„Nagy Buddha-megvilágosodásom nem volt, de éreztem, hogy kezd beérni a munka” – a zágrábi magyar hős a Mandinernek

Az előnye viszont az volt, hogy éppen ezért akkor még senki sem várt tőlem földöntúli bravúrokat, teljesen felszabadultan tudtam birkózni, mindenféle eredménykényszer nélkül, magamra sem tettem terhet. Igazából jó úton halad előre a folyamat: azóta az előzetes terveknek megfelelően szépen, fokozatosan erősödöm bele a nehézsúlyba, és mostanra már nem jelentenek akadályt a nagyobb világversenyek sem.”

Vitek Dárius a világbajnoki ezüstéremmel / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Arra a kérdésre, hogy esetében mi lehet az az ideális végtömeg, ami még nem megy a gyorsasága és az állóképessége rovására, Vitek Dárius a következőképpen matekozott:

„Mivel nem vagyok egy magas gyerek – sőt, a súlycsoporton belül inkább alacsonynak számítok –, ezért nyilván nem leszek százharminc kiló, és nem is szeretnék. Most, a világbajnokságon százhuszonkettő körül mozogtam: én azt mondom, ha el tudok érni egy stabil, 125-126 kilós szintet, akkor az szerintem egy jó és reális cél lehet.”

A terv tehát innentől adott: a kiváló korban lévő, 25 éves versenyző egy ilyen nagyszerű esztendő után a 2028-as Los Angeles-i olimpiai kvalifikációs időszakig igyekszik minél több nemzetközi rutint szerezni, és teljesen beleerősödni a nehézsúlyba, hogy aztán remélhetőleg sikeresen abszolválja az ötkarikás kijutást, s ott is számolni kelljen vele.