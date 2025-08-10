Ft
08. 10.
vasárnap
Egy gyászoló anyukához került két árva: brutális következménye lett

2025. augusztus 10. 12:23

A két gyermek képtelen feldolgozni, hogy az apjuk a szemük láttára halt meg. Ilyen volt a Hozd vissza őt. Kritikánk!

2025. augusztus 10. 12:23
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

A mai ember egyik orbitális hibája – legfőképpen a hívőké –, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni: nemcsak Isten, de Lucifer is létezik. És mesteri érzéke van pont akkor megtalálni bárkit, amikor az a leggyengébb, legsebezhetőbb. Például akkor, amikor siratja elhunyt gyermekét. Itt kezdődik a Hozd vissza őt,  az ausztrál Philippou testvérek második egész estés horrorfilmje az amúgy szintén kiváló Beszélj hozzám! után. 

Adott egy traumáktól sújtott féltestvérpár: a látássérült Piper és a felnőtté válás határán lévő Andy. Miután egy balesetben a szemük előtt meghal az apjuk, bekerülnek az ausztrál gyermekellátó rendszerbe – egészen addig, amíg Andy elég idős nem lesz, hogy hivatalosan is a húga gyámja legyen. A kedves gyámügyes pedig látja, hogy a két gyermek önállóan képtelen feldolgozni a tragédiát, így biztosra akar menni, ezért „kiutalja” őket a kolléganőjének/barátnőjének, Laurának, aki már vagy húsz éve dolgozik pszichológiai tanácsadóként. És akinek nem is olyan rég hunyt el a lánya, és egyedül nevel egy néma fiút.

Nem akarok spoileresebben írni a filmről – sőt, a magyar előzetes megtekintését is jobb elkerülni – , mindenkinek inkább javasolom, hogy menjen és nézze meg a mozit. Ahogyan messze nem a szokásos módon nyúl hozzá a traumák, a gyász és az önmagunknak és másoknak való megbocsátás kérdéséhez. És ahhoz, hogy mennyire igaz tud lenni: 

a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.

Mert itt mindenkinek – istenigazából – jó a szándéka. A félvak Piper csak szeretne beilleszkedni, Andy megbocsátana önmagának és bevallaná egy évtizede magában hordozott bűnét a húgának, Laura pedig csak vissza akarja kapni a lányát ahelyett, hogy feldolgozná a gyászát. És ez talán a film legnagyobb erénye. Látható, merre halad a történet, főleg a szegény néma fiú karakterével, de nem a jumpscare-ekkel való ijesztgetés a lényeg. 

A Philippou testvérek egyszerűen a hangulattal támadnak és emlékeztetnek. Kényelmetlenségben tartva a nézőt a végéig, amikor az egész szó szerint undorító testhorrorba fordul át – nem olyan szatirikusan mint A szer – , ahogy felfedik a lapokat. Mindez meglepően erős alakításokkal  – a gyermekszínészektől is – és nagyon szépen kidolgozott, gyomorforgató effektekkel tárul elénk. Gyenge gyomrúaknak ezért nem ajánlanám. A második harmadában lévő sárgadinnye-evéses jelenetet például nem hinném, hogy bármikor is el fogom felejteni. 

Hozd vissza őt – ausztrál horror, 2025. Július 31-étől országszerte a mozikban. Forgalmazza az InterCom. 

Nyitókép: Hozd vissza őt

21 gramm
2025. augusztus 10. 15:09
Mi a szarért nem derül ki a cikk címéből, hogy egy filmről van szó?...
Burg_kastL71-C
2025. augusztus 10. 15:01 Szerkesztve
Kerülöm az ilyen libernyákok által kiemelt történeteket. Remélem azzal együtt - az óvatos kritikai ecsetelést tekintve - hogy kannibalizmus nincs benne, ... de, a mivel az előzetes vérfürdőbe csak belenéztem - a következő művészfilmben még majd lehet.
Box Hill
2025. augusztus 10. 14:56
Nincs igazad. A hívők tudják leginkább, hogy a Sátán létezik. Befolyása elleni küzdelem a hívők életének része.
Pandaka pygmaea
2025. augusztus 10. 14:22
Nem szeretném megnézni.
