„A jövőben nem lesz olyan cseh vitéz, aki meglepne minket a saját számainkban” – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Kopasz Bálintéknak

Egyedülálló körülmények, lehetőségek

A sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia az első olyan sportlétesítmény a világon, ahol egy területen található meg a Magaslati részleg, valamint az Ellenáramoltató Medence. A beruházás „szívét” jelentő Akadémiai Főépülettel, a Kajak-Kenu Központ néven funkcionáló Csónakház épülettel, a világviszonylatban is kuriózumnak számító Ellenáramoltató medencével, valamint a megújult céltoronnyal a sportkomplexum több mint 20 000 m2 -en jöhetett létre.

A Makovecz Imre és az általa kialakított organikus építészet stílusjegyeit idéző főépület funkcionalitását tekintve multisport-létesítmény. Helyet kapott benne egy 50 méteres, 10 pályás FINA szabvány szerinti sportuszoda, multifunkcionális tornacsarnok, amelyben egyaránt otthonra talál akár osztott pályán a kosár-, kézi- és röplabdasport, a futsal, valamint a 30 méter széles boulder-falaknak köszönhetően a falmászás is. Az épületegyüttesben három kondicionálóterem, korszerű sportdiagnosztikai részleg, 240 fős étterem, 240 fős konferenciaterem, és három épületszárnyban a kollégiumi és edzőtábori szobák, valamint apartmanok is vannak. Itt található meg Magyarország első Magaslati részlege, amelyben lehetőség nyílik a magaslati körülmények szimulációjára is minden sportoló számára.

A kültéri sportpályák ölelésében található meg az Akadémia Kajak-Kenu Központja, amelynek részét képezi a tanmedencéket és konditermet is magában foglaló Hajótároló épület, valamint a mozgáselemzésre és diagnosztikai mérésekre alkalmas egyedülálló Ellenáramoltató Medence. Szintén megvalósult a területen egy evezős ház és hajótároló, ezzel is biztosítva a terület minden korábbi funkcióját.

A sukorói létesítmény eddig sohasem látott körülményeket teremt a magyar kajak-kenu sportágban

Fotó: MOB-média/Szamás Péter

A névadó a garancia

A beruházással párhuzamosan 2021-ben kezdte meg működését a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia. A sportszervezet ma már több mint 200 gyermek sportolását biztosítja az előkészítőtől az U23-as korosztályig. 16 sportági edző, két erőnléti tréner, 2 gyógytornász és prevenciós edző, valamint a Kajak-Kenu Módszertani Központban 4 sporttudományos munkatárs segíti a versenyzők felkészítését. Az elmúlt évek során nem csak az utánpótlás korosztályok világversenyein értek el kimagasló eredményeket a növendékek, az akadémia versenyzője Kőhalmi Emese hétszeres felnőtt világbajnok, a magyar kajak-kenu sport Örökös bajnoka, valamint Fojt Sára a 2024-es párizsi olimpiai kétszeres bronzérmese is.