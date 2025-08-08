Ft
08. 08.
péntek
08. 08.
péntek
Ukrajna Lengyelország Moldova Volodimir Zelenszkij Donald Tusk

Zelenszkij bejelentkezett Tusknál, egyből szóba hozta Ukrajna uniós csatlakozását

2025. augusztus 08. 17:25

Az ukrán államfő elmondása szerint rengeteg mindenről beszéltek, és sok dologban egyetértettek.

2025. augusztus 08. 17:25
null

Köszönöm a támogatást – üzente Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán közzétett bejegyzésében Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek azután, hogy a két államférfi egyeztetett egymással. 

Rengeteg mindenről beszélgettünk: a béke iránti törekvéseinkről, a közös védelmi kiadásainkról, az ukrán nép támogatásáról, és az Ukrajna EU-csatlakozását megelőző tárgyalási folyamatról” 

– számolt be az ukrán elnök. Továbbá megköszönte a lengyel miniszterelnöknek, hogy Kijev mellett áll a béketárgyalásokat illetően, és hangsúlyozta, Lengyelországnak is érdeke, hogy „igazságos béke” szülessen.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy Tuskkal mindketten úgy vélik, „az első tárgyalási szakaszt egyszerre kell megnyitni Ukrajna és Moldova számára, hiszen a két ország együtt indult el ezen az úton, és együtt is kell tovább haladniuk.”

A két politikus beszélt még Ukrajna diplomáciai lehetőségeiről, valamint Zelenszkij korábbi tárgyalásairól Donald Trump amerikai elnökkel, és más nyugati partnerekkel.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, már tartanak az előkészületek egy közelgő Trump-Putyin találkozóra. A TASZSZ orosz állami hírügynökség nemrég azt írta, hogy a két államfő egy arab országban találkozhat a közeljövőben.

Nyitókép: Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP
 

 

Hohokam
•••
2025. augusztus 08. 17:55 Szerkesztve
A lengyeleknél az "ukrán nép támogatása" egyre kisebb lelkesedést vált ki... sőt, a volhíniai mészárlás körüli ukrán sunnyogás miatt kezd egyre irritálóbbá válni. Tusk arcán sem igazán őszinte a mosoly....
0
0
CirmoS
2025. augusztus 08. 17:48
.... sok dologban egyetértettek.... Efelől nincs is kétség! Pl. abban, hogy zsarolható, velejéig korrupt globálcselédként mindenre bólogatnak.... mert ha nem akkor a , nincs hálózat ' kicsinálja ezt a két náci férget! Abban is egyetértettek, hogy folytatni kell, folytatni...folytatni......addig lehet szanaszét lopni a pfizerringyó és a többi , fogott ' retek adományait...........amiből persze , visszaosztanak ' a korrupt náci ringyónak és tetves csürhéjének is! Tömeggyilkos rohadvány csürhe, kivégzésük nyilvános kell legyen!
0
0
Madasa Hatter
2025. augusztus 08. 17:48
Fuckrajna nem lesz EU tag. Valaki mondja meg neki.
0
0
megtorlas26
2025. augusztus 08. 17:42
Kedvelem Tusk urat. A lengyel nepet visszavezette a feny utjara. A GDP novekedes 4% evente, Mo-n annyi nem volt az elmult 5 evben osszesen ! Nagy varazslo
0
5
