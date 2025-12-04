„Elégedett vagyok” – a börtönt is megjárt magyar olimpiai bajnok autóeladásból él

Dagadt kisgyerek voltam, ezért az edzések nem voltak egyszerűek. A birkózás viszont nálunk nem opcionális volt, mert apám is birkózó volt, rám pedig rám fért a mozgás... Viszont egészen a juniorig korosztályig nem is voltam válogatott.”

Farkas – aki a beszélgetés során edzőjét, a korábban szintén mindent megnyerő Kocsis Ferencet is méltatta – úgy fogalmazott, minden „megoldódott”, amikor 90-ről lefogyott 82 kilóra, de hozzátette azt is, hogy akkoriban még nagyon más világ volt:

a birkózásból nem lehetett úgy egzisztenciát teremteni, mint manapság, így az éveken át tartó fogyasztást és önsanyargatást sem bírták 28-30 éves koruknál tovább.

Abban a 21 hónapban, amikor négy világversenyt, közte az olimpiát is megnyerte, élete formájában birkózott, s bár utána még talán visszamehetett volna 90 kilogrammba, így is nagyjából elégedett a pályafutásával.