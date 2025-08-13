Trump katonái megszállták Washingtont, de „egyelőre senkit sem lőttek agyon”

A Guardian szerint

nincs is vészhelyzet (...) Amerika legliberálisabb, fajilag legsokszínűbb és kulturálisan legvirágzóbb városaiban”.

Utalva arra, hogy az elnök hétfőn arról is beszélt, hogy az intézkedést kiterjesztheti Baltimore, Oakland és New York városaira is.

A cikk szerint Trump azon kijelentése, hogy „a bűnözés teljesen elszabadult”, nem állja meg a helyét, mert a hivatalos statisztikák szerint csökkent az erőszakos bűncselekmények aránya.

A szerző úgy véli, hogy a bevetett katonai alakulatok nem egy valós problémára reagálnak, hanem csupán

a Trump-kormányzat erődemonstrációjáról, illetve a demokrata városvezetők uralmának megkérdőjelezéséről van szó.

A felháborodott újságíró ennyivel nem elégszik meg: egyszerre próbálja nevetségesnek és fenyegetőnek beállítani a Nemzeti Gárda tagjait, akik szerinte „valós bűnözés híján céltalanul bóklásznak” a nyáron „elviselhetetlenül forró” fővárosban, ám ezzel mégis valahogy „tömegtüntetéseket fognak provokálni” maguk ellen.