Volodimir Zelesznkij Ukrajna Giorgia Meloni béke Ursula von der Leyen Donald Tusk miniszterelnök

Megszólalt Zelenszkij a háború végéről, miután Putyin és Trump a kispadra ültették

2025. augusztus 10. 11:07

Az ukrán elnök szerint Ukrajna nagyra értékeli és teljes mértékben támogatja több európai vezető közös nyilatkozatát a békéről.

2025. augusztus 10. 11:07
„A háború végének igazságosnak kell lennie, és hálás vagyok mindenkinek, aki ma Ukrajna és népünk mellett áll az ukrajnai béke érdekében, amely védi az európai nemzetek létfontosságú biztonsági érdekeit” – idézi Volodimir Zelenszkij X-en közzétett vasárnapi posztját az ukrán Pravda.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: Ukrajna nagyra értékeli és teljes mértékben támogatja Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Alexander Stubb finn elnök közös nyilatkozatát Ukrajna békéjéről.

Fotó: Jonas Roosens

 

Összesen 15 komment

tomekjosef
2025. augusztus 10. 12:08
Ukrajna nem védi az európai nemzetek létfontosságú biztonsági érdekeit, ellenkezőleg óriási veszélyt jelent nem csak Európára, hanem az egész földi életre. Nem szabad, hogy létezen ez a neonáci rezsim által bitorrolt latorállam. Legyen béke ! Sok sikert Tump és Putyin megállapodásához !


egonsamu-2
2025. augusztus 10. 11:55
Az elfüggönyzött kispadon Ursula nyugodtan szopogathat. Legalább mindek nyugton hagynak.


counter-revolution
2025. augusztus 10. 11:55
"A háború végének igazságosnak kell lennie" :DDDDDDD


vip era
2025. augusztus 10. 11:52
Az hogy Ukrajna mit támogat,teljesen lényegtelen és súlytalan jelenleg.


