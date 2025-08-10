Drónok csaptak le az orosz olajfinomítóra: óriási lángokkal ég a gyár (VIDEÓ)

Masszív ukrán dróntámadás Oroszországban – lezárták a moszkvai repteret
Két dróngyárat is eltaláltak az orosz főváros környékén.
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a légvédelmi rendszerek 121 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg és fogtak el Oroszország 15 régiójában.
Drónok támadták meg a szaratovi olajfinomítót augusztus 9-10-én éjjel, ami után hatalmas tűz ütött ki a létesítményben. Számos más orosz régióból is érkeztek jelentések légvédelmi tevékenységről és robbanásokról – írja az ukrán Pravda a orosz Telegram-csatornákra hivatkozva. Emellett Lipeckből és Voronyezsből is érkeztek jelentések légvédelmi tevékenységről és robbanásokról.
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a légvédelmi rendszerek 121 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg és fogtak el Oroszország 15 régiójában. A legtöbb drónt – 29 – Krasznodar Krai régió, 15 az ideiglenesen megszállt Krím, 13 Oroszország Brjanszk régiója, 12 Belgorod régiója, 9 Voronyezs régiója felett hatástalanították.
