Budapest Airport Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér parkolás utazás

Augusztus közepétől változik a forgalmi rend Ferihegyen, a személyautóknak külön parkolóban kell megállniuk

2025. augusztus 08. 18:39

Befejeződtek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felújításai, a személyautóknak külön parkolót hoztak létre a termináltól pár perc sétára.

2025. augusztus 08. 18:39
Budapest Airport, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Ferihegy

Péntek délutánra befejeződött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető forgalmi híd és az indulási szint felújítása. A felújítási munkálatok során cserélték a dilatációkat, a hídszigetelést és a víznyelőket, megerősítették a híd szerkezetét, valamint újraépítették a gyengeáramú nyomvonalakat, és átépítették a sorompószigeteket is – írja a Budapest Airport.

Augusztus 15. után az utasok ki- és beszállásának idejére való személyautós parkolás is változik.

A külön engedéllyel nem rendelkező járművek számára a Budapest Airport dedikált zónát alakított ki a termináltól egy-két perc sétára található Terminál Parkolóban.

A területet az utasok napi egy alkalommal 5 perc időtartamra ingyenesen igénybe vehetik.

Nyitóképünk forrása: Facebook (illusztráció)

 

 

mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 08. 19:17
"A felújítási munkálatok során cserélték a dilatációkat," A dialtációt nem nagyon lehet cserélgetni, mert ugye az maga a hőtágulás folyamata. Ugyanígy megakadályozni sem lehet :) Amit cserélni lehet, az a dilatációs hézagban kialakított dilatációs szerkezet. Ami az útpálya és a hídszerkezet hőtágulásból fakadó mozgásait, méretváltozásait hivatott elnyelni/kompenzálni.
ineedcoffee-2
2025. augusztus 08. 18:56 Szerkesztve
A bécsi reptéren erre a villám kibeszállásra 15 percet adnak, és még nem kellett emiatt törölni egyetlen járatot sem. Csak éppen nyugiban lehet elköszönni vagy üdvözölni a másik embert és nem kell ugrabugrálni eszetlenül. Mi az akadálya annak hogy ezt bevezessék Budapesten is? Mármint a gondolkodásbeli hiányosságon kívül.
herden100
2025. augusztus 08. 18:43
Köszönjük a tájékoztatást
