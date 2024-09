Párizsban szurkolta ki magyar államfő a paralimpiai bajnokunk győzelmét (fotó)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Photo by Omar Marques / ANADOLU / Anadolu via AFP

A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy a kajakos Kiss Péter Pál címét megvédve aranyérmet szerzett a KL1-es kategóriában, 200 méteren a párizsi paralimpia szombati versenynapján.

Kiss Péter Pál így már kétszeres paralimpiai bajnok, emellett négyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok.

Az Instagramon arról is beszámoltak, hogy Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke is a helyszínen szurkolta ki Petya győzelmét, majd személyesen is gratulált bajnokunknak.

A fotót itt tudják megtekinteni:

