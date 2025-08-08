Augusztus közepétől változik a forgalmi rend Ferihegyen, a személyautóknak külön parkolóban kell megállniuk

Péntek délutánra befejeződött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető forgalmi híd és az indulási szint felújítása. A felújítási munkálatok során cserélték a dilatációkat, a hídszigetelést és a víznyelőket, megerősítették a híd szerkezetét, valamint újraépítették a gyengeáramú nyomvonalakat, és átépítették a sorompószigeteket is – írja a Budapest Airport.

Augusztus 15. után az utasok ki- és beszállásának idejére való személyautós parkolás is változik.

A külön engedéllyel nem rendelkező járművek számára a Budapest Airport dedikált zónát alakított ki a termináltól egy-két perc sétára található Terminál Parkolóban.

A területet az utasok napi egy alkalommal 5 perc időtartamra ingyenesen igénybe vehetik.

Nyitóképünk forrása: Facebook (illusztráció)