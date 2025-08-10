Füstölgő chipfarmok: hogyan zabálja fel az AI a világ energiáját? 

A szerző a Makronóm újságírója.

A Nemzetközi Energiaügynökség közelmúltban publikált jelentése az adatközpontok és az energiaszektor egyre brutálisabb kapcsolatát vesézte ki. Az adatközpontok biztosítják a mesterséges intelligencia működéséhez szükséges teljesítményt, ennek megfelelően gigawattos méretű klaszterek jelentek meg Észak-Amerika, Európa és Ázsia csendes-óceáni térségének egyes régióiban.

A mesterséges intelligencia nagyobbá és energiaigényesebbé teszi az adatközpontokat, növelve az áramtermelő kapacitás és a hálózatok fontosságát a telepítési döntéshozatalban. A kereslet pedig szédületes sebességgel növekszik irántuk, és a lassulásnak alig vannak jelei.

Minden az energiáról szól: minél jobban fut a modell, annál nagyobb az igény a további beruházásokra és fejlesztésekre – ami természetesen tovább növeli az energiaigényt is. Az Egyesült Államok esetében ez az országos felhasználás 8,9 százalékát jelenti, 53,7 gigawatt adatközpont-kapacitással. Virginiában az adatközpontok az állam teljes energiafogyasztásának 26 százalékát teszik ki – ami majdnem háromszorosa az országos átlagnak. Az állam vezető közműszolgáltatója idén 15 új adatközpont csatlakoztatását tervezi a megnövekedett kereslet miatt.

A Visual Capitalist infografikáján láthatjuk a verseny további alakulását. A második helyen a külföldi befektetéseknek köszönhetően Nagy-Britannia áll 5,1 százalékkal, majd némi meglepetésre az Európai Unió következik 4,8-cal (bele se gondoljunk, hol állna a brexit nélkül), aztán Ausztrália és Új-Zéland (3,7 százalék), utánuk Japán és Dél-Korea (3,2), majd Kína (2,3) jön a sorban – utóbbi az ország méretét és energiafogyasztását tekintve óriási teljesítményt ért el.

Ahogy a mesterséges intelligencia energiafogyasztása növekszik, 2028-ra az amerikai áramigény várhatóan 12 százalékát az adatközpontok zabálják majd fel.

***

Kapcsolódó:



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.