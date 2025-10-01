Elrajtolt a nemzeti konzultáció: mindenki elmondhatja a véleményét a Tisza-adóról

Elkezdték postázni a nemzeti konzultáció kérdőíveit Budapesten – tájékoztat a kormány.hu. November elejére, közepére, országszerte mindenki megkapja őket, a válaszadás határideje november 30. – mondta Hidvéghi Balázs szerdán a Harcosok órája című online műsorban.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról is tájékoztatott, hogy az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de azt fogja javasolni, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg.

Az alábbi öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel? Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket? Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés? Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

