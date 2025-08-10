Döbbenetes elméletet mutatott be Orbán Viktor: ez az oka mindennek

Két elmélet van arra, hogy miért születik kevesebb gyermek – kezdte a Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.

Az egyik szerint megváltoztak az emberek. Más életfilozófiát követnek. Egy gyermek sok törődést és erőfeszítést igényel. E helyett az emberek egy kényelmesebb életet választanak.

A másik szerint mindenfajta akadályok vannak, ezért a fiatalok úgy döntenek, hogy később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes, felnőtt életbe, halogatják a házasságot, halogatják a gyermekvállalást – állítja a miniszterelnök, aki kifejti, hogy a nyugatiak erre azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak.