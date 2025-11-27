Magyar nyertese lehet a világraszóló doppingbotránynak

Ilyen még nem volt: Losonczi Dávid 15 millió forintot adományozott templomfelújításra
Megfosztották olimpiai és világbajnoki érmeitől a szerb birkózót. Ezt azt jelenti, hogy Losonczi Dávid személyében magyar vb-ezüstérmes lehet.
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) határozata alapján doppingvétség miatt megfosztották olimpiai és világbajnoki érmeitől Zurabi Datunasvili szerb birkózót, így a magyar Losonczi Dávid utólag akár vb-ezüstérmes is lehet – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.
A grúz születésű versenyzőre jogerősen ötéves eltiltást szabtak ki, ami azzal is járt, hogy a 2021. május 27-től elért eredményeit törölték.
Datunasvilit még a koronavírus-járvány miatt a 2021 nyarára elhalasztott tokiói olimpia előtt ellenőrizték. Utóbb kiderült, hogy szervezetében tiltott szerre bukkantak, ráadásul a védelmére készült egyik videót megpróbálta meghamisítani, ezért lett a szigorú, ötéves eltiltás a végső ítélet. Ez ellen ugyan fellebbezett, ám a CAS nem adott neki igazat.
Így aztán a most 34 éves kötöttfogású birkózótól elvették a 2021-es tokiói olimpián, a 2021-es oslói és a 2022-es belgrádi világbajnokságon 87 kilogrammban szerzett dobogós helyezéseit. Utóbbi helyszínen Datunasvili az elődöntőben 4:3-ra verte Losonczi Dávidot. A vb-cím így a dán színekben induló Turpal Bisultanovnak jár.
Bacsa Péter, a magyar szövetség ügyvezető alelnöke az MTI megkeresésére jelezte: tudomásukra jutott Datunasvili doppingolása és jogerős eltiltása.
Jeleztük a nemzetközi szövetség felé, hogy várjuk az ítéletüket a megváltoztatott helyezésekről. Hivatalos értesítést még nem kaptunk, ugyanakkor szeretnénk, ha mielőbb döntés születne”
– mondta Bacsa.
