Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hidvéghi Balázs kérdőív nemzeti konzultáció

Elrajtolt a nemzeti konzultáció: mindenki elmondhatja a véleményét a Tisza-adóról

2025. október 01. 12:31

Postázni kezdték a nemzeti konzultáció kérdőíveit Budapesten, a válaszadás határideje november 30. Az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni.

2025. október 01. 12:31
null

Elkezdték postázni a nemzeti konzultáció kérdőíveit Budapesten – tájékoztat a kormány.hu. November elejére, közepére, országszerte mindenki megkapja őket, a válaszadás határideje november 30. – mondta Hidvéghi Balázs szerdán a Harcosok órája című online műsorban.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról is tájékoztatott, hogy az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de azt fogja javasolni, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg. 
Az alábbi öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről. 

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
     

A kormány azután döntött a nemzeti konzultáció szükségességéről, hogy kiszivárgott: Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ipolypart2
2025. október 01. 14:25
Ki fogad arra, hogy Messiás nem lesz miniszterelnök-jelölt? Szerintem a másik Péter, a Tarjányi lesz elindítva.
Válasz erre
0
0
fortissima
2025. október 01. 14:16
Ez, így konkrétan választási csalás közpénzen.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. október 01. 14:10
Nikikém te már alaposan elhasaltál tegnap is, meg ma is. Most már maxold ki rendesen! :))
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. október 01. 13:29
"Picnic Niki 2025. október 01. 12:34 • Szerkesztve A kérdések olyan demagógok, mint pl. 2006-ban, akar-e vizitdíjat fizetni. Ma örömmel fizetnének kb 5 ezret is, mint hónapokat kell várni a szakorvosi vizsgálatokra, míg egy privát orvosnál kb 30 ezret." Te vagy demagóg, és azt hiszed nem emlékszünk, pedig pontosan ugyanilyen várólisták voltak, és még vizitdíj IS. A priviben meg azt vetted észre, hogy a privát orvosod az állami intézményben végzi el a mutatványt. Mindent hagytak elkezdődni összedőlni, hogy olcsóbban ki lehessen privatizálni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!