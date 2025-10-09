Amikor fontos az emberek véleménye: nem először kérik ki a magyarok álláspontját

Dübörög a Nemzeti Konzultáció – már óriásplakátok is megjelentek
A kitöltő öt kérdésre tud majd válaszolni.
Sokadik alkalommal kéri ki a magyar álláspontját a kormány. A nemzeti konzultációt már több mint egy tucatszor hirdették meg, változatos témákban.
Többedik alkalommal hirdet nemzeti konzultációt a kormány. Orbán Viktor még szeptember elején, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken tartott beszédében jelentette be, hogy a Tisza adóemelési terveiről megkérdezik az embereket. Mint ismert, a Tarr Zoltán által elkotyogott tiszás adóterv nagymértékben befolyásolta a közvéleményt, hiszen a párt EP-képviselője és alelnöke által elárult terv alapján a Tisza hatalomra jutása esetén áttérne a többkulcsos adózásra.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza-adó azt jelentené, hogy 4 millió ember fizetése drasztikus mértékben csökkenne, mivel eltörölnék Európa egyik legalacsonyabb jövedelemadóját. A kormányfő a parlament őszi ülésszakának első ülésnapján tartott beszédében részleteket is elárult: Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság azt közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréstopot, a kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről.
Az Európai Bizottsággal folytatott vita miatt szükséges, hogy a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról társadalmi vita legyen”
– jelezte a miniszterelnök.
A kérdőíveket október elsején kezdte kézbesíteni a Magyar Posta, a tervek szerint november elejére, közepére, országszerte mindenki megkapja őket. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára bejelentette, a válaszadás határideje november 30., az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de azt fogja javasolni, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg.
A kormány az idén év végére hirdetett konzultációban több témában is kíváncsi a véleményekre, a kérdések között szerepel, hogy
2010 óta a mostani már a 15. nemzeti konzultáció, az eddigiekben már volt szó alkotmányozásról, Soros-tervről, koronavírusról és a gazdasági kérdésekről is.
Ennyire voltak népszerűek az eddigi nemzeti konzultációk
|Erről kérdeztek
|Ekkor tartották
|Ennyien töltötték ki
|Az új alkotmány részletei
|2011. február – 2011. április
|916 941
|Szociális konzultáció
|2011. május – 2011. június
|1 143 308
|Gazdasági konzultáció
|2012. május – 2012. június
|674 176
|A magyar internet jövője
|2015. február – 2015. október
31 600
(csak online)
|Terrorizmus és migráció
|2015. május – 2015. június
|1 058 227
Állítsuk meg Brüsszelt!
|2017. március – 2017. május
|1 680 933
|Soros-terv
|2017. szeptember – 2017. november
|2 356 811
|A családok védelme
|2018. november – 2018. december
|1 382 094
|Covid és gazdaság
|2020. június – 2020. szeptember
|1 682 295
|Konzultáció az újraindításról
|2021. február – 2021. március
528 000
(csak online lehetett kitölteni)
|A járvány utáni élet
|2021. június – 2021. augusztus
|1 423 000
|A szankciókról szóló
|2022. október – 2022. december
|1 389 000
|A szuverenitásunk védelme
|2023. november – 2024. január
|1 545 628
|Munkáshitel és gazdasági kérdések: Magyarország meg tudja csinálni
|2024 november - 2025. január
|1 350 690
A legnépszerűbb az összes nemzeti konzultáció közül eddig a Soros-tervvel kapcsolatos volt, amely élesen kapcsolódott az illegális bevándorláshoz. A 2017 őszén esedékes konzultáció során a kérdéskörök mind a már 95 éves tőzsdespekulánssal kapcsolatosak voltak. A kormány itt arra volt kíváncsi, hogy a választók mondják el a véleményüket, mit gondolnak arról, hogy „Soros György arra akarja rávenni Brüsszelt, hogy Afrikából és a Közel-Keletről évente legalább egymillió bevándorlót telepítsen az Európai Unió területére, így Magyarországra is”.
A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció volt a legsikeresebb Magyarország történetében, azon ugyanis több mint 2,3 millió választó vett részt, a nyilatkozatok több mint 99 százaléka volt érvényes.
Csaknem minden válaszoló nemet mondott arra, hogy a „Soros-terv” részeként évente egymillió bevándorlót telepítsenek Európába”
– mondta akkor Tuzson Bence, jelenlegi igazságügyi miniszter, majd úgy folytatta, hogy a terv részeként lebontanák a határvédelmi kerítést, a beérkező migránsokat pedig egy betelepítési kvóta alapján szétosztanák a tagállamok között.
