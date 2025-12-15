Von der Leyenék fellélegezhetnek: elmarad az uniós kiugrás – hivatalba lépett Babis kormánya

Az új kormányfő pártja az Európai Parlament Patriots for Europe csoportjához tartozik, amelynek Orbán Viktor Fidesze, az osztrák Szabadságpárt és a francia Nemzeti Tömörülés is része.

Babis korábban kijelentette, hogy Csehország nem nyújt pénzügyi garanciát Ukrajnának. Az új kabinet várhatóan csökkenti majd az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt és felülvizsgálhatja a cseh irányítású lőszer programot, amely nagy kaliberű lőszert biztosít Ukrajnának.

A miniszterelnök ugyanakkor biztosította a koalíciós partnereket arról, hogy Csehország továbbra is tagja marad az EU-nak és a NATO-nak és elutasította a népszavazás tartását e kérdésekben. Babis ígérete szerint a kormány a cseh érdekeket kívánja képviselni hazai és nemzetközi szinten, miközben kritikusan szemléli az EU intézményeit, és előnyben részesíti a kétoldalú tárgyalásokat a nemzeti vezetőkkel.

Nyitókép: Michal Cizek / AFP