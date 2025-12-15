A legnépszerűbb nemzeti konzultációk egyike ért véget – nem kis tétje volt

Orbán Balázs: Mi egy olyan kampányt szeretnénk, ahol senki nem titkol el semmit
Az ellenzéknek már hét hónappal a választás előtt nincsenek válaszai a kérdésekre, csak a fizikai erőszak – mondta a Fidesz új kampányfőnöke.
Nemrég lezárult a nemzeti konzultáció, a válaszok feldolgozása még zajlik, de a magas részvétel önmagában is erős üzenet. Ezért volt szükség újra kikérni a magyarok véleményét.
„Mi a bizalomra szeretnénk építeni. Arra, hogy amit mi mondunk az embereknek, az úgy van. Mi nem szeretnénk semmit eltitkolni előlük.
Mi nem úgy dolgozunk, ahogy az ellenfél dolgozik, hogy csak választást kell nyerni és mindent lehet, illetőleg nem szabad mindent elmondani”
– mondta Orbán Balázs még szeptember elején azzal kapcsolatban, hogy a kormány azokban a napokban újabbnemzeti konzultációt hirdetett meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ellenzéknek már hét hónappal a választás előtt nincsenek válaszai a kérdésekre, csak a fizikai erőszak – mondta a Fidesz új kampányfőnöke.
„Mi egy olyan kampányt szeretnénk, ahol senki nem titkol el semmit” – húzta alá. Hozzátette:
azért van szükség nemzeti konzultációra, hogy minden lap ki legyen terítve az asztalra és a választók úgy tudjanak dönteni.
Ahogy arról korábban beszámoltunk,
több mint 1,6 millióan vettek részt a vasárnap lezárult nemzeti konzultációban. Ennyien töltötték ki a „Tiltakozzunk az adóemelések ellen!” című kérdőívet.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének” – írta a miniszterelnök.
A kérdőíven feltett kérdésekre adott válaszok feldolgozása még zajlik, ezek eredményeit hamarosan ismertetni fogjuk – ígérte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap.
Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: ez a magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak – hangsúlyozta a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap.
„1.6 millió visszaküldött konzultációs kérdőív. Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről. Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének.
Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit”
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
„Összesítették a nemzeti konzultációt: több mint 1,6 millió ember vett rajta részt, ami kifejezetten magas számnak számít.
Elég csak összehasonlítani a tiszás előválasztással, amelyen saját bevallásuk szerint is csupán 300 ezren vettek részt – míg például a 4 évvel ezelőtti ellenzéki előválasztáson több mint 600 ezren”
– mutatott rá Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.
„A brüsszeli vezetők továbbra is az eszkaláció útját választják, sorra olyan lépéseket tesznek, amelyekkel igyekeznek keresztbe tenni az amerikai béketörekvéseknek” – fogalmazott a politikai elemző.
Deák Dániel hozzátette:
A háborút viszont valamiből finanszírozni kell: Ursula von der Leyen minden brüsszelpárti vezetőnek kiadta, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges forrásokat elő kell teremteni. Ezt a tervet dolgozták ki Magyar Péterék is; erről szól a kiszivárgott megszorítócsomagjuk is.”
„A csendes többség azonban megmutatta, hogy nem kér ebből, így Orbán Viktor ezzel megtámogatva megy jövő héten az EU-csúcsra, ahol éles viták várhatóak majd Ukrajna ügyében” – vélekedett.
Ahogy azt a nemzeti konzultációkkal kapcsolatos egyik korábbi cikkünkben megírtuk, Orbán Viktor még szeptember elején, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken tartott beszédében jelentette be, hogy a Tisza adóemelési terveiről megkérdezik az embereket. Mint ismert, a Tarr Zoltán által elkotyogott tiszás adóterv nagymértékben befolyásolta a közvéleményt, hiszen a párt EP-képviselője és alelnöke által elárult terv alapján a Tisza hatalomra jutása esetén áttérne a többkulcsos adózásra.
Ezt is ajánljuk a témában
Sokadik alkalommal kéri ki a magyar álláspontját a kormány. A nemzeti konzultációt már több mint egy tucatszor hirdették meg, változatos témákban.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza-adó azt jelentené, hogy négymillió ember fizetése drasztikus mértékben csökkenne, mivel eltörölnék Európa egyik legalacsonyabb jövedelemadóját. A kormányfő a parlament őszi ülésszakának első ülésnapján tartott beszédében részleteket is elárult: Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság azt közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréstopot, a kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről.
Ezek voltak a kérdések
2010 óta a mostani már a 15. nemzeti konzultáció, az eddigiekben már volt szó alkotmányozásról, Soros-tervről, koronavírusról és a gazdasági kérdésekről is.
Ennyire voltak népszerűek az eddigi nemzeti konzultációk
|Erről kérdeztek
|Ekkor tartották
|Ennyien töltötték ki
|Az új alkotmány részletei
|2011. február – 2011. április
|916 941
|Szociális konzultáció
|2011. május – 2011. június
|1 143 308
|Gazdasági konzultáció
|2012. május – 2012. június
|674 176
|A magyar internet jövője
|2015. február – 2015. október
31 600
(csak online)
|Terrorizmus és migráció
|2015. május – 2015. június
|1 058 227
Állítsuk meg Brüsszelt!
|2017. március – 2017. május
|1 680 933
|Soros-terv
|2017. szeptember – 2017. november
|2 356 811
|A családok védelme
|2018. november – 2018. december
|1 382 094
|Covid és gazdaság
|2020. június – 2020. szeptember
|1 682 295
|Konzultáció az újraindításról
|2021. február – 2021. március
528 000
(csak online lehetett kitölteni)
|A járvány utáni élet
|2021. június – 2021. augusztus
|1 423 000
|A szankciókról szóló
|2022. október – 2022. december
|1 389 000
|A szuverenitásunk védelme
|2023. november – 2024. január
|1 545 628
|Munkáshitel és gazdasági kérdések: Magyarország meg tudja csinálni
|2024 november - 2025. január
|1 350 690