Az aranyra törő ezüstfiú Orbán Viktor cseh vitézéről is elmondta a véleményét – interjú

Varga Ádám a férfi kajak egyesek 1000 méteres versenyének eredményhirdetésén a 2024-es párizsi nyári olimpián / Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ugorjunk vissza kicsit az időben a nyári, párizsi olimpiára! Szépen csillog az ezüstérem Varga Ádámnak?

Szépen. Nem volt leejtve, nem kezdett el kopni, ugyanúgy néz ki, mint ifjú korában.

És ha úgy kérdezem: Varga Ádámnak szépen csillog a párizsi ezüstérem?

Eltelt már öt hónap, de ugyanúgy elégedett vagyok. Ugyanazt gondolom, mint a verseny után: kihoztam magamból a maximumot.

Ugyanúgy ezüstérmes lett, mint 2021-ben Tokióban. Azután azt mondta: olyan mintha egy filmet nézne, mert maga a kijutás is meglepetés volt. Most már természetessé vált a siker és a nagy felhajtás?

Semmiképpen nem mondanám azt, hogy természetes volt. Hatalmas nagy dolognak éltem meg. Lehetett érezni, hogy mennyivel nagyobb eredmény ez, mintha csak egy világbajnokság lett volna, ami egyébként szintén komoly esemény. Nehéz összehasonlítani Párizst Tokióval, mert ott nem is gondoltam arra, hogy valaha is lesz olimpiai érmem. Akkor nem is tudtam, hol a helyem a mezőnyben, még a döntőbe jutásnak is örültem. Most már az volt az elvárás magam felé, hogy ne azért kelljen küzdeni, hogy bejussak. Az eddigi eredményeim azt mutatták, hogy inkább az élvonalhoz tartozom. Tokióban nagyon nagy meglepetés volt a második hely, Párizs előtt reális cél volt a dobogós helyezés.