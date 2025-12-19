Kifakadt az Idősek Tanácsának tagja a tiszás megszorítócsomag miatt: kíméletlen ítéletet mondott Magyar Péterékről egy nyugdíjas

„Arról nem is beszélve, hogy a baloldali szakemberek elég bántóan és lesajnálóan nyilatkoznak rólunk. Nekik is üzenem: sokat dolgoztunk, megfizettük a szükséges adókat, foglalkozzanak inkább saját magukkal” – mondta.

Kiemelte: nagyon-nagyon nem szeretnének semmiféle háborút; ez a korosztály még tudja, hogy a háború milyen borzalmakkal jár.

„Ezt el kell mondanunk a fiataloknak, gyermekeinknek, unokáinknak is, akik – szerencsére! – békeidőben nőhettek fel. Kiállunk minden olyan törekvés mellett, amely megvédi unokáinkat a frontokra való kivezényléstől. Én személy szerint mélyen elutasítom a háború további támogatását” – hangsúlyozta.

Kusovszky Imréné közölte: a 13. havi nyugdíj visszaállítása helyes döntés volt, és a 14. havi nyugdíj bevezetése is jó irány. Mint mondta, mindig van helye a pénznek, emellett ott vannak a felújítási pályázatok, az élelmiszer-utalvány, az árréstop vagy éppen a könnyített készpénzfelvétel.

„Nekünk is kell a biztonság és a kiszámíthatóság.