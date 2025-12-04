„Elégedett vagyok” – a börtönt is megjárt magyar olimpiai bajnok autóeladásból él

Farkas Péter szárnyai alá vette Stohlt a börtönben
A kábítószerrel való visszaélés miatt elítélt olimpiai bajnok birkózó elmondta: a színész bízhat benne. A két híres rab az udvaron eltölthető szabadidejében is közösen edz.
Minden idők egyik legzseniálisabb birkózója évek óta nem állt kamerák elé. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Farkas Péter most rendhagyó videóban elevenítette fel páratlan pályafutását.
A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) országjáró interjúsorozatának részeként az Újpest edzőtermében készített interjút Farkas Péterrel. A rendhagyó felvétel különlegességét az adja, hogy minden idők egyik legnagyszerűbb birkózója, az ösztönös zseniként olimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszis a börtönből való 2014-es szabadulása óta jobbára kerülte a nyilvánosságot, interjút csak elvétve adott, azaz évek óta nem szólalt meg kamerák előtt.
Barcelona 82 kilogrammos kötöttfogású aranyérmese elárulta, hogy napjainkban autókereskedéssel foglalkozik, birkózni pedig már nem igazán tud, hiszen csípőprotézise van. Noha ritkán ad interjút, most visszatekintett szenzációs pályafutására, amely egyáltalán nem indult sikersztoriként, hiszen Farkas saját bevallása szerint is leginkább csak apai nyomásra kezdett el birkózni, hogy lemozogja kövérségét.
Dagadt kisgyerek voltam, ezért az edzések nem voltak egyszerűek. A birkózás viszont nálunk nem opcionális volt, mert apám is birkózó volt, rám pedig rám fért a mozgás... Viszont egészen a juniorig korosztályig nem is voltam válogatott.”
Farkas – aki a beszélgetés során edzőjét, a korábban szintén mindent megnyerő Kocsis Ferencet is méltatta – úgy fogalmazott, minden „megoldódott”, amikor 90-ről lefogyott 82 kilóra, de hozzátette azt is, hogy akkoriban még nagyon más világ volt:
a birkózásból nem lehetett úgy egzisztenciát teremteni, mint manapság, így az éveken át tartó fogyasztást és önsanyargatást sem bírták 28-30 éves koruknál tovább.
Abban a 21 hónapban, amikor négy világversenyt, közte az olimpiát is megnyerte, élete formájában birkózott, s bár utána még talán visszamehetett volna 90 kilogrammba, így is nagyjából elégedett a pályafutásával.
