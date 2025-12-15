Magyar Péter „gyermekvédelme” egy morálisan csúfosan megbukott ember gyomorforgató igyekezete arra, hogy erkölcsileg megsemmisítsen egy közösséget

„Magyar Péter »gyermekvédelme« egy morálisan csúfosan megbukott ember, egy kudarcot vallott férj és családapa gátlástalan és gyomorforgató igyekezete arra, hogy erkölcsileg megsemmisítsen egy közösséget, amelyről nagyon jól tudja, hogy szíve közepe a nemzet jövője, benne a családok, a gyerekek sorsa.

A notórius Orbán-fóbiások élén aktuálisan most ő menetel, bár közülük sokan maguk is megvetik.