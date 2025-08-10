Döbbenetes elméletet mutatott be Orbán Viktor: ez az oka mindennek

Németország felveszi a kesztyűt a migrációval – Merzéknek nincs más választásuk, ha vissza akarják szerezni az emberek támogatását
Maradnak a külső határellenőrzések, és további szigorítások is következhetnek.
A miniszterelnök szerint ha valaki gyermeket vállal Magyarországon, anyagilag is járjon jobban.
Két elmélet van arra, hogy miért születik kevesebb gyermek – kezdte a Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.
Az egyik szerint megváltoztak az emberek. Más életfilozófiát követnek. Egy gyermek sok törődést és erőfeszítést igényel. E helyett az emberek egy kényelmesebb életet választanak.
A másik szerint mindenfajta akadályok vannak, ezért a fiatalok úgy döntenek, hogy később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes, felnőtt életbe, halogatják a házasságot, halogatják a gyermekvállalást – állítja a miniszterelnök, aki kifejti, hogy a nyugatiak erre azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak.
Nem látunk más utat a gyermekszületések számának növeléséhez. Interjú.
„Engedjük hát be őket ide magunk közé. Többen leszünk, a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenekkel. Darab-darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fenntartható lesz az életszínvonal. Ez a migráció végső oka” – fogalmazott.
Egyes országok hagyták, hogy olyan mértékű külföldi beáramlás történjen a saját országukba, amely végül már megváltoztatta a nyugat-európai nagyvárosok kulturális arculatát is. Több a külföldi az iskolákban, mint a saját gyermek, nő a terrorveszély, romlik a közbiztonság – írja Orbán Viktor.
„Mi nem erre az ösvényre léptünk. Mi azt mondtuk, hogyha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el.
Orbán Viktor szerint fontos, hogy a gyermekvállalást ösztönző és segítő állami programok hosszú távon kiszámíthatóak legyenek. Jelen állás szerint a kölcsönszerződés 2024. december 31-éig köthető meg.
Csináljunk egy olyan családbarát politikát, amelyben a vágyott gyerekek megszületnek!
Legyen az a célunk, hogy Magyarországon, ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban!” – zárta posztját a miniszterelnök.
