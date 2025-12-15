Magyar Péter „gyermekvédelme” egy morálisan csúfosan megbukott ember gyomorforgató igyekezete arra, hogy erkölcsileg megsemmisítsen egy közösséget

Mára egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt a bukott balvilág túlélő projektje
Újabb keményvonalas szocialista jelentette be, hogy Magyar Péter az ő embere a választáson, miközben a Tisza hétvégi tüntetésén véglegessé vált a baloldal összeborulás.
A notórius Orbán-fóbiások élén aktuálisan most ő menetel, bár közülük sokan maguk is megvetik.
„Magyar Péter »gyermekvédelme« egy morálisan csúfosan megbukott ember, egy kudarcot vallott férj és családapa gátlástalan és gyomorforgató igyekezete arra, hogy erkölcsileg megsemmisítsen egy közösséget, amelyről nagyon jól tudja, hogy szíve közepe a nemzet jövője, benne a családok, a gyerekek sorsa.
Ám hasznos számukra, hisz nem ismer gátlásokat, ha a maga sorsát kell kovácsolja.
Ráadásul brüsszeli főnökei elvárása is egyre nagyobb súllyal nehezedik rá, nem azért van 8 milliós fizetéssel és politikai ügyködése gáláns finanszírozása mellett folyamatosan szabadságon, hogy ne szállítson eredményeket a megbízóknak.
Azért fizetik, hogy szemrebbenés nélkül és minél magasabb decibelen hazudjon, építsen torz, mindig Orbán Viktorra és nemzeti kormányára mutató vádló narratívákat. Feladata, hogy – épp most plüssmacik mögül – primitív hergeléss szíven találja azokat, akik kőkemény feltételek közepette is kitartóan dolgoznak a magyarság megmaradásáért, benne gyerekeink és a még meg sem születettek jövőjéért.”
Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP
