Putyin: Orbán Viktor az akadálya az Európai Unió felemelkedésének

Alessia Putin „Nyugati Újrafegyverkezés: Új lendület a liberális rendért” című könyvét recenzálta az El Debate spanyol lap. A szerző szerint az Európai Unió jövője egy konzervatívabb, de továbbra is Európa-barát irányban képzelhető el.

A szerző szerint a klasszikus jobboldalnak és az identitárius jobboldalnak közelednie kell egymáshoz, hogy szembeszálljanak a túlzott szabályozással, klímapolitikai radikalizmussal és ellenőrizzék a migrációt. A cikk szerzője Putin könyve alapján kiemeli: Magyarország kormánya – Orbán Viktor vezetésével – várhatóan nem támogatja az EU további föderális integrációját, mivel ragaszkodik a nemzeti szuverenitáshoz. A cikk szerint azonban csak egy erősebb uniós együttműködés képes versenyképes választ adni a globális kihívásokra; ennek akadályai lehetnek azok az országok, amelyek vétóval élnek vagy lassítják a döntéshozatalt.