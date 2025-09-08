Orbán Balázs: Mi egy olyan kampányt szeretnénk, ahol senki nem titkol el semmit

„A mi stratégiáknak a lényege az, hogy nyílt sisakkal, tiszta tekintettel elmondjuk, hogy mi hogy látjuk a világ helyzetét, Európa helyzetét, Magyarország helyzetét, és hogy tudjuk Magyarországot egy győztes, szuverén, magabiztos és jó állapotban lévő országként megtartani” – fogalmazott.

Mint mondta, „le tudtuk buktatni a Tisza Párt hazugságait. Ugye egészen eddig ők azzal takaróztak, hogy nekik egy milyen fantasztikus programjuk van Magyarország számára. Kiderült, hogy ez mind csak ámítás és a valódi program az pontosan az a program, amit Brüsszelben megírnak számukra.”

„Egyértelművé kell tenni, hogy valódi tétje van a 2026-os választásoknak és valóban két világkép,

két jövőkép közül lehet választani. Az egyik jövőkép az a szuverén, magyar út, amiről a miniszterelnök is beszélt az előadásában, a másik jövőkép az, amit az ellenzéki pártok kínálnak, és ez leginkább a brüsszeli mainstream elvárásainak végrehajtásából fakad”

– húzta alá azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor bejelentette, újra nemzeti konzultáció lesz.