Elképesztő történet: feljelentették a FIFA-vezért Donald Trump miatt

Mint arról beszámoltunk, elsőként Donald Trump amerikai elnök vehette át a FIFA békedíját, amelyet a futball világszervezet olyan személyeknek szán, akik „kivételes és rendkívüli lépéseket tettek a béke érdekében”. A díjátadóra a világbajnokság washingtoni sorsolási ceremóniáján került sor, és a kitüntetést személyesen Gianni Infantino, a FIFA elnöke nyújtotta át az Egyesült Államok első emberének.

Ez okozza most a bonyodalmat: