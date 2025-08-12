A Nemzeti Gárda megkezdte bevonulását Washingtonba

A Donald Trump által bevetett 800 Nemzeti Gárdista egy része kedden megérkezett Washingtonba, miután a Fehér Ház utasította a szövetségi erőket a városi rendőrség irányításának átvételére és a bűnözés visszaszorítására – írja az AP Hírügynökség.

A bevonulás Trump bejelentése után reggel történt, miszerint aktiválja a gárda tagjait és átveszi az osztály irányítását.

Muriel Bowser polgármester ígéretet tett, hogy együttműködik a szövetségi tisztviselőkkel, akiket Trump a város rendfenntartásának felügyeletével bízott meg, miközben ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrfőnök maradjon a rendőrség és tisztjei vezetője.

„Hogyan jutottunk ide, vagy mit gondolunk a körülményekről – jelenleg több rendőrünk van, és biztosítani akarjuk, hogy őket is bevetjük” – mondta újságíróknak.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP