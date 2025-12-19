„Ha már nem kellesz, lecserélünk és kidobunk. És örülj neki, ha nem taposunk el”

A minap egy fiatalember egy konferencia után odajött hozzám, és azt mondta, hogy nagyon izgalmasnak tartja a morális kérdéseket, a politikusok viszont ilyenekről nemigen beszélnek. Miért nem? – kérdezte. Azért – válaszoltam –, mert akkor megbuknának a mai liberális politikai rendszerben.

Ha egy politikus ma morális kérdésekről kezd beszélni, azt úgy fogják fel a választók, hogy „be akar avatkozni abba, hogyan éljem az életemet”. No, ahhoz semmi köze. Eljutottunk oda, hogy az egyént az önszeretete köré épített miniállamnak tekinthetjük. Aki akár csak a közelébe is akar merészkedni ennek a miniállamnak, amit persze akár legitim módon megtehet, azt morálisan zsarnoki szándékokkal gyanúsítják meg. Legyen az világi vagy szakrális tekintély, mindegy. Régen úgy volt, hogy