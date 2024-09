Lovecraft, az életellenes rasszista – Lovecraft, a zseni

H. P. Lovecraft: Szemben a világgal, szemben az élettel – Stephen King előszavával

Szemben az élettel

De hogy lett valaki házas, aki ennyire utálja a szexualitást és az életet? A könyv írója szerint Sonia Greene az, aki a kozmikus horror atyját valóban kimozdította egy időre az apátiából, emellett némi értelmet adott életének. Házasságuk így kifejezetten motiválta a vidékhez ragaszkodó szerzőt, aki végül az új élet reményében New Yorkig ment.

Miután azonban Sonia elvesztette az állását és elköltözött, a motivációt itt vette át a kőkemény rasszizmus és életellenesség, amely Lovecraft legnagyobb és legjelentősebb írásainak születését produkálta.

Lovecraft egyszerűen nem illett a nagyvárosi képletbe, amit a társadalom erőszakkal vésett fel a táblára, majd azóta is magoltatja be már iskolás korban, hogy minél kevesebb kívülállót kelljen elviselnie. De a horroríró, a weird irodalom legnagyobb alakja, végig magán hordozta a kívülállókra jellemző bélyeget és megkülönböztetést, így nem is találta a helyét. Protestáns angolszász-imádatának köszönhetően gyülölte és megvetette a különböző rasszokat. Sőt, félt tőlük, majd ezt a félelmet fordította előnyére a történeteiben.