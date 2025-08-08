Ft
Mandiner Klubest a Várkert Bazárban – Exkluzív beszélgetés és zenei élmény augusztus 27-én!

2025. augusztus 08. 17:35

Találkozzunk augusztus 27-én a negyedik Mandiner Klubesten!

2025. augusztus 08. 17:35
null

A nyár egyik legizgalmasabb estéje várja a Mandiner Klubest közönségét augusztus 27-én, a budapesti Várkert Bazárban. A negyedik Klubestünk már önmagában garancia arra, hogy a vendégek nemcsak szórakozással, hanem értékes gondolatokkal is gazdagodjanak. Az esemény nem titkolt célja, hogy a közönség első kézből hallhassa ismert közéleti személyiségek gondolatait, majd egy kötetlenebb, zenei programmal zárja az estét.

Helyszín: Várkert Bazár – 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.
Időpont: 2028.08.27 szerda 18:00
Kapunyitás: 17:00

Programterv:

17:00–18:00 – Érkezés, regisztráció
A vendégek kényelmesen elfoglalhatják helyeiket, regisztrálhatnak.

18:00–18:30 – Köszöntő és Mandiner Kvíz
A nyitóblokkban Szabó András Csuti vezetésével indul a Mandiner kvízest. Izgalmas kérdések, közéleti csavarok és értékes nyeremények várják a játékos kedvű vendégeket.

18:30–19:10 – Közéleti beszélgetés Szijjártó Péterrel
A Mandiner főszerkesztője, Kereki Gergő beszélget Szijjártó Péterrel, külgazdasági és külügyi miniszterünkkel. 

19:15-től – Csepregi Éva
Az est zárásaként Csepregi Éva, a legendás énekesnő élő koncerttel zárja az estét.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: https://forms.gle/CMHibxu1KyFg81sR9

Regisztráljon, és tartson velünk egy felejthetetlen estén, ahol a közélet és a kultúra találkozik. Várjuk szeretettel!

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]

 

 

