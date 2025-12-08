Csúnyán becsapták a magyar olimpiai bajnokot – minden pénzét elvesztette

„2023 februárjában szerződést kötöttem egy építőipari céggel, hogy a sokéves versenyzésből és szponzori támogatásokból összegyűjtött, 91 millió forintomból egy könnyűszerkezetes családi házat építtessek a szüleimnek és magamnak egy nagy körültekintéssel kiválasztott cég segítségét kérve. A ház kulcsrakész átadása 2024 januárjára volt kitűzve, de az építkezés leállt, a cég eltűnt a pénzzel, a ház huszonöt százalékos készültségnél életveszélyes állapotban maradt, erről egy több mint százoldalas igazságügyi szakértői jelentés is készült.

Az épületet végül visszabontották, a telek jelenleg üres, a veszteségem pedig óriási. Minden, a kajakozásból eddig gyűjtött pénzemet elbuktam. Jelenleg is zajlik a nyomozás, a pénz visszaszerzése bizonytalan, négy ügyvéd is úgy látja, hogy a pénz nagy valószínűséggel elveszett”

– nyilatkozta elkeseredetten Kopasz, aki egyelőre ennél több részletet a folyamatban lévő nyomozás miatt nem szeretett volna elárulni.

Kopasz Bálint szülei is áldozatok

Ráadásul az események nemcsak őt, hanem a szüleit is alaposan megviselték.