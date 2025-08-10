Újfent megvillant a tiszás szeretetország: agresszívan viselkedtek egy idős, mozgásában korlátozott hölggyel (VIDEÓ)

Információink szerint a helyi templomgondnokként ismert idős hölgy megjelent Magyar Péter visegrádi rendezvényén, ahol egy síppal fejezte ki nemtetszését az eseménnyel kapcsolatban. A mozgásában korlátozott, botokkal közlekedő asszonyt Magyar Péter szóbeli inzultusokkal illette, majd

egy tiszás támogató fenyegetően odalépett hozzá, az arcába hajolt, és letépte a nyakából a sípot.

Magyar Péter beszámolt az esetről a saját Facebook-oldalán, ám erősen megvágva, a támogatói elől elrejtve a fenyegető odalépést és a letépést. Az esetet az alábbi videón, vágatlanul láthatják:

Nyitókép: Képernyőkép