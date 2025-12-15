Ft
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
putin európai unió magyarország jobboldal orbán viktor

Putyin: Orbán Viktor az akadálya az Európai Unió felemelkedésének

2025. december 15. 10:13

A spanyol szerző szerint csak egy erősebb uniós együttműködés képes versenyképes választ adni a globális kihívásokra; ennek akadályai lehetnek azok az országok, amelyek vétóval élnek vagy lassítják a döntéshozatalt.

2025. december 15. 10:13
null

Alessia Putin „Nyugati Újrafegyverkezés: Új lendület a liberális rendért” című könyvét recenzálta az El Debate spanyol lap. A szerző szerint az Európai Unió jövője egy konzervatívabb, de továbbra is Európa-barát irányban képzelhető el.

A szerző szerint a klasszikus jobboldalnak és az identitárius jobboldalnak közelednie kell egymáshoz, hogy szembeszálljanak a túlzott szabályozással, klímapolitikai radikalizmussal és ellenőrizzék a migrációt. A cikk szerzője Putin könyve alapján kiemeli: Magyarország kormánya – Orbán Viktor vezetésével – várhatóan nem támogatja az EU további föderális integrációját, mivel ragaszkodik a nemzeti szuverenitáshoz. A cikk szerint azonban csak egy erősebb uniós együttműködés képes versenyképes választ adni a globális kihívásokra; ennek akadályai lehetnek azok az országok, amelyek vétóval élnek vagy lassítják a döntéshozatalt.

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

svejk recidivus
2025. december 15. 11:46
Az Usa szövetségi költségvetése a nemzeti jövedelem több mint 20százaléka. A legnagyobb része a social security,ami minden állampolgárnak jár,akármelyik államban él. Tehát mindenki részesedik egy vállalat sikerében,akárhol is van . Az EU költségvetése az EU nemzerti jövedelem 1 százaléka. A mindenkit érintő szociális elem teljességgel hiányzik. Ha valahol sikeres egy vállalat,a többi állam polgára a sikerből gyakorlatilag semmit sem részesül. Az EU nem unió,hanem birodalom ,belső gyarmatokkal.Piacvásárlás üveggyöngyökért. A közös költségvetés leghevesebb ellenzői meg a németek,skandinávok,benelux. Ez a Putin meg töményen ostoba liba.
masikhozzaszolo
2025. december 15. 11:41
Van a spanyol Putin, és van Oroszország vezetője, Putyin. Itt kavalkéd van a cikkben. Az előbb még jól írták, most meg elrontottátok! Nyilván beszóltak azok, akik nem olvasták végig, ki kicsoda. Putyin ilyet nem mondott. A libsi spanyol az meg simföl bennünket!
auditorium
2025. december 15. 11:35
Ha csak a cimet olvassa valaki, úgy lehet értelmezni, hogy Puty. mondja OV akadályát az EU- felemelkedéséhez. Valahogy a cimadást kellene értelmesebbé, érthetőbbé tenni. Az EU-Tanács dec.18-19-én ül össze FORRÁS: consilium.europa.eu A. Costa meghivására. Megvitatják Ukrajnának nyújtandó segitséget 2O26-27-ben, ami az európai biztonsággal függ össze, valamint a 2O28-2O34-re vonatkozó kötségvetést. Előtte megbeszélést tart már dec.17-én (18 h) a Nyugat-Balkáni tagokkal. Szóba kerül majd újabb orosz szankció is. 2O26. decemberéig akar Costa EU-s beleegyezést. Dec.18-án 1O:OO kezdődik UvdL-nel a megbeszélés, majd Zele.-beszédét meghallgatják. Ezután folytatódik a 27 tagország vezetőjének munkája. Sok szerencsét ! Good luck ! Viel Glück ! Buona fortuna ! Buena suerte !
Hangillat
2025. december 15. 11:23
"A szerző szerint az Európai Unió jövője egy konzervatívabb, de továbbra is Európa-barát irányban képzelhető el." A lelketlen migráns-gender-zöldezés-háború stb. Európa-EU-'barát'? A katonai barát-ellenség felismerő rendszerhez képest az önazonosítás is probléma. A becsavarodott ,menet hibás svéd miniszterelnök szerint négy nem van. Mások két nemet mondanak a négy nemre. A baj nagyobb. Ultraballibsi pl.a 'konzervatív ' CDU? "Új lendület a liberális rendért” " Az ultralibsi újcsecsemő - felnőtt reetardált jövőképet ad, FOS pelenkát hord.
