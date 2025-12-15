Ft
tisza párt magyar péter nyugdíj

Simonovits újra támad: Magyar Péter szakértőjének fáj, hogy egyes nyugdíjasok túl sokáig élnek – megadóztatná az időskori juttatást a Tisza (VIDEÓ)

2025. december 15. 10:39

Simonovits felvetett nyugdíjpolitikája, minden olyan idős honfitársat érintene, aki ellátásából tisztességes megélhetést tud biztosítani magának.

2025. december 15. 10:39
null

Magyar Péter nyugdíjszakértője, Simonovits András rendszeresen bírálja a kormány nyugdíjpolitikáját. A Tisza Párthoz köthető közgazdász évek óta a nyugdíjrendszer átalakítását sürgeti, amelynek részeként korábban a nyugdíjak csökkentését, valamint a degresszió bevezetését is felvetette, vagyis azt, hogy a magasabb ellátásokat megadóztassák.

Az Ellenpont egy januári beszélgetést idéz fel, amelyben Simonovits többek között arról beszélt, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők várhatóan tovább élnek, ami szerinte aránytalan terhet ró a nyugdíjkasszára.

Tehát már vannak kétmilliós nyugdíjak is, nem is kell olyan messze menni, és ez a társadalom jogos irigységét váltja ki. Jogos irigységnek nevezem, és hozzáteszem, hogy költségvetésileg ez felelőtlen, mert a tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Tehát akinek kétmilliós a nyugdíja, az nem 15–20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerben, hanem 30 évet” – fogalmazott a közgazdász.

Az Ellenpont szerint Simonovits irreálisan magas összeget említett példaként, amellyel a portál megítélése szerint indulatokat kelthet a nyugdíjasok egy csoportjával szemben.

A cikk rámutat: a megfogalmazott érvelés valójában nem kizárólag a kiemelkedően magas ellátásban részesülőkre vonatkozik, hanem mindazokra, akik nyugdíjukból tisztességesen meg tudnak élni – ez azonban messze nem csak a többmilliós nyugdíjjal rendelkezők sajátja.

A cikk felidézi azt is, hogy a Tisza Párthoz köthető szakértők – köztük Surányi György, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita vagy Kéri László – rendszeresen a nyugdíjkiadások visszafogásának szükségességéről beszélnek. Ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik az Ellenpont szerint Simonovits András mostani nyilatkozata is.

Nyitókép: Képernyőkép / Youtube

