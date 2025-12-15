Simonovits újra támad: Magyar Péter szakértőjének fáj, hogy egyes nyugdíjasok túl sokáig élnek – megadóztatná az időskori juttatást a Tisza (VIDEÓ)

Magyar Péter nyugdíjszakértője, Simonovits András rendszeresen bírálja a kormány nyugdíjpolitikáját. A Tisza Párthoz köthető közgazdász évek óta a nyugdíjrendszer átalakítását sürgeti, amelynek részeként korábban a nyugdíjak csökkentését, valamint a degresszió bevezetését is felvetette, vagyis azt, hogy a magasabb ellátásokat megadóztassák.

Az Ellenpont egy januári beszélgetést idéz fel, amelyben Simonovits többek között arról beszélt, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők várhatóan tovább élnek, ami szerinte aránytalan terhet ró a nyugdíjkasszára.