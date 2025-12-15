Ft
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Molotov-koktél Genoa Serie A Inter Olaszország

Hadiállapotok Olaszországban: utcai összecsapások, gyújtogatás, vandalizmus (VIDEÓ)

2025. december 15. 11:36

Utcai harcok után rendezték meg a Genoa–Inter élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést a Serie A-ban. Olaszország hatodik legnagyobb városa csatatérré változott a kezdés előtt.

2025. december 15. 11:36
null

Az előzmények ismeretében szinte érthetetlen – de legalábbis erősen megkérdőjelezhető –, hogy miért rendezték meg a Genoa–Inter élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést Olaszországban. A vasárnapi meccset ugyanis háborús filmekbe illő jelenetek előzték meg. 

Hadiállapotok Olaszországban a Genoa–Inter mérkőzés előtt
Hadiállapotok Olaszországban a Genoa–Inter mérkőzés előtt 

Mindenki értetlenül áll a történtek előtt Olaszországban

Sajtójelentések szerint egy órával a kezdés előtt 

a hazai fanatikusok rátámadtak a vendégszurkolókra, Molotov-koktélokat dobtak rájuk, mire azok kukákat gyújtottak fel, és a lángok átterjedtek a Luigi Ferraris Stadion előtt parkoló gépkocsikra is. A rendőrség kivonult, könnygázt vetettek be, két személyt sérülésekkel kórházba szállítottak

– írja az Index, hozzátéve, a balhé okait senki sem érti, hiszen a két együttes között nem feszül ellentét, a tabellán elfoglalt helyezésük alapján pedig nem is volt rangadó.

A találkozót egyébkét a listavezető milánóiak kezdték jobban, akik Yann Bisseck és Lautaro Martinez góljaival már 2–0-ra vezettek az első félidőben. A fordulás után csak a szépítésre futotta a genoaiaknak Vitinha révén, akik 14 pontjukkal a még bennmaradást érő 16 helyen állnak – de nem emiatt tört ki a balhé a kezdő sípszó előtt.

A Sky Sport Italia hírei szerint ugyanis az összecsapást a helyiek robbantották ki.

Fotók: Marco Bertorello / AFP

elcapo-2
2025. december 15. 14:11
Figli di puttana!
astra04
2025. december 15. 13:07
Ha valahol vannak ilyen állat alatti szintű "drukkerek" oda már migráns se kell...
auditorium
•••
2025. december 15. 12:43 Szerkesztve
A futballmeccsek után egyre inkàbb törzsi háborúhoz hasonló állapotok uralkodnak, utcai vandalizmussal, gyújtogatásokkal, műemlékek telefirkálásával, kirakatok betörésével, a buszok ablakát beverik. Volt is egy haláleset emiatt Veneto tartományban, ahol a buszvezetőt találták el és meghalt. A SPORTrendezvényeknek NEM ideológiai, politikai konfliktus lenne a célja. A drukkolók közé romboló, barbár, primitiv emberek is vegyülnek, akik megérdemelnék, hogy felfüggesszék a sportegyesületek bűntetésből a legközelebbi meccset. Ez azonban a futballistáknak is bűntetés lenne és persze a sportegyesületeknek nagy veszteség, ezért ez nem jön szóba... Viszont egyszerű dolgozó emberek: buszvezetők, rendőrök fizetnek életükkel a barbárságért.
faramuci
2025. december 15. 12:12
Mindenkinek kuss!!!!! Én így szállok le a bicikliről! 😁 Kultúrális ébredés,felébresztették a gladiátor játékokat,csak hát nincs elég colossseum......🦁🦅
