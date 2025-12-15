Von der Leyenék fellélegezhetnek: elmarad az uniós kiugrás – hivatalba lépett Babis kormánya

„Újra a fedélzeten” – Orbán Viktor az elsők között gratulált Andrej Babis kinevezéséhez
„Visszatért egy régi szövetséges” – fogalmazott a kormányfő.
Babis biztosította partnereit arról, hogy Csehország továbbra is tagja marad az EU-nak és a NATO-nak.
Hétfőn hivatalba lépett Csehország új kormánya, amelyet az októberi választásokon győztes Andrej Babis vezet – írta a Reuters.
Petr Pavel államelnök az eskütételi ceremónián arra szólította fel az új kormányt, hogy felelősségteljesen kormányozzon és ismerje el a NATO- és EU-tagság előnyeit. „Országunk kétségtelenül nem lenne biztonságosabb a NATO nélkül, és gazdaságilag sem lenne ilyen stabil az EU-tagság nélkül” – hangsúlyozta Pavel.
Babis kabinetje várhatóan a politikai középpontot a liberális centrumtól a jobboldali erők felé tolja majd el.
Az új kormányfő pártja az Európai Parlament Patriots for Europe csoportjához tartozik, amelynek Orbán Viktor Fidesze, az osztrák Szabadságpárt és a francia Nemzeti Tömörülés is része.
Babis korábban kijelentette, hogy Csehország nem nyújt pénzügyi garanciát Ukrajnának. Az új kabinet várhatóan csökkenti majd az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt és felülvizsgálhatja a cseh irányítású lőszer programot, amely nagy kaliberű lőszert biztosít Ukrajnának.
A miniszterelnök ugyanakkor biztosította a koalíciós partnereket arról, hogy Csehország továbbra is tagja marad az EU-nak és a NATO-nak és elutasította a népszavazás tartását e kérdésekben. Babis ígérete szerint a kormány a cseh érdekeket kívánja képviselni hazai és nemzetközi szinten, miközben kritikusan szemléli az EU intézményeit, és előnyben részesíti a kétoldalú tárgyalásokat a nemzeti vezetőkkel.
