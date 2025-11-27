Magyar nyertese lehet a világraszóló doppingbotránynak

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) határozata alapján doppingvétség miatt megfosztották olimpiai és világbajnoki érmeitől Zurabi Datunasvili szerb birkózót, így a magyar Losonczi Dávid utólag akár vb-ezüstérmes is lehet – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

A magyar birkózó világbajnoki második lehet (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A grúz születésű versenyzőre jogerősen ötéves eltiltást szabtak ki, ami azzal is járt, hogy a 2021. május 27-től elért eredményeit törölték.