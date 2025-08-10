Ft
08. 10.
vasárnap
szaratovi Pravda telegram Voronyezs pilóta drón Krím

Drónok csaptak le az orosz olajfinomítóra: óriási lángokkal ég a gyár (VIDEÓ)

2025. augusztus 10. 12:03

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a légvédelmi rendszerek 121 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg és fogtak el Oroszország 15 régiójában.

2025. augusztus 10. 12:03
null

Drónok támadták meg a szaratovi olajfinomítót augusztus 9-10-én éjjel, ami után hatalmas tűz ütött ki a létesítményben. Számos más orosz régióból is érkeztek jelentések légvédelmi tevékenységről és robbanásokról – írja az ukrán Pravda a orosz Telegram-csatornákra hivatkozva. Emellett Lipeckből és Voronyezsből is érkeztek jelentések légvédelmi tevékenységről és robbanásokról.

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a légvédelmi rendszerek 121 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg és fogtak el Oroszország 15 régiójában. A legtöbb drónt – 29 – Krasznodar Krai régió, 15 az ideiglenesen megszállt Krím, 13 Oroszország Brjanszk régiója, 12 Belgorod régiója, 9 Voronyezs régiója felett hatástalanították.

Nyitóképünk: Képernyőfotó

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
qwsqws
2025. augusztus 10. 14:56
ukrán Pravda =FAKE
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
2025. augusztus 10. 13:48
és?... két nap alatt helyrehozzák.. oszt csá
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 10. 13:26
Tényleg mindent felülmúló a békevágyuk...
Válasz erre
2
0
alenka
•••
2025. augusztus 10. 12:22 Szerkesztve
Ukiiiikiiikriiiijniii védekezz, ne támadj!...fogy a fegyver és a náci baka... vigyázzatok!.... Putin, előre!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!