„Maradjunk annyiban, a legtöbb helyen egészen más a mentalitás, mint itthon” – rémhírekről és családi titkokról is vallott a kajakkirály a Mandinernek

Szerintem semmilyet. Most sem volt rossz, de látszott, hogy közel sincs abban a formában, mint tavaly, amikor megnyerte az olimpiát. Ő azt maximálisan arra hegyezte ki: Párizs előtt külön magaslaton készült, a testalkata is teljesen megváltozott. Ennek most nyoma sem volt, de ez abszolút érthető. Elvégre három évvel idősebb nálam, gyermeke is született, és hát lássuk be, a tavalyi királyéve után gond nélkül megtehette, hogy az ideit kicsivel lazábbra, bohémebbre veszi.

A friss világranglistán is visszakerült az első helyre – tudom, a 2028-as olimpia messze van még, de azért ezek a kis mérföldkövek megfelelő visszajelzések, hogy jó úton jár?

Egy profi sportoló egészséges önbizalmának mindig jót tesz, ha világbajnoki címet szerez, világranglista-éllovas tud lenni – olimpiai számban főleg. Ez mindig új lendületet ad, azok után pláne, hogy a tavalyi évem nem úgy zárult, ahogy szerettem volna. A mostani vébét ceruzavonal-vastagsággal nyertem meg, de ettől függetlenül lehet és kell is még fejlődni sok téren, például az étkezés, mikrobiom területén, amik mind-mind kihatnak a teljesítményre. Folyamatosan lehet olyan természetes teljesítményfokozókat találni, amelyek még tovább kitolják az erőt, kitartást, robbanékonyságot.

Nagyon motivált vagyok, mindig úgy érzem, van ebben még több potenciál, szóval izgalmas időszak ez. A kulcs most az, hogy ügyesen „átvészeljem” az elkövetkező hosszabb időszakot,

hiszen nálunk mindig az adott év májusában van a világbajnokság. Addig fel kell állítani egy olyan rendszert, hogy ne fáradjak ki idő előtt, hanem átmentsem a mostani formámat.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A szakági világranglista első hat helyéből ötöt jelenleg magyar versenyző foglal el: az első két helyen ön és a párizsi ezüstérmes Varga Ádám áll, Dostál mögött pedig Csizmadia Kolos, Nádas Bence és Kurucz Levente. Olimpiai számban ez jó eséllyel unikum, miben látja az okát, hogy ez ennyire magyar sikerszám?

Hosszú évtizedek óta jellemző a kajak-kenu-dominanciánk, nem véletlenül az egyik sikersportágunk. Magyarországon rengeteg a kedvező vízfelület, ahol sokan tudják űzni ezt a sportot, akár már egészen fiatalkortól kezdve. Ez azért is fontos, mert belőlük szelektálódnak ki idővel a legjobbak, az igazán tehetségesek, akik profi szinten versenyeznek majd. A másik kulcsfaktor, hogy rengeteg nálunk a jó kajak-kenuedző, az ő szakmai létük rengeteget jelent. Ha csak az én példámat vesszük, nálam is mesterien állítja össze anya az edzésterveimet már egészen gyerekkorom óta, rendkívüli módon érti a dolgát. Úgy látom, ez a többi edzőre is jellemző, és szerintem ez mindennek az alapja; illetve a jó edző-versenyző kapcsolat, ami a legtöbb helyen szintén megvan. No és persze a kemény munka:

megkockáztatom, az egész világon mi edzünk a legkeményebben, és ezt azért merem mondani, mert számtalan világversenyen jártam már, van összehasonlítási alapom bőven. Láttam-hallottam sok mindent, és maradjunk annyiban, a legtöbb helyen egészen más a mentalitás, mint itthon.

Önnek is példaértékű a kapcsolata edző-édesanyjával, ami nyilván a közös sikerek alapja is. Mi a titkuk? Elvégre látni sajnos nagyon sok ellenpéldát is.

Kilencéves korom óta vele készülők, apuval együtt ők voltak gyakorlatilag a nevelőedzőim is. Már egészen fiatalon együtt készítettek fel, szóval tulajdonképpen egy családi vállalkozásként is értelmezhető a mi együttműködésünk. Szerencsére nagyon jó neveltetést kaptam, ha van is probléma, mindig megoldjuk közösen, de nem jellemző. Félreértés- és viszálymentesen tudunk együtt dolgozni, amióta csak kajakozom. Az iskolás időszak nem volt egyszerű – ugye élettanilag is abban a korban kell megalapozni az állóképességet, és ez a suli mellett igen megterhelő volt –, de együtt ezt is átvészeltük. Konfliktusmentes a kapcsolatunk, ez nagyon fontos, és bízom benne, hogy így is marad.

Megszoktam ezt a közeget, hogy fiatalkorom óta egyedül edzem, így tudok kellően befelé fordulni és saját magamra koncentrálni.

Sokszor elmondta, hogy mindent alárendelt a sportnak; fiatalkort, szórakozást, magánéletet. Huszonhét évesen, olimpiai, világ-, Európa-bajnokként Los Angelest még biztosan megcélozza, de mi a terve utána? Bepótolja végre, amit eddig kihagyott?

Mivel ez az év ennyire sikeres volt, és a kajaksportban akár 35-36 éves korig ott lehet lenni a csúcsközelben, ezért most azt mondom, a Los Angeles-i olimpiát még mindenképpen megcsinálom. Ha az is sikeresen zárulna, akkor pedig utána nagyon szeretnék elkezdeni kirándulni, világot látni, tehát ami eddig kimaradt, igen. Persze, sokan mondják, hogy de hát annyi helyre eljutottál a világversenyeknek, edzőtáboroknak köszönhetően – csakhogy azért az nagyon nem ugyanaz, az mindenről szól, csak a nézelődésről nem. Egy edzőtáborban kőkemény menetrend van, reggeltől estig edzés, pihenés, alvás, evés… Például most Milánóban, a vébén ki tudtam egyszer ugrani két órára körbeszaladni gyorsan a dómot, de ennyi. Szóval ezt a részét mindenképpen szeretném majd pótolni, ezen túlmenően pedig még körvonalazódik, pontosan mivel foglalkoznék szívesen az élsportot követően. Úgy érzem, maradnék valami rokonterületen,