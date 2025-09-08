Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs kötcsei Fidesz Patrióta

Orbán Balázs: Mi egy olyan kampányt szeretnénk, ahol senki nem titkol el semmit

2025. szeptember 08. 12:29

Az ellenzéknek már hét hónappal a választás előtt nincsenek válaszai a kérdésekre, csak a fizikai erőszak – mondta a Fidesz új kampányfőnöke.

2025. szeptember 08. 12:29
null

„Hogy fogunk győzni ‘26-ban?” – kérdezték Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját és a Fidesz új kampányfőnökét a Patrióta YouTube-csatornán a kötcsei pikniken.

Orbán Balázs szerint „minden idők legintenzívebb kampánya lesz. 

Mi a bizalomra szeretnénk építeni. Arra, hogy amit mi mondunk az embereknek, az úgy van. Mi nem szeretnénk semmit eltitkolni előlük. Mi nem úgy dolgozunk, ahogy az ellenfél dolgozik, hogy csak választást kell nyerni és  mindent lehet, illetőleg nem szabad mindent elmondani.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

„A mi stratégiáknak a lényege az, hogy nyílt sisakkal, tiszta tekintettel elmondjuk, hogy mi hogy látjuk a világ helyzetét, Európa helyzetét, Magyarország helyzetét, és hogy tudjuk Magyarországot egy győztes, szuverén, magabiztos és jó állapotban lévő országként megtartani” – fogalmazott.

Mint mondta, „le tudtuk buktatni a Tisza Párt hazugságait. Ugye egészen eddig ők azzal takaróztak, hogy nekik egy milyen fantasztikus programjuk van Magyarország számára. Kiderült, hogy ez mind csak ámítás és a valódi program az pontosan az a program, amit Brüsszelben megírnak számukra.”

„Egyértelművé kell tenni, hogy valódi tétje van a 2026-os választásoknak és valóban két világkép, 

két jövőkép közül lehet választani. Az egyik jövőkép az a szuverén, magyar út, amiről a miniszterelnök is beszélt az előadásában, a másik jövőkép az, amit az ellenzéki pártok kínálnak, és ez leginkább a brüsszeli mainstream elvárásainak végrehajtásából fakad” 

– húzta alá azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor bejelentette, újra nemzeti konzultáció lesz.

Mint mondta, a megemelt, többkulcsos adó követelése évek óta ott van Brüsszel programjában. 

„Hiába titkolják, hiába próbálják eltagadni, hogy ha ‘26-ban ők kapják meg a kormányzásnak a lehetőségét, akkor be fogják vezetni. Erről nekünk tájékoztatnunk kell a választópolgárokat. Mi egy olyan kampányt szeretnénk, ahol senki nem titkol el semmit” – húzta alá.

Hozzátette: azért van szükség nemzeti konzultációra, hogy minden lap ki legyen terítve az asztalra és a választók úgy tudjanak dönteni.

Orbán Balázs úgy gondolja, a választási kampányidőszak végére egyértelművé fog válni, hogy az egyetlen kormányképes erő Magyarországon a Fidesz-KDNP.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a kormánypártoknak minden kérdésre olyan válasza van, amely elfogadható a magyarok többsége számára. Ezzel szemben 

az ellenzéknek már hét hónappal a választás előtt nincsenek válaszai a kérdésekre, csak a fizikai erőszak. 

Ezzel Orbán Balázs arra utalt, hogy Kötcsén a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz ellökte kollégánkat, aki arról akarta kérdezni, mi a véleménye a pártja által tervezett többkulcsos adóról.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter kötcsei performanszáról úgy vélekedett, a semmiből jött egy új ellenzéki erő, amely letarolta az addigi ellenzéket, és amely erőről most kiderült, hogy teljesen megbízhatatlan. „Minden, amit mondanak, minden, amit állítanak, azt csak politikai számításból mondják” – mondta.

Látszik, hogy nekik csak egyetlenegy dolog maradt. Az, hogy a háromezer-kétszáz település közül ma – mivelhogy a békés, nyugodt polgári közösség itt van – ide kell jönni és itt kell megpróbálni ramazurit csinálni” 

– fogalmazott.

Ruszin-Szendi lökdösődésére kitérve még azt is hozzátette,

egy dolog fogja megváltoztatni a viselkedésüket: hogyha elverjük őket ‘26-ban tavaszán”.

A teljes beszélgetést az alábbi videóban nézheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/Patrióta

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. szeptember 08. 15:11
Kezdhetnétek az MNB pénzekkel.
Válasz erre
0
0
ertonszena
2025. szeptember 08. 13:58
Schiffer András, aki nem valami nagy barátja a kormánynak, ezt mondta a progresszív adózásról – azaz a háromsávos SZJA rendszerről – szóló tervek kiszivárgása után: „engem az elmúlt négy-öt nap arról győzött meg, amit eddig is gondoltam, hogy ez tényleg egy politikai piramisjáték… …ahol valójában nem árulnak semmit.” És ez bizony így van, és a szektás kemény magon kívül ezt már mindenki látja is.
Válasz erre
0
0
gyozobakancsa
•••
2025. szeptember 08. 13:21 Szerkesztve
Grogu 2025. szeptember 08. 13:09 Bravo, ez aztán a beszéd! Talán akkor kezdjük az alapoknál: MNB, Schadl-Volner ügy, autópálya koncesszió stb, stb. Várjuk a nem titkolást nagyon.."" Hazudsz!!!Nem is,igaz. Miről beszélsz semmi sem titkos.Ha titkos volna nem is tudnál egyikről sem.Mit szeretnél tudni? Én is tudtam egyszer egy ultratitkos domumentumról.A tartalmát senki sem ismerte, még aki írta az sem.De egy biztos, ami benne volt mind hazugság.
Válasz erre
0
0
Grogu
2025. szeptember 08. 13:09
Bravo, ez aztán a beszéd! Talán akkor kezdjük az alapoknál: MNB, Schadl-Volner ügy, autópálya koncesszió stb, stb. Várjuk a nem titkolást nagyon..
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!