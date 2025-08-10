Ft
08. 10.
vasárnap
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
éj harkivi raktárépület Harkivban régió óvoda mező pilóta

A háború pokla: lángokban áll egy óvoda Harkivban

2025. augusztus 10. 12:09

Oroszország augusztus 10-én éjjel száz csapásmérő drónt és pilóta nélküli repülőgépet indított Ukrajna felé. A légvédelem 70 drónt semlegesített, 30 drón becsapódását rögzítették.

2025. augusztus 10. 12:09
null

Az orosz megszállók augusztus 10-én éjjel tömeges támadást indítottak a harkivi régió Csuhajivszkij járása ellen. Öt helyen tűz keletkezett – írja az RBC-Ukrajina, amely a harkivi régió Állami Katasztrófavédelmi Szolgálatának Facebook-oldalára hivatkozik.

Az orosz hadsereg nyolc drónt vetett be, kigyulladt egy óvoda, egy raktárépület, a mezőn maradt szénamaradványok és a száraz fű a nyílt terepen. Áldozatok és sérültek nem voltak.

Oroszország augusztus 10-én éjjel száz csapásmérő drónt és pilóta nélküli repülőgépet indított Ukrajna felé. A légvédelem 70 drónt semlegesített. 30 drón becsapódását rögzítették 12 helyszínen a Dnyipropetrovszk, Harkiv, Szumy és Csernyihiv régiók frontvonalához közeli területein, valamint három helyszínen a lelőtt drónok törmelékeinek a becsapódását észlelték.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gintonic68
2025. augusztus 10. 13:11
Az óvoda szombat éjjel minden bizonnyal üres volt...ugye? Szerencsére!!
Válasz erre
3
0
mnmn
•••
2025. augusztus 10. 12:46 Szerkesztve
A katonákat ezek szerint időben riasztották és el tudták hagyni az óvodát.
Válasz erre
3
0
Tasi János
2025. augusztus 10. 12:36
Kigyulladtak a szénamaradványok és egy száraz fű IS megsérült? Aztaqrwa! A hágai törvényszék tudja már?
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2025. augusztus 10. 12:29
Nincsenek is gyerekek arrafelé, mind kinn vannak már ukrilandból
Válasz erre
2
0
