Megszólalt Zelenszkij a háború végéről, miután Putyin és Trump a kispadra ültették

„A háború végének igazságosnak kell lennie, és hálás vagyok mindenkinek, aki ma Ukrajna és népünk mellett áll az ukrajnai béke érdekében, amely védi az európai nemzetek létfontosságú biztonsági érdekeit” – idézi Volodimir Zelenszkij X-en közzétett vasárnapi posztját az ukrán Pravda.