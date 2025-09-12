Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Zágráb világbajnokság birkózás Losonczi Dávid

„Már nem akarok mindenkit agyonverni” – a magyar világbajnok most simán csak nyerne

2025. szeptember 12. 15:51

Szombaton Zágrábban megkezdődik a 2025-ös birkózó világbajnokság, néhány komoly magyar hiányzóval, de változatlanul éremesélyekkel – vegyük csak például az idei Eb-t már kipipáló Losonczi Dávidot.

2025. szeptember 12. 15:51
null

Amíg Tokióban az atlétikai világbajnokság, addig a világ innenső felén, Zágrábban a birkózó-vb rajtol el szombaton magyar éremeséllyel. 

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar küldöttség idén a megszokottnál valamivel vékonyabb kerettel képviselteti magát a zágrábi eseményen – érdekesség például, 

a kötöttfogású sikercsalád, a Lévai família egyetlen tagja sem indul ezúttal. 

Ezt is ajánljuk a témában

Válogatottunk azonban így is éremért, érmekért utazik a horvát fővárosba: ahogy Bácsi Péter szakmai igazgató az MTI-nek fogalmazott, sokatmondó, hogy a tizennégy magyar indulóból tizenketten is kiemeltek lesznek a vb-n a saját súlycsoportjukban. Két fő favoritunk a férfiaknál a világbajnok, s az idei, somorjai kontinensviadalt is emlékezetes birkózással megnyerő Losonczi Dávid, a nőknél pedig az a Bognár Erika, aki két éve éppen Zágrábban szerzett Európa-bajnoki ezüstérmet. Előbbi például a Nemzeti Sportnak úgy fogalmazott, végre nem rakott magára pluszterheket: 

Erre az évre más birkózóstílust vettem fel, nem arra mentem, hogy mindenkit agyonverjek, a lényeg, hogy a mérkőzéseimet megnyerjem.”

Ezt is ajánljuk a témában

LOSONCZI Dávid; NOVIKOV, Szemen
Losonczi Dávid akrobatamutatványa az idei, somorjai Eb-győzelme után / Fotó: MTI/TASR/Michal Svítok

BIRKÓZÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

A magyar válogatott

Kötöttfogás. 72 kg: Váncza István (FTC), 77 kg: Fritsch Róbert (Csepel TC), 82 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC), 87 kg: Losonczi Dávid (ESMTK), 97 kg: Szőke Alex (ESMTK), 130 kg: Vitek Dárius (BHSE)

Szabadfogás. 70 kg: Muszukajev Iszmail (FTC), 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya), 97 kg: Végh Richárd (Érd), 130 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepel TC)

Női birkózás. 57 kg: Dollák Tamara (Újpest), 59 kg: Bognár Erika (Vasas), 62 kg: Szabó Nikolett (Baja), 68 kg: Szabados Noémi (FTC)

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!