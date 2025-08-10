Orbán Viktor berobbantott: így kommentálta a lakáshitel és a bevándorlás kérdését

Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában a legfontosabb politikai és gazdasági kérdésekről beszélt, amelyek Magyarország jelenlegi helyzetére és jövőbeli kilátásaira hatással vannak.

A Telex és az Index cikkei különösen a program részleteit és a gyermekvállalás visszaesésének okait emelték ki. A miniszterelnök szerint a lakáshitel segítheti a fiatalokat saját otthonhoz jutni, bár a Telex figyelmeztetett a piaci drágulás hatásaira is.

A kérdéses, gazdasági hatások mellett Orbán kiemelte, hogy a program célja a családok támogatása és a fiatalok stabil jövőjének biztosítása.

Az Index különösen a bevándorlás elutasítását és a családtámogatási rendszer bővítését hangsúlyozta. Orbán szerint a kormány fokozott figyelmet fordít a családok és a fiatalok számára biztosított lehetőségekre.

Az interjúban szóba került az amerikai vámok gazdasági hatása is, amelyről Orbán éles kritikát fogalmazott meg. A cikk kedvező színben mutatta be a kormányzati intézkedéseket, és alátámasztotta a számadatokkal, hogy a programok segíthetnek a családok jövőjének biztosításában.

A Pesti Srácok hangsúlyozta a biztonság és a saját otthon fontosságát, Orbán Viktor szavait idézve. A cikk részletesen bemutatta, hogyan válthatja ki a bérleti díjat a fix 3 százalékos lakáshitel törlesztőrészlete, és a vásárlók védelmét szolgáló ár- és értékhatárokat. A Pesti Srácok a programot a háborús helyzet ellenére is erős stabilitást és előrelépést biztosító lépésként mutatta be.

A Mandiner a családtámogatások bővítését és az Otthon Start előnyeit emelte ki, míg a 444.hu gúnyos, ironikus hangvételében dolgozta fel a gyermekvállalás és a saját tulajdon fontosságát.