Megszólalt Zelenszkij a háború végéről, miután Putyin és Trump a kispadra ültették

Zelenszkij: Ukrajna egy négyzetmétert sem ad át Oroszországnak
Az ukrán elnök az orosz-amerikai megegyezés útjába állna.
Az ukrán elnök szerint Ukrajna nagyra értékeli és teljes mértékben támogatja több európai vezető közös nyilatkozatát a békéről.
Az ukrán elnök hangsúlyozta: Ukrajna nagyra értékeli és teljes mértékben támogatja Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Alexander Stubb finn elnök közös nyilatkozatát Ukrajna békéjéről.
Fotó: Jonas Roosens