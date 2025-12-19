Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború tisza magyar péter nyugdíj interjú

Kifakadt az Idősek Tanácsának tagja a tiszás megszorítócsomag miatt: kíméletlen ítéletet mondott Magyar Péterékről egy nyugdíjas

2025. december 19. 16:36

Kusovszky Imréné elkezdett utánaszámolni, és a Tisza-csomagban eddig mintegy 30 ezer forint havi mínuszt egészen biztosan talált, amit a nyugdíjasok zsebéből vennének ki.

2025. december 19. 16:36
null

„Felháborodtunk a nyugdíjadó tervén!” – nyilatkozta Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja pénteken a jokor.hu nyugdíjasportálnak.

„Nagyon elegünk van, hogy állandóan a nyugdíjasokkal foglalkozik a baloldal. Fejezzék ezt be, hiszen mi már nagyon sok mindent átéltünk, és letettünk az asztalra. Ráadásul a régi, baloldali rendszernek köszönhetjük, hogy vannak még kevés nyugdíjjal rendelkezők. 2010 előtt a baloldal rengeteg pénzt vett ki a nyugdíjasok zsebéből. Elég csak a 13. havi nyugdíj akkori eltörlésére gondolni. Ezért is felháborító, amit az egykori baloldali közgazdászok most mondanak – és ezeket a gondolatokat látom visszaköszönni a Tisza nyugdíjadójában is” – fogalmazott Kusovszky Imréné.

Hozzátette: 

elkezdett utánaszámolni, és a Tisza-csomagban eddig mintegy 30 ezer forint havi mínuszt egészen biztosan talált, amit a nyugdíjasok zsebéből vennének ki.

„Arról nem is beszélve, hogy a baloldali szakemberek elég bántóan és lesajnálóan nyilatkoznak rólunk. Nekik is üzenem: sokat dolgoztunk, megfizettük a szükséges adókat, foglalkozzanak inkább saját magukkal” – mondta.

Kiemelte: nagyon-nagyon nem szeretnének semmiféle háborút; ez a korosztály még tudja, hogy a háború milyen borzalmakkal jár.

„Ezt el kell mondanunk a fiataloknak, gyermekeinknek, unokáinknak is, akik – szerencsére! – békeidőben nőhettek fel. Kiállunk minden olyan törekvés mellett, amely megvédi unokáinkat a frontokra való kivezényléstől. Én személy szerint mélyen elutasítom a háború további támogatását” – hangsúlyozta.

Kusovszky Imréné közölte: a 13. havi nyugdíj visszaállítása helyes döntés volt, és a 14. havi nyugdíj bevezetése is jó irány. Mint mondta, mindig van helye a pénznek, emellett ott vannak a felújítási pályázatok, az élelmiszer-utalvány, az árréstop vagy éppen a könnyített készpénzfelvétel.

„Nekünk is kell a biztonság és a kiszámíthatóság. 

Amióta polgári kormányzata van Magyarországnak, azóta a nyugdíjasok anyagilag stabil lábakon állnak,

és a Gondosórának köszönhetően biztonságban is vannak” – nyilatkozta az Idősek Tanácsának tagja.

(MTI)

Nyugdíj: Bálint Szentgallay/AFP

