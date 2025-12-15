Hadiállapotok Olaszországban: utcai összecsapások, gyújtogatás, vandalizmus (VIDEÓ)

a hazai fanatikusok rátámadtak a vendégszurkolókra, Molotov-koktélokat dobtak rájuk, mire azok kukákat gyújtottak fel, és a lángok átterjedtek a Luigi Ferraris Stadion előtt parkoló gépkocsikra is. A rendőrség kivonult, könnygázt vetettek be, két személyt sérülésekkel kórházba szállítottak

– írja az Index, hozzátéve, a balhé okait senki sem érti, hiszen a két együttes között nem feszül ellentét, a tabellán elfoglalt helyezésük alapján pedig nem is volt rangadó.

Genoa-Inter, situazione molto tesa fuori dallo stadio pic.twitter.com/Dy70gCB1bm — Daniele Mari (@marifcinter) December 14, 2025

A találkozót egyébkét a listavezető milánóiak kezdték jobban, akik Yann Bisseck és Lautaro Martinez góljaival már 2–0-ra vezettek az első félidőben. A fordulás után csak a szépítésre futotta a genoaiaknak Vitinha révén, akik 14 pontjukkal a még bennmaradást érő 16 helyen állnak – de nem emiatt tört ki a balhé a kezdő sípszó előtt.