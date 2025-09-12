„Már nem akarok mindenkit agyonverni” – a magyar világbajnok most simán csak nyerne

Atlétikai vb: Tokióban írhat sporttörténelmet Magyarország
Szombaton Zágrábban megkezdődik a 2025-ös birkózó világbajnokság, néhány komoly magyar hiányzóval, de változatlanul éremesélyekkel – vegyük csak például az idei Eb-t már kipipáló Losonczi Dávidot.
Amíg Tokióban az atlétikai világbajnokság, addig a világ innenső felén, Zágrábban a birkózó-vb rajtol el szombaton magyar éremeséllyel.
A magyar küldöttség idén a megszokottnál valamivel vékonyabb kerettel képviselteti magát a zágrábi eseményen – érdekesség például,
a kötöttfogású sikercsalád, a Lévai família egyetlen tagja sem indul ezúttal.
Válogatottunk azonban így is éremért, érmekért utazik a horvát fővárosba: ahogy Bácsi Péter szakmai igazgató az MTI-nek fogalmazott, sokatmondó, hogy a tizennégy magyar indulóból tizenketten is kiemeltek lesznek a vb-n a saját súlycsoportjukban. Két fő favoritunk a férfiaknál a világbajnok, s az idei, somorjai kontinensviadalt is emlékezetes birkózással megnyerő Losonczi Dávid, a nőknél pedig az a Bognár Erika, aki két éve éppen Zágrábban szerzett Európa-bajnoki ezüstérmet. Előbbi például a Nemzeti Sportnak úgy fogalmazott, végre nem rakott magára pluszterheket:
Erre az évre más birkózóstílust vettem fel, nem arra mentem, hogy mindenkit agyonverjek, a lényeg, hogy a mérkőzéseimet megnyerjem.”
BIRKÓZÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
A magyar válogatott
Kötöttfogás. 72 kg: Váncza István (FTC), 77 kg: Fritsch Róbert (Csepel TC), 82 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC), 87 kg: Losonczi Dávid (ESMTK), 97 kg: Szőke Alex (ESMTK), 130 kg: Vitek Dárius (BHSE)
Szabadfogás. 70 kg: Muszukajev Iszmail (FTC), 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya), 97 kg: Végh Richárd (Érd), 130 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepel TC)
Női birkózás. 57 kg: Dollák Tamara (Újpest), 59 kg: Bognár Erika (Vasas), 62 kg: Szabó Nikolett (Baja), 68 kg: Szabados Noémi (FTC)
