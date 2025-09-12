„Már nem akarok mindenkit agyonverni” – a magyar világbajnok most simán csak nyerne

Válogatottunk azonban így is éremért, érmekért utazik a horvát fővárosba: ahogy Bácsi Péter szakmai igazgató az MTI-nek fogalmazott, sokatmondó, hogy a tizennégy magyar indulóból tizenketten is kiemeltek lesznek a vb-n a saját súlycsoportjukban. Két fő favoritunk a férfiaknál a világbajnok, s az idei, somorjai kontinensviadalt is emlékezetes birkózással megnyerő Losonczi Dávid, a nőknél pedig az a Bognár Erika, aki két éve éppen Zágrábban szerzett Európa-bajnoki ezüstérmet. Előbbi például a Nemzeti Sportnak úgy fogalmazott, végre nem rakott magára pluszterheket:

Erre az évre más birkózóstílust vettem fel, nem arra mentem, hogy mindenkit agyonverjek, a lényeg, hogy a mérkőzéseimet megnyerjem.”