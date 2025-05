Masszív ukrán dróntámadás Oroszországban – lezárták a moszkvai repteret

Egy nagyszabású ukrán dróntámadás során – orosz sajtójelentések szerint – két dróngyárat találtak el Moszkva környékén. Az egyik célpont a főváros északnyugati szélén fekvő Zelenograd városában volt, amit Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanin a Telegramon meg is erősített.

A német Focus arról számolt be, hogy az első információk szerint nem történt személyi sérülés, és komolyabb károkat sem jelentettek. Orosz Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy egy másik dróngyárat is eltaláltak Dubnában, amely körülbelül 80 kilométerre északra található Moszkvától.

A moszkvai védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 296 ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország légterében. Bár ezek a katonai adatok független forrásból nem ellenőrizhetők, a szám mindenesetre egy jelentős támadásra utal.

A drónveszély miatt a moszkvai és más városok repülőterein ideiglenesen fel kellett függeszteni a légi közlekedést.

Ugyanekkor Ukrajnában orosz dróntámadások következtében – a harkivi nagyváros környékén – nyolc ember megsérült, ezt a helyi hatóságok közölték. Az ukrán légierő szerint az orosz hadsereg öt Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát is kilőtt. Ezek hatásairól egyelőre nem áll rendelkezésre információ.