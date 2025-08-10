Személyesen ment el Sebestyén József sírjához a magyar politikus

Megszólalt az ukrán katonák által agyonvert Sebestyén József nővére: Nem tudok megbocsátani!
Úgy tűnik, hagyták a férfit meghalni a kórházban, hozzátartozói még a liftben sem beszélhettek magyarul.
Hankó Balázs kijelentette, a háború megtört családokat, közösségeket hagy maga után és nehezen megbocsájtható tetteket.
Hankó Balázs videós Facebook-posztban számolt be arról, hogy lerótta a kegyeletét Kárpátalján a kényszersorozás közben agyonvert Sebestyén József beregszászi sírjánál. A kultúráért és innovációért felelős miniszter azt írta, „kiállunk a családja, és kiállunk az áldozatok mellett! Amíg egy magyar embert büntetlenül meg lehet ölni, Ukrajna nem léphet az Unióba.”

A miniszter szerint Sebestyén az életével fizetett azért, mert nem akart fegyvert ragadni a háborúban. Az ő tragédiája kiáltóan hívja fel a figyelmünket arra, hogy az erőszak nem lehet út, elfogadhatatlan és mélyen embertelen. A háború megtört családokat, közösségeket hagy maga után és nehezen megbocsájtható tetteket.
„Egy civilizált országban azonnal eljárás indulna, ha napvilágra kerülne Sebestyén József esete” – fogalmazott a miniszter.
Hankó kijelentette, „kegyelettel áldozunk, egyben kiállunk minden magyar testvérünk mellett, akiket igazságtalanság, elnyomás ér”. Azzal folytatta, kötelességünk védeni az igazságot és az emberi méltóságot, szót emelünk a halál ellen és védeni akarjuk az életet, ott, ahol még lehet.
„Legyen béke” – zárta a miniszter a posztját.
