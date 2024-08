Beleköpött egy cseh a levesükbe, de nekünk még mindig az ismét két érmet szerző magyarok a férfi kajakkirályok! Milák is a helyszínen szurkolt

Nyitókép: Mediaworks/Csudai Sándor

***

Tokióban történelmet írt a két magyar fiú. Egy versenyszámban, Kajak egyes 1000 méteren mindketten a dobogón végeztek az olimpián. Kopasz végig vezetve nyert, és elbírta az esélyesség terhét is, amit a 2019-es, Szegeden aratott világbajnoki sikere óta cipelt vagy ki tudja, mióta. Varga Ádám hosszú húzásaival a középmezőnyből zárkózva, óriási finissel nem csak német riválisát, de a többszörös világbajnok Fernando Pimentát is megelőzte egy hajszállal. A két magyar sportszerű rivalizálása azóta is tart, váltakozó sikerrel. Közös projektjük, az 500 méteres páros viszont nem jött be (B döntő 7., összesítésben 15. hely), de arra jó volt, hogy a szerdai egyes előfutam után, amit remekül letudtak, ne ölbe tett kézzel, a ritmusból kiesve várják a szombatot.

A délelőtti első elődöntőben máris méregethette egymást Kopasz Bálint és a rendkívül gyors, erős és felettébb szimpatikus, sportszerű Fernando Pimenta. Természetesen – bár az első négy jutott tovább – az első két helyen mentek be a döntőbe: Kopasz, Pimenta sorrendben – energiatakarékos üzemmódban.

A második futamot Varga Ádám nyerte meg a meglepetésre készülő argentin, Agustin Vernice és a nagy nevű Josef Dostal előtt. A negyedikként kvalifikáló, független színekben indult Kravets is 3 perc 30 másodpercen belül ért be.

A döntőben Pimenta a 3-as, Varga a 4-es, Kopasz az 5-ös, Vernice a 6-os pályát kapta, de a német Thordsent és a kettesen megbújó Dostált sem volt szabad leírni... Persze, írhat bármit az ember, a fiú, férfiak jobban tudják, tudták a dolgukat. Felzúg a "Ria, ria, Hungária!", Milák Kristóf is a helyszínen szurkol.

Pimenta nagyon bekezd, nem szabad elengedni, mert ki is bírhatja. Élete, pályafutása talán utolsó esélye...

Dostál és Kopasz próbál közelíteni, 500 méternél Kopasz a 3., Varga a középmezőnyben. Bálint húzásról húzásra zárkózik fel. 250 méter van hátra, Dostál vezet, Kopasz a második, jön fel Varga Ádám. Az öreg, de nem vén cseh rókát azonban nem tudják beérni, sőt Varga megelőzi Kopaszt.