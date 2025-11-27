Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
birkózás Losonczi Dávid CAS

Magyar nyertese lehet a világraszóló doppingbotránynak

2025. november 27. 18:37

Megfosztották olimpiai és világbajnoki érmeitől a szerb birkózót. Ezt azt jelenti, hogy Losonczi Dávid személyében magyar vb-ezüstérmes lehet.

2025. november 27. 18:37
null

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) határozata alapján doppingvétség miatt megfosztották olimpiai és világbajnoki érmeitől Zurabi Datunasvili szerb birkózót, így a magyar Losonczi Dávid utólag akár vb-ezüstérmes is lehet – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

A magyar birkózó világbajnoki második lehet
A magyar birkózó világbajnoki második lehet (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A grúz születésű versenyzőre jogerősen ötéves eltiltást szabtak ki, ami azzal is járt, hogy a 2021. május 27-től elért eredményeit törölték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Datunasvili magyar versenyzőt győzött le

Datunasvilit még a koronavírus-járvány miatt a 2021 nyarára elhalasztott tokiói olimpia előtt ellenőrizték. Utóbb kiderült, hogy szervezetében tiltott szerre bukkantak, ráadásul a védelmére készült egyik videót megpróbálta meghamisítani, ezért lett a szigorú, ötéves eltiltás a végső ítélet. Ez ellen ugyan fellebbezett, ám a CAS nem adott neki igazat.

Így aztán a most 34 éves kötöttfogású birkózótól elvették a 2021-es tokiói olimpián, a 2021-es oslói és a 2022-es belgrádi világbajnokságon 87 kilogrammban szerzett dobogós helyezéseit. Utóbbi helyszínen Datunasvili az elődöntőben 4:3-ra verte Losonczi Dávidot. A vb-cím így a dán színekben induló Turpal Bisultanovnak jár.

Bacsa Péter, a magyar szövetség ügyvezető alelnöke az MTI megkeresésére jelezte: tudomásukra jutott Datunasvili doppingolása és jogerős eltiltása.

Jeleztük a nemzetközi szövetség felé, hogy várjuk az ítéletüket a megváltoztatott helyezésekről. Hivatalos értesítést még nem kaptunk, ugyanakkor szeretnénk, ha mielőbb döntés születne”

– mondta Bacsa.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. november 27. 19:50
Korrekt!
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 27. 18:47
Losonczi megerdemli, nagyon rendes ember
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!