08. 10.
vasárnap
08. 10.
vasárnap
testvérünk Sebestyén József Ukrajna Hankó Balázs fegyver sír Kárpátalja

Személyesen ment el Sebestyén József sírjához a magyar politikus

2025. augusztus 10. 13:09

Hankó Balázs kijelentette, a háború megtört családokat, közösségeket hagy maga után és nehezen megbocsájtható tetteket.

2025. augusztus 10. 13:09
null

Hankó Balázs videós Facebook-posztban számolt be arról, hogy lerótta a kegyeletét Kárpátalján a kényszersorozás közben agyonvert Sebestyén József beregszászi sírjánál. A kultúráért és innovációért felelős miniszter azt írta, „kiállunk a családja, és kiállunk az áldozatok mellett! Amíg egy magyar embert büntetlenül meg lehet ölni, Ukrajna nem léphet az Unióba.”

A miniszter szerint Sebestyén az életével fizetett azért, mert nem akart fegyvert ragadni a háborúban. Az ő tragédiája kiáltóan hívja fel a figyelmünket arra, hogy az erőszak nem lehet út, elfogadhatatlan és mélyen embertelen. A háború megtört családokat, közösségeket hagy maga után és nehezen megbocsájtható tetteket.

Hankó kijelentette, „kegyelettel áldozunk, egyben kiállunk minden magyar testvérünk mellett, akiket igazságtalanság, elnyomás ér”. Azzal folytatta, kötelességünk védeni az igazságot és az emberi méltóságot, szót emelünk a halál ellen és védeni akarjuk az életet, ott, ahol még lehet.

„Legyen béke” – zárta a miniszter a posztját.

 

Nyitóképünk: Képernyőfotó/Hankó Balázs Facebook-oldala

 


 

 

Összesen 5 komment

oberennsinnen49
•••
2025. augusztus 10. 14:39 Szerkesztve
Ha semmi másért, ezért a képért köteles minden MAGYAR a Fidesz-KDNP-re szavazni. Mert egyetlen más, Magyarországon bejegyzett párt nem áll ki átfogó jelleggel a magyar nemzet mellett, csak F-KDNP.
Válasz erre
0
0
Perczel Éva
2025. augusztus 10. 13:39
....és éppen belebotlott a részvétnyilvánító Végevankicsibe? Ja, nem ! Hiszen the man, és az ő terroristái éppen egy nénit támadtak meg, és tépték le a sípot a nyakából Visegrádon.
Válasz erre
7
1
Obsitos Technikus
2025. augusztus 10. 13:20
Ezek a hohólok sehova nem nem valók. De sajnos már telefosták Európát. És ezzel Amerika az egyik célját el is érte..
Válasz erre
7
1
gullwing
2025. augusztus 10. 13:14
Ezek az ukik nem valók az unióba. Jók lesznek szolgáknak a ruszkik alatt. Megérdemlik!
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!