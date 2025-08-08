Váratlan helyről érkezett a fenyegetés: figyelmeztették Izraelt

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az izraeli biztonsági kabinet csütörtökről péntekre virradó éjjel jóváhagyta a Benjamin Netanjahu miniszterelnök által előterjesztett biztonsági tervet a Hamász szélsőséges szervezet legyőzésére a Gázai övezetben.

A terv szerint az izraeli hadsereg lépésenként „átvenné az irányítást” Gáza városában, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben.

A katonai vezetés, élén Éjal Zamir vezérkari főnökkel, fenntartásainak adott hangot, mert Zamir szerint az újabb hadművelet kimeríti az izraeli erőket, és veszélyeztetheti a mintegy húsz, még élő túsz életét, miközben súlyosabb logisztikai és morális felelősséget ró a hadseregre.

Felháborodott António Costa

Pénteken az X-oldalán fogalmazta meg a véleményét az Európai Tanács elnöke. António Costa leszögezte, hogy a Hamász 2023-as „barbár terrortámadását” az Európai Unió természetesen elítéli, valamint követeli az összes túsz feltétel nélküli szabadon bocsátását, ezzel együtt pedig elismeri Izrael jogos önvédelemhez való jogát.

Az izraeli hadsereg új ötletét azonban maximálisan ellenzi az Európai Tanács elnöke. „Határozottan felszólítom az izraeli kormányt, hogy gondolja át a Gáza város elfoglalására vonatkozó döntését. Egy ilyen művelet a Gázában végrehajtott hatalmas pusztítással, a humanitárius segélyek blokádjával, valamint az éhínség terjedésével együtt egyértelműen aláássa a nemzetközi jog alapvető elveit és az egyetemes értékeket is.

Egy ilyen döntésnek következményei kell, hogy legyenek az EU és Izrael közötti kapcsolatokra nézve,

amelyeket a Tanácsnak kell értékelnie” – fogalmazott António Costa.