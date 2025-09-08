Orbán Balázs: Mi egy olyan kampányt szeretnénk, ahol senki nem titkol el semmit

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Az ellenzéknek már hét hónappal a választás előtt nincsenek válaszai a kérdésekre, csak a fizikai erőszak – mondta a Fidesz új kampányfőnöke.
„Hogy fogunk győzni ‘26-ban?” – kérdezték Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját és a Fidesz új kampányfőnökét a Patrióta YouTube-csatornán a kötcsei pikniken.
Orbán Balázs szerint „minden idők legintenzívebb kampánya lesz.
Mi a bizalomra szeretnénk építeni. Arra, hogy amit mi mondunk az embereknek, az úgy van. Mi nem szeretnénk semmit eltitkolni előlük. Mi nem úgy dolgozunk, ahogy az ellenfél dolgozik, hogy csak választást kell nyerni és mindent lehet, illetőleg nem szabad mindent elmondani.”
A Tisza-gyűlés 80 százaléka megszavazta a Tisza-adót, Tarr Zoltán bólogat, de szerinte most nem lehet róla beszélni. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta.
„A mi stratégiáknak a lényege az, hogy nyílt sisakkal, tiszta tekintettel elmondjuk, hogy mi hogy látjuk a világ helyzetét, Európa helyzetét, Magyarország helyzetét, és hogy tudjuk Magyarországot egy győztes, szuverén, magabiztos és jó állapotban lévő országként megtartani” – fogalmazott.
Mint mondta, „le tudtuk buktatni a Tisza Párt hazugságait. Ugye egészen eddig ők azzal takaróztak, hogy nekik egy milyen fantasztikus programjuk van Magyarország számára. Kiderült, hogy ez mind csak ámítás és a valódi program az pontosan az a program, amit Brüsszelben megírnak számukra.”
„Egyértelművé kell tenni, hogy valódi tétje van a 2026-os választásoknak és valóban két világkép,
két jövőkép közül lehet választani. Az egyik jövőkép az a szuverén, magyar út, amiről a miniszterelnök is beszélt az előadásában, a másik jövőkép az, amit az ellenzéki pártok kínálnak, és ez leginkább a brüsszeli mainstream elvárásainak végrehajtásából fakad”
– húzta alá azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor bejelentette, újra nemzeti konzultáció lesz.
Mint mondta, a megemelt, többkulcsos adó követelése évek óta ott van Brüsszel programjában.
„Hiába titkolják, hiába próbálják eltagadni, hogy ha ‘26-ban ők kapják meg a kormányzásnak a lehetőségét, akkor be fogják vezetni. Erről nekünk tájékoztatnunk kell a választópolgárokat. Mi egy olyan kampányt szeretnénk, ahol senki nem titkol el semmit” – húzta alá.
Hozzátette: azért van szükség nemzeti konzultációra, hogy minden lap ki legyen terítve az asztalra és a választók úgy tudjanak dönteni.
Orbán Balázs úgy gondolja, a választási kampányidőszak végére egyértelművé fog válni, hogy az egyetlen kormányképes erő Magyarországon a Fidesz-KDNP.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a kormánypártoknak minden kérdésre olyan válasza van, amely elfogadható a magyarok többsége számára. Ezzel szemben
az ellenzéknek már hét hónappal a választás előtt nincsenek válaszai a kérdésekre, csak a fizikai erőszak.
Ezzel Orbán Balázs arra utalt, hogy Kötcsén a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz ellökte kollégánkat, aki arról akarta kérdezni, mi a véleménye a pártja által tervezett többkulcsos adóról.
Válaszok helyett erőszakot alkalmaztak a tiszások.
Magyar Péter kötcsei performanszáról úgy vélekedett, a semmiből jött egy új ellenzéki erő, amely letarolta az addigi ellenzéket, és amely erőről most kiderült, hogy teljesen megbízhatatlan. „Minden, amit mondanak, minden, amit állítanak, azt csak politikai számításból mondják” – mondta.
Látszik, hogy nekik csak egyetlenegy dolog maradt. Az, hogy a háromezer-kétszáz település közül ma – mivelhogy a békés, nyugodt polgári közösség itt van – ide kell jönni és itt kell megpróbálni ramazurit csinálni”
– fogalmazott.
Ruszin-Szendi lökdösődésére kitérve még azt is hozzátette,
egy dolog fogja megváltoztatni a viselkedésüket: hogyha elverjük őket ‘26-ban tavaszán”.
A teljes beszélgetést az alábbi videóban nézheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/Patrióta