Laura Dahlmeier hegymászás tragédia biatlon olimpiai bajnok holttest

Tiszteletben tartják a kérését: nem keresik meg az olimpiai bajnok holttestét

2025. szeptember 16. 11:35

Nem keresik meg a júliusban, Pakisztánban hegymászás közben elhunyt olimpiai bajnok német sílövő, Laura Dahlmeier holttestét.

2025. szeptember 16. 11:35
null

A 31 esztendős német sportági ikon Laura Dahlmeiert – aki olimpián két, világbajnokságon összesen hét aranyérmet nyert 2019-es visszavonulásáig – július végén az észak-pakisztáni Karakoram-hegységben, a Laila-csúcs megmászása közben, 5700 méteres magasságban érte baleset, amikor lezuhanó sziklák eltalálták. 

Mászótársa akkor vészjelzést adott le, majd lejutott az alaptáborba. Közvetlenül utána a klasszis biatlonos felkutatását megakadályozták a rossz látási viszonyok – a mentőhelikopterek sem tudtak felszállni – és a kedvezőtlen időjárás is. Menedzsmentjének hétfői tájékoztatása szerint 

Dahlmeier úgy rendelkezett, hogy halála esetén ha a kutatócsapat életveszélynek lenne kitéve, akkor ne keressék meg a testét. Ezért noha német hegymászók megszerveztek egy expedíciót – mi több, a helyszínen állítólag el is kezdték a kutatást –, a küldetést végül törölték.

Laura Dahlmeier a biatlonsport legendája volt (Fotó: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Dahlmeier hazája egyik legismertebb és -elismertebb téli olimpikonja volt, 2017-ben a 7. legjobb európai sportolónak választották meg, többek között Hosszú Katinkát megelőzve – a listán olyan nevek szerepeltek, mint Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Roger Federer vagy Rafael Nadal. 

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: Philipp Guelland / AFP

westend
2025. szeptember 16. 14:07
Isten vele. Éveken át követtem a biatlonos (és hegyifutó) sikereit. Rövid, de páratlanul sikeres életet élt.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. szeptember 16. 12:13
szomorú dolog ez ..... egy nagyívű élet tragikus vége, nyugodjon békében
