Újabb gimnáziumi rangsorral jelentkezik az MCC és az Oktatási Hivatal – iránytűt kapnak a diákok és a szüleik

Az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsora 400 gimnázium teljesítményét vizsgálja átfogó módon, közhiteles adatok felhasználásával, a Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal együttműködésében.

Rövidesen itt az új gimnáziumi rangsor: a szakértők szerint fontos fontos megkérdezni az érintetteket, mik lennének szakmailag a jó irányok, milyen a jó iskola. A fotón Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója. Fotó: MCC

Az MCC Tas vezér utcai tudásközpontjában október 22-i sajtótájékoztatójukon az elmúlt 1 év rangsorhoz kapcsolódó szakmai programjairól, valamint a 2026-os MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor várható fejlesztéseiről számoltak be.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Dugasz János, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának főosztályvezetője, Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója és Wittman Zsolt, az MCC Középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője voltak.

Setényi János köszöntőjében emlékeztetett, hogy az Mathias Corvinus Collegium (MCC) az Oktatási Hivatallal (OH) szoros együttműködésben még februárban a Mandinerben jelentette meg Magyarország minden korábbinál átfogóbb, leginkább az érettségieredményekre és a felsőoktatási felvételik sikerességére, valamint az iskolák tehetséggondozási eredményeire épülő gimnáziumi rangsorát.