Amikor fontos az emberek véleménye: nem először kérik ki a magyarok álláspontját

Többedik alkalommal hirdet nemzeti konzultációt a kormány. Orbán Viktor még szeptember elején, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken tartott beszédében jelentette be, hogy a Tisza adóemelési terveiről megkérdezik az embereket. Mint ismert, a Tarr Zoltán által elkotyogott tiszás adóterv nagymértékben befolyásolta a közvéleményt, hiszen a párt EP-képviselője és alelnöke által elárult terv alapján a Tisza hatalomra jutása esetén áttérne a többkulcsos adózásra.

Októbertől érkeznek a postaládákba a nemzeti konzultációk. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza-adó azt jelentené, hogy 4 millió ember fizetése drasztikus mértékben csökkenne, mivel eltörölnék Európa egyik legalacsonyabb jövedelemadóját. A kormányfő a parlament őszi ülésszakának első ülésnapján tartott beszédében részleteket is elárult: Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság azt közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréstopot, a kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről.