08. 08.
péntek
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
08. 08.
péntek
Váratlan helyről érkezett a fenyegetés: figyelmeztették Izraelt

2025. augusztus 08. 18:28

„Egy ilyen döntésnek következményei kell, hogy legyenek” – fogalmazott az Európai Tanács elnöke.

2025. augusztus 08. 18:28

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az izraeli biztonsági kabinet csütörtökről péntekre virradó éjjel jóváhagyta a Benjamin Netanjahu miniszterelnök által előterjesztett biztonsági tervet a Hamász szélsőséges szervezet legyőzésére a Gázai övezetben.

A terv szerint az izraeli hadsereg lépésenként „átvenné az irányítást” Gáza városában, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben.

A katonai vezetés, élén Éjal Zamir vezérkari főnökkel, fenntartásainak adott hangot, mert Zamir szerint az újabb hadművelet kimeríti az izraeli erőket, és veszélyeztetheti a mintegy húsz, még élő túsz életét, miközben súlyosabb logisztikai és morális felelősséget ró a hadseregre.

Felháborodott António Costa

Pénteken az X-oldalán fogalmazta meg a véleményét az Európai Tanács elnöke. António Costa leszögezte, hogy a Hamász 2023-as „barbár terrortámadását” az Európai Unió természetesen elítéli, valamint követeli az összes túsz feltétel nélküli szabadon bocsátását, ezzel együtt pedig elismeri Izrael jogos önvédelemhez való jogát.

Az izraeli hadsereg új ötletét azonban maximálisan ellenzi az Európai Tanács elnöke. „Határozottan felszólítom az izraeli kormányt, hogy gondolja át a Gáza város elfoglalására vonatkozó döntését. Egy ilyen művelet a Gázában végrehajtott hatalmas pusztítással, a humanitárius segélyek blokádjával, valamint az éhínség terjedésével együtt egyértelműen aláássa a nemzetközi jog alapvető elveit és az egyetemes értékeket is.

Egy ilyen döntésnek következményei kell, hogy legyenek az EU és Izrael közötti kapcsolatokra nézve,

amelyeket a Tanácsnak kell értékelnie” – fogalmazott António Costa.

optimista-2
2025. augusztus 08. 19:28
Izrael nem európai ország. Tehát rá nem vonatkoznak az európai alapértékek - és más sem.
Kovacs11
2025. augusztus 08. 19:23
Az EU hiába tolta évek óta segélyekkel, nem tudta 'pacifikálni' a hamaszt. És nem tudta megvédeni Izraelt sem október 6-án. Nyilván Izraelnek kell megvédenie magát. Iszonyú nehéz és kegyetlen helyzet.. a hamasz meg simán beáldozza a saját lakosságát, gyerekeit, fiataljait is a 'szent' cél érdekében. Kívánom, hogy valahogy ez a lehetetlen helyzet megoldódjon, és mind Izrael, mind a palesztínok megszabaduljanak a hamasz sunyi ámokfutásától.
neszteklipschik
2025. augusztus 08. 18:56
Mivel Trumpba nem mernek belerúgni, belerúgnak Trumpba a legszorosabb közel-keleti szövetségesén keresztül...
Beszélgető
2025. augusztus 08. 18:49
Súlytalan, jellemtelen, értelmetlen... az EU vezetése bele nézhetne egy tükörbe, szembe köphetné magát és lemondhatna...
