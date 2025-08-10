A háború pokla: lángokban áll egy óvoda Harkivban

Az orosz hadsereg nyolc drónt vetett be, kigyulladt egy óvoda, egy raktárépület, a mezőn maradt szénamaradványok és a száraz fű a nyílt terepen. Áldozatok és sérültek nem voltak.

Oroszország augusztus 10-én éjjel száz csapásmérő drónt és pilóta nélküli repülőgépet indított Ukrajna felé. A légvédelem 70 drónt semlegesített. 30 drón becsapódását rögzítették 12 helyszínen a Dnyipropetrovszk, Harkiv, Szumy és Csernyihiv régiók frontvonalához közeli területein, valamint három helyszínen a lelőtt drónok törmelékeinek a becsapódását észlelték.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Sergei SUPINSKY / AFP