Csúnyán becsapták a magyar olimpiai bajnokot – minden pénzét elvesztette

„A szüleimmel együtt lakom ma még, az lett volna terv, hogy közösen költözzünk egy valamivel nagyobb és kényelmesebb otthonba. A közös háztartás fenntartása, a családi összetartás hozzájárul a sikereimhez, de a veszteség feldolgozása mindenkinek nehéz. Be kell vallanom, hogy szüleim támogatása nélkül idegileg már tönkrementem volna ebben a lassan két éve húzódó traumában, de így is napi szinten jelen van a stressz, amit nem könnyű feldolgozni” – tette hozzá.
Kopasz tehát Párizsban már az események hatása alatt lett bronzérmes.
„Nem keresek kifogásokat, de úgy érzem, hogy az akkor már folyamatban lévő ügy, az anyagi és lelki teher rányomta a bélyegét a teljesítményemre. Most azért is döntöttem úgy, hogy beszélek erről, mert tudom, hogy velem együtt sok károsult van, és nem szeretném, ha következmények nélkül maradna mindez. Őszintén remélem, hogy rendeződik a helyzetem, és még nagyobb lendülettel tudok a jövőben a sportra koncentrálni”.
