Dübörög a Nemzeti Konzultáció – már óriásplakátok is megjelentek

Elrajtolt a nemzeti konzultáció: mindenki elmondhatja a véleményét a Tisza-adóról
Postázni kezdték a nemzeti konzultáció kérdőíveit Budapesten, a válaszadás határideje november 30. Az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni.
A kitöltő öt kérdésre tud majd válaszolni.
Ahogy a Mandineren is beszámoltunk róla, elkezdték postázni a Nemzeti Konzultáció kérdőíveit.
Az alábbi öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről:
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
Óriásplakátok is megjelentek.
A kormány a Nemzeti Konzultáció elindításáról azt követően döntött, hogy kiszivárgott:
Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél nagyobb mértékű adóemelést tervezhet.
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.