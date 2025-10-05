Ft
10. 05.
vasárnap
10. 05.
vasárnap
Tisza Párt adóemelés nemzeti konzultáció

Dübörög a Nemzeti Konzultáció – már óriásplakátok is megjelentek

2025. október 05. 11:45

A kitöltő öt kérdésre tud majd válaszolni.

2025. október 05. 11:45
null

Ahogy a Mandineren is beszámoltunk róla, elkezdték postázni a Nemzeti Konzultáció kérdőíveit.

Az alábbi öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről:

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?

4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?

5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Óriásplakátok is megjelentek.

Forrás: Túry Gergely/HVG

A kormány a Nemzeti Konzultáció elindításáról azt követően döntött, hogy kiszivárgott:

Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél nagyobb mértékű adóemelést tervezhet. 

Nyitókép: Képernyőkép / Mandiner.hu

komloisracok
2025. október 05. 11:50
5xnem
johannluipigus
2025. október 05. 11:50
Poloska Peti idegbajt fog kapni.
