Elrajtolt a nemzeti konzultáció: mindenki elmondhatja a véleményét a Tisza-adóról

Tisza-csomag: kiderült, már jövőre brutális adóemelés jönne, ha Magyar Péter pártja nyerné a 2026-os választást
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Postázni kezdték a nemzeti konzultáció kérdőíveit Budapesten, a válaszadás határideje november 30. Az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni.
Elkezdték postázni a nemzeti konzultáció kérdőíveit Budapesten – tájékoztat a kormány.hu. November elejére, közepére, országszerte mindenki megkapja őket, a válaszadás határideje november 30. – mondta Hidvéghi Balázs szerdán a Harcosok órája című online műsorban.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról is tájékoztatott, hogy az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de azt fogja javasolni, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg.
Az alábbi öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről.
A kormány azután döntött a nemzeti konzultáció szükségességéről, hogy kiszivárgott: Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert