08. 12.
kedd
Nemzeti Gárda Donald Trump Washington DC Egyesült Államok

A Nemzeti Gárda megkezdte bevonulását Washingtonba

2025. augusztus 12. 20:26

Muriel Bowser, Washington polgármestere közölte, hogy együttműködik a Trump által kijelölt szövetségi tisztviselőkkel.

2025. augusztus 12. 20:26
null

A Donald Trump által bevetett 800 Nemzeti Gárdista egy része kedden megérkezett Washingtonba, miután a Fehér Ház utasította a szövetségi erőket a városi rendőrség irányításának átvételére és a bűnözés visszaszorítására – írja az AP Hírügynökség.

A bevonulás Trump bejelentése után reggel történt, miszerint aktiválja a gárda tagjait és átveszi az osztály irányítását.

Muriel Bowser polgármester ígéretet tett, hogy együttműködik a szövetségi tisztviselőkkel, akiket Trump a város rendfenntartásának felügyeletével bízott meg, miközben ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrfőnök maradjon a rendőrség és tisztjei vezetője.

„Hogyan jutottunk ide, vagy mit gondolunk a körülményekről – jelenleg több rendőrünk van, és biztosítani akarjuk, hogy őket is bevetjük” – mondta újságíróknak.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Agricola
2025. augusztus 12. 21:12
A "When the Saints Go Marching In" című dal magyarul "A szentek bevonulása" címmel ismert.
gullwing
2025. augusztus 12. 20:37
Ha köpnek ütni fogunk...
