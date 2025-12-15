Hadiállapotok Olaszországban: utcai összecsapások, gyújtogatás, vandalizmus (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik góljával nyert BL-rangadót a Liverpool Milánóban!
A magyar klasszis a San Siróban is főszereplővé vált.
Utcai harcok után rendezték meg a Genoa–Inter élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést a Serie A-ban. Olaszország hatodik legnagyobb városa csatatérré változott a kezdés előtt.
Az előzmények ismeretében szinte érthetetlen – de legalábbis erősen megkérdőjelezhető –, hogy miért rendezték meg a Genoa–Inter élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést Olaszországban. A vasárnapi meccset ugyanis háborús filmekbe illő jelenetek előzték meg.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar klasszis a San Siróban is főszereplővé vált.
Sajtójelentések szerint egy órával a kezdés előtt
a hazai fanatikusok rátámadtak a vendégszurkolókra, Molotov-koktélokat dobtak rájuk, mire azok kukákat gyújtottak fel, és a lángok átterjedtek a Luigi Ferraris Stadion előtt parkoló gépkocsikra is. A rendőrség kivonult, könnygázt vetettek be, két személyt sérülésekkel kórházba szállítottak
– írja az Index, hozzátéve, a balhé okait senki sem érti, hiszen a két együttes között nem feszül ellentét, a tabellán elfoglalt helyezésük alapján pedig nem is volt rangadó.
A találkozót egyébkét a listavezető milánóiak kezdték jobban, akik Yann Bisseck és Lautaro Martinez góljaival már 2–0-ra vezettek az első félidőben. A fordulás után csak a szépítésre futotta a genoaiaknak Vitinha révén, akik 14 pontjukkal a még bennmaradást érő 16 helyen állnak – de nem emiatt tört ki a balhé a kezdő sípszó előtt.
A Sky Sport Italia hírei szerint ugyanis az összecsapást a helyiek robbantották ki.
Fotók: Marco Bertorello / AFP