Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány Soros Magyarország konzultáció európai bizottság

Amikor fontos az emberek véleménye: nem először kérik ki a magyarok álláspontját

2025. október 09. 09:28

Sokadik alkalommal kéri ki a magyar álláspontját a kormány. A nemzeti konzultációt már több mint egy tucatszor hirdették meg, változatos témákban.

2025. október 09. 09:28
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Többedik alkalommal hirdet nemzeti konzultációt a kormány. Orbán Viktor még szeptember elején, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken tartott beszédében jelentette be, hogy a Tisza adóemelési terveiről megkérdezik az embereket. Mint ismert, a Tarr Zoltán által elkotyogott tiszás adóterv nagymértékben befolyásolta a közvéleményt, hiszen a párt EP-képviselője és alelnöke által elárult terv alapján a Tisza hatalomra jutása esetén áttérne a többkulcsos adózásra. 

Októbertől érkeznek a postaládákba a nemzeti konzultációk. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Októbertől érkeznek a postaládákba a nemzeti konzultációk. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza-adó azt jelentené, hogy 4 millió ember fizetése drasztikus mértékben csökkenne, mivel eltörölnék Európa egyik legalacsonyabb jövedelemadóját. A kormányfő a parlament őszi ülésszakának első ülésnapján tartott beszédében részleteket is elárult: Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság azt közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréstopot, a kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Európai Bizottsággal folytatott vita miatt szükséges, hogy a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról társadalmi vita legyen”

– jelezte a miniszterelnök. 

Nemzeti konzultáció: ezek a kérdések

A kérdőíveket október elsején kezdte kézbesíteni a Magyar Posta, a tervek szerint november elejére, közepére, országszerte mindenki megkapja őket. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára bejelentette, a válaszadás határideje november 30., az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de azt fogja javasolni, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg.

A kormány az idén év végére hirdetett konzultációban több témában is kíváncsi a véleményekre, a kérdések között szerepel, hogy

  • „Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”
  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?”
  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?”
  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?”
  • „Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?”

2010 óta a mostani már a 15. nemzeti konzultáció, az eddigiekben már volt szó alkotmányozásról, Soros-tervről, koronavírusról és a gazdasági kérdésekről is. 

Ennyire voltak népszerűek az eddigi nemzeti konzultációk

Erről kérdeztekEkkor tartották Ennyien töltötték ki
Az új alkotmány részletei2011. február – 2011. április916 941
Szociális konzultáció2011. május – 2011. június1 143 308
Gazdasági konzultáció2012. május – 2012. június674 176
A magyar internet jövője2015. február – 2015. október

31 600

(csak online)

Terrorizmus és migráció2015. május – 2015. június1 058 227

Állítsuk meg Brüsszelt!

 

2017. március – 2017. május1 680 933
Soros-terv2017. szeptember – 2017. november2 356 811
A családok védelme2018. november – 2018. december1 382 094
Covid és gazdaság2020. június – 2020. szeptember1 682 295
Konzultáció az újraindításról2021. február – 2021. március

528 000

(csak online lehetett kitölteni)

A járvány utáni élet2021. június – 2021. augusztus1 423 000
A szankciókról szóló2022. október – 2022. december1 389 000
A szuverenitásunk védelme2023. november – 2024. január1 545 628
Munkáshitel és gazdasági kérdések: Magyarország meg tudja csinálni2024 november - 2025. január1 350 690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legnépszerűbb az összes nemzeti konzultáció közül eddig a Soros-tervvel kapcsolatos volt, amely élesen kapcsolódott az illegális bevándorláshoz. A 2017 őszén esedékes konzultáció során a kérdéskörök mind a már 95 éves tőzsdespekulánssal kapcsolatosak voltak. A kormány itt arra volt kíváncsi, hogy a választók mondják el a véleményüket, mit gondolnak arról, hogy „Soros György arra akarja rávenni Brüsszelt, hogy Afrikából és a Közel-Keletről évente legalább egymillió bevándorlót telepítsen az Európai Unió területére, így Magyarországra is”. 

A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció volt a legsikeresebb Magyarország történetében, azon ugyanis több mint 2,3 millió választó vett részt, a nyilatkozatok több mint 99 százaléka volt érvényes. 

Csaknem minden válaszoló nemet mondott arra, hogy a „Soros-terv” részeként évente egymillió bevándorlót telepítsenek Európába”

– mondta akkor Tuzson Bence, jelenlegi igazságügyi miniszter, majd úgy folytatta, hogy a terv részeként lebontanák a határvédelmi kerítést, a beérkező migránsokat pedig egy betelepítési kvóta alapján szétosztanák a tagállamok között.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
•••
2025. október 09. 10:11 Szerkesztve
és innen tudtuk, hogy a magyarok 95%-a az 2,5 millió ember.
Válasz erre
0
0
nogradi
•••
2025. október 09. 10:08 Szerkesztve
Mennyibe fáj az "ugye, hogy ugye" inzultáció?
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 09. 09:32
Sokadik alkalommal kéri ki a magyar álláspontját a kormány A kormánynak álcázott fidesz kö(s)zpénzből.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!