12. 08.
hétfő
Kajak-kenu

Csúnyán becsapták a magyar olimpiai bajnokot – minden pénzét elvesztette

2025. december 08. 19:22

Hatalmas trauma érte két évvel ezelőtt a magyar olimpiai bajnokot: csalók áldozata lett, és minden kajakozásból gyűjtött pénzét elbukta. Kopasz Bálint most megosztotta szomorú történetét a nyilvánossággal.

2025. december 08. 19:22
null

Kopasz Bálint a mai magyar kajakozás megkerülhetetlen alakja: Tokióban írta be magát végleg a történelemkönyvekbe, amikor a 2021-re halasztott olimpián aranyérmes lett K1 1000 méteren. Három évvel később Párizsban bronzérmet szerzett ugyanezen a távon. Emellett már ötszörös világbajnoknak is vallhatja magát, legutóbb idén nyert Milánóban.

Kopasz Bálint
Kopasz Bálint a nyáron ismét világbajnok lett. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kopasz pedig csalók áldozata lett, és bizony nem párszázezer forinttal verték át – még csak nem is pármillióval. Erről vallott most az olimpiai bajnok az NSO-nak.

„2023 februárjában szerződést kötöttem egy építőipari céggel, hogy a sokéves versenyzésből és szponzori támogatásokból összegyűjtött, 91 millió forintomból egy könnyűszerkezetes családi házat építtessek a szüleimnek és magamnak egy nagy körültekintéssel kiválasztott cég segítségét kérve. A ház kulcsrakész átadása 2024 januárjára volt kitűzve, de az építkezés leállt, a cég eltűnt a pénzzel, a ház huszonöt százalékos készültségnél életveszélyes állapotban maradt, erről egy több mint százoldalas igazságügyi szakértői jelentés is készült. 

Az épületet végül visszabontották, a telek jelenleg üres, a veszteségem pedig óriási. Minden, a kajakozásból eddig gyűjtött pénzemet elbuktam. Jelenleg is zajlik a nyomozás, a pénz visszaszerzése bizonytalan, négy ügyvéd is úgy látja, hogy a pénz nagy valószínűséggel elveszett”

 – nyilatkozta elkeseredetten Kopasz, aki egyelőre ennél több részletet a folyamatban lévő nyomozás miatt nem szeretett volna elárulni.

Kopasz Bálint szülei is áldozatok

Ráadásul az események nemcsak őt, hanem a szüleit is alaposan megviselték.

„A szüleimmel együtt lakom ma még, az lett volna terv, hogy közösen költözzünk egy valamivel nagyobb és kényelmesebb otthonba. A közös háztartás fenntartása, a családi összetartás hozzájárul a sikereimhez, de a veszteség feldolgozása mindenkinek nehéz. Be kell vallanom, hogy szüleim támogatása nélkül idegileg már tönkrementem volna ebben a lassan két éve húzódó traumában, de így is napi szinten jelen van a stressz, amit nem könnyű feldolgozni” – tette hozzá.

Kopasz tehát Párizsban már az események hatása alatt lett bronzérmes.

„Nem keresek kifogásokat, de úgy érzem, hogy az akkor már folyamatban lévő ügy, az anyagi és lelki teher rányomta a bélyegét a teljesítményemre.  Most azért is döntöttem úgy, hogy beszélek erről, mert tudom, hogy velem együtt sok károsult van, és nem szeretném, ha következmények nélkül maradna mindez. Őszintén remélem, hogy rendeződik a helyzetem, és még nagyobb lendülettel tudok a jövőben a sportra koncentrálni”.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Reszelő Aladár
2025. december 08. 21:33
Egy bizonyos nagyságrendig be lehet nézni egy ilyen dolgot, de ennyire aligha. Olyan lehet, hogy sok ütem megy egyszerre, de egyik sincs készre jelenthető állapotban, de a vállalkozó szeretne valamit látni. De aki előre odaadja, az könnyen járhat így. Amúgy meg az anyja a mindenese. Pont neki kellene ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy neki csak az edzésekkel és versenyekkel kelljen. Persze lehet, hogy nem is Bálint nézte be. Netán túlontúl kedvező volt az ajánlat...
Takagi
2025. december 08. 21:24
Nagyon sajnálom. Soha senkinek semmit előre!
Welszibard
2025. december 08. 20:28
Nehogy már a károsultat hibáztassuk mindenért! Egy büdös szó sem esik arról, hogy itt micsoda szemenszedett rablás történt? A cég vezetői saját vagyonukkal feleljenek egyenként az okozott kár utolsó fillérig való visszafizetésével! A kapitalizmusban ilyen a károkozó összes ingóságát és ingatlanát elárverezték, és mehetett a semmibe, vagy ugorhatott a Dunába. Nálunk meg a károkozót védi a bíróság, az ügyészség és a törvény is? Helyénvaló ez?
egonsamu-2
2025. december 08. 20:11
Építkezésnél alapvetö szokás, hogy az építés elörehaladtával szakaszonként kell fizetni. Nincs jó ismerösük vagy barátjuk aki már építkezett? A tervezö mérnöknek és a kivitelezötöl független építésvezetönek is ellenörizni kell illetve minden rizikót kizárni. Vagy ök is benne vannak?
