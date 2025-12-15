Ft
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
A legnépszerűbb nemzeti konzultációk egyike ért véget – nem kis tétje volt

A legnépszerűbb nemzeti konzultációk egyike ért véget – nem kis tétje volt

2025. december 15. 10:18

Nemrég lezárult a nemzeti konzultáció, a válaszok feldolgozása még zajlik, de a magas részvétel önmagában is erős üzenet. Ezért volt szükség újra kikérni a magyarok véleményét.

2025. december 15. 10:18
null

„Mi a bizalomra szeretnénk építeni. Arra, hogy amit mi mondunk az embereknek, az úgy van. Mi nem szeretnénk semmit eltitkolni előlük. 

Mi nem úgy dolgozunk, ahogy az ellenfél dolgozik, hogy csak választást kell nyerni és  mindent lehet, illetőleg nem szabad mindent elmondani” 

mondta Orbán Balázs még szeptember elején azzal kapcsolatban, hogy a kormány azokban a napokban újabbnemzeti konzultációt hirdetett meg.

„Mi egy olyan kampányt szeretnénk, ahol senki nem titkol el semmit” – húzta alá. Hozzátette: 

azért van szükség nemzeti konzultációra, hogy minden lap ki legyen terítve az asztalra és a választók úgy tudjanak dönteni.

Ahogy arról korábban beszámoltunk

több mint 1,6 millióan vettek részt a vasárnap lezárult nemzeti konzultációban. Ennyien töltötték ki a „Tiltakozzunk az adóemelések ellen!” című kérdőívet. 

A kérdőíven feltett kérdésekre adott válaszok feldolgozása még zajlik, ezek eredményeit hamarosan ismertetni fogjuk – ígérte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: ez a magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak – hangsúlyozta a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap.

Orbán Viktor viszi magával Brüsszelbe a konzultáció eredményeit

„1.6 millió visszaküldött konzultációs kérdőív. Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről. Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének. 

Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit”

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán

Elemző: Orbán Viktor a csendes többség támogatásával megy az EU-csúcsra

„Összesítették a nemzeti konzultációt: több mint 1,6 millió ember vett rajta részt, ami kifejezetten magas számnak számít. 

Elég csak összehasonlítani a tiszás előválasztással, amelyen saját bevallásuk szerint is csupán 300 ezren vettek részt – míg például a 4 évvel ezelőtti ellenzéki előválasztáson több mint 600 ezren” 

– mutatott rá Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

„A brüsszeli vezetők továbbra is az eszkaláció útját választják, sorra olyan lépéseket tesznek, amelyekkel igyekeznek keresztbe tenni az amerikai béketörekvéseknek” – fogalmazott a politikai elemző.

Deák Dániel hozzátette: 

A háborút viszont valamiből finanszírozni kell: Ursula von der Leyen minden brüsszelpárti vezetőnek kiadta, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges forrásokat elő kell teremteni. Ezt a tervet dolgozták ki Magyar Péterék is; erről szól a kiszivárgott megszorítócsomagjuk is.”

„A csendes többség azonban megmutatta, hogy nem kér ebből, így Orbán Viktor ezzel megtámogatva megy jövő héten az EU-csúcsra, ahol éles viták várhatóak majd Ukrajna ügyében” – vélekedett.

Ezért volt szükség a nemzeti konzultációra

Ahogy azt a nemzeti konzultációkkal kapcsolatos egyik korábbi cikkünkben megírtuk, Orbán Viktor még szeptember elején, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken tartott beszédében jelentette be, hogy a Tisza adóemelési terveiről megkérdezik az embereket. Mint ismert, a Tarr Zoltán által elkotyogott tiszás adóterv nagymértékben befolyásolta a közvéleményt, hiszen a párt EP-képviselője és alelnöke által elárult terv alapján a Tisza hatalomra jutása esetén áttérne a többkulcsos adózásra. 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza-adó azt jelentené, hogy négymillió ember fizetése drasztikus mértékben csökkenne, mivel eltörölnék Európa egyik legalacsonyabb jövedelemadóját. A kormányfő a parlament őszi ülésszakának első ülésnapján tartott beszédében részleteket is elárult: Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság azt közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréstopot, a kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről.

Ezek voltak a kérdések

  • „Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”
  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?”
  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?”
  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?”
  • „Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?”

Nem először kérték ki az emberek véleményét

2010 óta a mostani már a 15. nemzeti konzultáció, az eddigiekben már volt szó alkotmányozásról, Soros-tervről, koronavírusról és a gazdasági kérdésekről is. 

Ennyire voltak népszerűek az eddigi nemzeti konzultációk

Erről kérdeztekEkkor tartották Ennyien töltötték ki
Az új alkotmány részletei2011. február – 2011. április916 941
Szociális konzultáció2011. május – 2011. június1 143 308
Gazdasági konzultáció2012. május – 2012. június674 176
A magyar internet jövője2015. február – 2015. október

31 600

(csak online)

Terrorizmus és migráció2015. május – 2015. június1 058 227

Állítsuk meg Brüsszelt!

 

2017. március – 2017. május1 680 933
Soros-terv2017. szeptember – 2017. november2 356 811
A családok védelme2018. november – 2018. december1 382 094
Covid és gazdaság2020. június – 2020. szeptember1 682 295
Konzultáció az újraindításról2021. február – 2021. március

528 000

(csak online lehetett kitölteni)

A járvány utáni élet2021. június – 2021. augusztus1 423 000
A szankciókról szóló2022. október – 2022. december1 389 000
A szuverenitásunk védelme2023. november – 2024. január1 545 628
Munkáshitel és gazdasági kérdések: Magyarország meg tudja csinálni2024 november - 2025. január1 350 690

 

