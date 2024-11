Megvan a Nagy Ő: kiválasztották a kajakosok szövetségi kapitányát!

A pályázókat csütörtökön nyílt ülésen hallgatta meg a szövetség sportfejlesztési, valamint versenysport-bizottsága, amelyet követően a Csabai Edvin által vezetett versenysport-bizottság zárt ülésen határozott arról, hogy az olimpiai ezüstérmes Tóth Dávidot, a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriellát és a dán kajak-kenu válogatott korábbi kapitányát, az olimpiai bronzérmes Bakó Zoltánt nevezi meg javaslatként a szövetség péntek délelőtti elnökségi ülésén.

A testület úgy döntött, hogy a bizottság javaslatát elfogadva nem bővít a jelöltek körén és titkos szavazáson, a három szakember közül választja ki a leendő kapitányt. A szavazás végeztével Szakács Bálint főtitkár ismertette a végeredményt: a legtöbb szavazatot, pontosan nyolcat Tóth Dávid kapta, aki így 2+2 évre szóló megbízatással láthatja el a felnőtt szövetségi kapitányi feladatokat a kajak szakágban.

A kajakosok újdonsült szövetségi kapitánya (akit a nagyközönség a Tv2 Exatlon Hungary és A Nagy Ő című televíziós műsorából is jól ismerhet),

közvetlenül megválasztása után röviden nyilatkozott is.

„Hatalmas boldogságot és hálát érzek, hogy bizalmat szavazott nekem az elnökség.

Nagy feladatok várnak rám, de hiszem, hogy a tudásommal hozzá tudok én is járulni a kajak szakág eredményességéhez.

2019-ben fejeztem be a pályafutásomat és 2021 óta dolgozom a Magyar Kajak-Kenu Szövetségben. Az elmúlt évek során megismertem a szövetség működését, a versenyrendszert, világversenyeken csapatvezetőként is hasznos tapasztalatokra tettem szert – jelenleg is az ICF SUP-világbajnokságán vagyok, így itt értesülhettem erről a csodás hírről. Még egyszer köszönöm a bizalmat, és nagyon várom a közös munkát az edzőkkel és a versenyzőkkel” – fogalmazott az MKKSZ honlapjának Tóth Dávid, aki 2012-ben olimpiai ezüstérmes lett K4-ben az olimpián Kammerer Zoltánnal, Kulifai Tamással és Pauman Dániellel.