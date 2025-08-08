Zelenszkij bejelentkezett Tusknál, egyből szóba hozta Ukrajna uniós csatlakozását

Köszönöm a támogatást – üzente Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán közzétett bejegyzésében Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek azután, hogy a két államférfi egyeztetett egymással.

Rengeteg mindenről beszélgettünk: a béke iránti törekvéseinkről, a közös védelmi kiadásainkról, az ukrán nép támogatásáról, és az Ukrajna EU-csatlakozását megelőző tárgyalási folyamatról”

– számolt be az ukrán elnök. Továbbá megköszönte a lengyel miniszterelnöknek, hogy Kijev mellett áll a béketárgyalásokat illetően, és hangsúlyozta, Lengyelországnak is érdeke, hogy „igazságos béke” szülessen.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy Tuskkal mindketten úgy vélik, „az első tárgyalási szakaszt egyszerre kell megnyitni Ukrajna és Moldova számára, hiszen a két ország együtt indult el ezen az úton, és együtt is kell tovább haladniuk.”

A két politikus beszélt még Ukrajna diplomáciai lehetőségeiről, valamint Zelenszkij korábbi tárgyalásairól Donald Trump amerikai elnökkel, és más nyugati partnerekkel.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, már tartanak az előkészületek egy közelgő Trump-Putyin találkozóra. A TASZSZ orosz állami hírügynökség nemrég azt írta, hogy a két államfő egy arab országban találkozhat a közeljövőben.