kormány család magyar péter Brüsszel gyermekvédelem szimpatizáns orbán viktor

Magyar Péter „gyermekvédelme” egy morálisan csúfosan megbukott ember gyomorforgató igyekezete arra, hogy erkölcsileg megsemmisítsen egy közösséget

2025. december 15. 10:02

A notórius Orbán-fóbiások élén aktuálisan most ő menetel, bár közülük sokan maguk is megvetik.

2025. december 15. 10:02
Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
Magyar Péter »gyermekvédelme« egy morálisan csúfosan megbukott ember, egy kudarcot vallott férj és családapa gátlástalan és gyomorforgató igyekezete arra, hogy erkölcsileg megsemmisítsen egy közösséget, amelyről nagyon jól tudja, hogy szíve közepe a nemzet jövője, benne a családok, a gyerekek sorsa. 

A notórius Orbán-fóbiások élén aktuálisan most ő menetel, bár közülük sokan maguk is megvetik. 

Ám hasznos számukra, hisz nem ismer gátlásokat, ha a maga sorsát kell kovácsolja. 

Ráadásul brüsszeli főnökei elvárása is egyre nagyobb súllyal nehezedik rá, nem azért van 8 milliós fizetéssel és politikai ügyködése gáláns finanszírozása mellett folyamatosan szabadságon, hogy ne szállítson eredményeket a megbízóknak. 

Azért fizetik, hogy szemrebbenés nélkül és minél magasabb decibelen  hazudjon, építsen torz, mindig Orbán Viktorra és nemzeti kormányára mutató vádló narratívákat. Feladata, hogy – épp most plüssmacik mögül – primitív hergeléss szíven találja azokat, akik kőkemény feltételek közepette is kitartóan dolgoznak a magyarság megmaradásáért, benne gyerekeink és a még meg sem születettek jövőjéért.” 

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

Grogu
2025. december 15. 10:55
Nincs nap, hogy ne kerülne elő egy újabb bizonyíték, hogy ne látnának napvilágot újabb információk a Szőlő utcai gyermekbántalmazás ügyében. Most a Heti Naplóban szólalt meg egy gyermekotthonos lány, aki ma is ismeri azokat, akiket a Szőlő utcai otthon volt igazgatója prostitúcióra kényszerített. Továbbá azt is elmondja: a brutális verésekről is mindenki tudott, mégsem történt semmi. Sőt, állítólag a rendőrséget is értesítették, de szerinte ezeket az ügyeket valahogy mindig a polc alá söpörték. A tanú szerint 11-12 éves lányokat is futtattak. Ezt hogy hagyhatta az állam 15 évig folyamatosan? És a turbókeresztény polgárok most ezt akarják kisebbíteni? Lelkiismeret, erkölcs, moralitás hol van ilyenkor?
Válasz erre
1
3
nem-vagyok-pedofil-tehat-nem-vagyok-fideszes
2025. december 15. 10:47
máthé zsuzsa nincs tudatában azzal hogy bicskén egy pedofil volt az árvaházban? vagy azzal, hogy a szőlő utcában verték illetve szexuálisann zaklatták a fiatalkorú bűnelkövetőket? vagy ez akkor belefér? ez ugye a keresztény erkölcs vagy mi a faszom? hogy van képe ennek a ribancnak még hápognia? biztos ma nem tudott megverni elég fiatalkorút vagy molesztálni eleget aztán ezért ideges lehet. az ilyen mocsadék gecik kormányváltás után mennek takarítónak mert sehova nem fognak kelleni.
Válasz erre
2
4
herbert
2025. december 15. 10:33
Lefőtt a kávé Zsuzska jövőre mentek a levesbe.
Válasz erre
2
6
kalapali2
2025. december 15. 10:28
Tudjuk poloska hogyan viselkedett saját családjával. Eszében sincs vadidegen gyerekkel foglalkozni, minden a politikai sz@rkavarásról szól!
Válasz erre
6
0
