Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
morális kérdés közösség egyesült államok európa

„Ha már nem kellesz, lecserélünk és kidobunk. És örülj neki, ha nem taposunk el”

2025. december 19. 16:06

A liberális állameszménynek abban az értelemben biztos vége van, hogy az egyének érdekeit az állam érdekei elé helyezheti. Nem az egyén szükségletei, hanem a közösség, vagyis az állam igényei fogják megszabni a közel­jövő politikai mozgásait. Lánczi András írása.

2025. december 19. 16:06
null
Lánczi András
Lánczi András

A minap egy fiatalember egy konferencia után odajött hozzám, és azt mondta, hogy nagyon izgalmasnak tartja a morális kérdéseket, a politikusok viszont ilyenekről nemigen beszélnek. Miért nem? – kérdezte. Azért – válaszoltam –, mert akkor megbuknának a mai liberális politikai rendszerben. 

Ha egy politikus ma morális kérdésekről kezd beszélni, azt úgy fogják fel a választók, hogy „be akar avatkozni abba, hogyan éljem az életemet”. No, ahhoz semmi köze. Eljutottunk oda, hogy az egyént az önszeretete köré épített miniállamnak tekinthetjük. Aki akár csak a közelébe is akar merészkedni ennek a miniállamnak, amit persze akár legitim módon megtehet, azt morálisan zsarnoki szándékokkal gyanúsítják meg. Legyen az világi vagy szakrális tekintély, mindegy. Régen úgy volt, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

az állam, amely nem határolta el magát a szakrális autoritástól, erkölcsi szabályokat is képviselt. 

Az emberi életnek nemcsak a szabályait, hanem a tartalmát is meg akarta határozni, mert a tekintélye ezen is alapult. Noha a politikai hatalomnak ez a két eleme ma is megvan, az elidegeníthetetlen jogokkal felruházott egyének többnyire sikeresen megfosztják a valódi államot a morális hatalomgyakorlás lehetőségétől. Jogom van az abortuszhoz, a feltételeket pedig biztosítsa az állam, vagyis a közösség; az állam gyógyítson meg, de abba ne szóljon bele, hogy dohányzom-e vagy iszom-e; iskolába akarok járni, de az állam ne írja elő, hogy mit tanuljak. Ebben a helyzetben a politikusra nézve életveszély, ha morális kérdéseket feszeget. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
august
2025. december 19. 16:29
:) Bizony, bizony, miközben az a propaganda hogy taka van a méhemből, de a nemváltó műtéteket ménem végzi az állam?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!