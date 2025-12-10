Elképesztő történet: feljelentették a FIFA-vezért Donald Trump miatt

A Nobel helyett egy egészen más békedíjat vehetett át Donald Trump
Az amerikai elnök nem a norvég bizottságtól, hanem a futball világától kapott rangos elismerést a világpolitikai erőfeszítéseiért.
Négy pontban kifogásolták a sportvezető tevékenységét.
Mint arról beszámoltunk, elsőként Donald Trump amerikai elnök vehette át a FIFA békedíját, amelyet a futball világszervezet olyan személyeknek szán, akik „kivételes és rendkívüli lépéseket tettek a béke érdekében”. A díjátadóra a világbajnokság washingtoni sorsolási ceremóniáján került sor, és a kitüntetést személyesen Gianni Infantino, a FIFA elnöke nyújtotta át az Egyesült Államok első emberének.
Ez okozza most a bonyodalmat:
egy brit civil jogvédő szervezet, a Fairsquare ugyanis feljelentette a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) alapszabályának és etikai kódexének megsértése miatt Gianni Infantino elnököt az etikai bizottságnál
– írta a The Athletic.
Négy pontban kifogásolták a sportvezető tevékenységét, úgy látták, a FIFA elnöke túlzottan kedélyesen viselkedett Donald Trump amerikai elnökkel, amivel megsértette a FIFA politikai semlegességre vonatkozó előírását.
A szervezet négy pontja úgy fogalmaz, Infantino korábban már a közösségi oldalán megsértette a „szabályokat”, amikor Trump megérdemelt Nobel-díjáról értekezett, később a kettejük közötti barátságról beszélt, majd a FIFA-díj átadásakor is kifogásolható volt a viselkedése. Azt írják, az amerikai elnök év eleji hivatalba lépése idején is átlépett egy határt, amikor közzétette: „együtt nemcsak Amerikát tesszük újra naggyá, hanem az egész világot is”.
Trump és Infantino az elmúlt években látványosan szoros kapcsolatot építettek ki egymással. A FIFA-elnök jelen volt több, Fehér Házban rendezett eseményen, kísérte Trumpot békemegállapodások aláírásán – például Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság megállapodásán –, és ott volt a Gázai-övezetre vonatkozó tűzszünet bejelentésén is. Infantino a közelmúltban többször is „közeli barátként” hivatkozott Trumpra.
Fotó: Brendan Smialowski/AFP