24
Persze a libcsik szerint az a normális mikor a deviánsok leuralnak egy várost... Szerintünk meg NEM.
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
2025. augusztus 13. 20:09
"...fajilag legsokszínűbb..." "Érdekes", hogy amikor a lippsik használják ezt a szót (faj), akkor minden rendben, ha viszont Orbán használja, akkor ő rasszista és fasiszta...
Válasz erre
2
0
asus66
2025. augusztus 13. 19:53
....kulturálisan legvirágzóbb...... Ja ! Húgy meg szar a belvárosban, lövöldözések fényes nappal is. Nincs vészhelyzet mert azt csinálnak amit akarnak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!