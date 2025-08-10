Ft
inzultus rendezvény Magyar Péter

Újfent megvillant a tiszás szeretetország: agresszívan viselkedtek egy idős, mozgásában korlátozott hölggyel (VIDEÓ)

2025. augusztus 10. 12:13

Magyar Péter természetesen erősen megvágva számolt be az esetről.

2025. augusztus 10. 12:13
null

Információink szerint a helyi templomgondnokként ismert idős hölgy megjelent Magyar Péter visegrádi rendezvényén, ahol egy síppal fejezte ki nemtetszését az eseménnyel kapcsolatban. A mozgásában korlátozott, botokkal közlekedő asszonyt Magyar Péter szóbeli inzultusokkal illette, majd 

egy tiszás támogató fenyegetően odalépett hozzá, az arcába hajolt, és letépte a nyakából a sípot.

Magyar Péter beszámolt az esetről a saját Facebook-oldalán, ám erősen megvágva, a támogatói elől elrejtve a fenyegető odalépést és a letépést. Az esetet az alábbi videón, vágatlanul láthatják:

Nyitókép: Képernyőkép

 

Összesen 143 komment

Szuperszig
2025. augusztus 10. 15:25
Volt kitől tanulnia ennek a fostalicskának. Ha jól sejtem, akkor egy védekezésre képtelen idős személy sérelmére elkövetett rablásról láthattunk felvételt, amely így bizonyítást is nyert. Gyorsított eljárásban kérem elítélni a rablót!
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. augusztus 10. 15:22
Oly felemelő a sok emberi hangon megfogalmazott hozzászólást olvasni. Az igazi nagyvonalúság az lett volna mp részéről, ha maga mellé invitálta volna a sípoló hölgyet, s átadta volna neki a mikrofont, abba mondja el, hogy miért sípol.....A síp letépése - no meg a kommentek sora is - jelzi mp gyűlöletkampánya hatékonyságát, s persze számos más eset, reakció. Soros ügynöke a legaljasabb emberi vonásokat hozza felszínre naponta, személye helyi értékét a normális többség már beárazta. A történet sajnálatos, de ennél sajnálatosabb, hogy mp-t ennyien és főleg fiatalok hallgatták. Kik nevelték, nevelik ezeket az embereket, milyen családban élnek? Ennyien gyökerek nélkül?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 10. 15:19
Mit tett Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármi megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. augusztus 10. 15:06
Nem sokan voltak a rendezőkön kívül petit hallgatni.
Válasz erre
2
0
